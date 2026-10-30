Bahçelievler'de 29 Ekim coşkusu fener alayı ve Mela Bedel konseriyle yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bahçelievler'de 29 Ekim coşkusu fener alayı ve Mela Bedel konseriyle yaşandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçelievler\'de 29 Ekim coşkusu fener alayı ve Mela Bedel konseriyle yaşandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçelievler\'de 29 Ekim coşkusu fener alayı ve Mela Bedel konseriyle yaşandı
Haber Videosu

Bahçelievler'de Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, fener alayı yürüyüşü ve Milli Egemenlik Parkı'ndaki Mela Bedel konseriyle kutlandı. Konsere Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı.

BAHÇELİEVLER'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında sanatçı Mela Bedel konser verdi. Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı.

Bahçelievler'de Cumhuriyet Bayramı gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler kapsamında fener alayı yüryüşünün ardından sanatçı Mela Bedel, Milli Egemenlik Parkı'nda sahneye çıktı.

'CUMHURİYETİ BÖYLE ŞENLİKLE, COŞKUYLA KUTLAMAK LAZIM'

Konserde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Tüm komşularımın, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. 103'üncü yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz de sabahtan beri program yapıyoruz. Saat üç buçuktan beri otobüsle dolaşıyoruz. Bayrak dağıtıyoruz, Türk bayrağı dağıtıyoruz komşularımıza ve fener alayı da yaptık. Yaklaşık 1 saattir de fener alayıyla yürüyerekten buraya geldik. Çünkü gençlerimize söz verdik. Cumhuriyeti böyle şenlikle, coşkuyla kutlamak lazım. Burada şunu da vurgulamak istiyorum daha önceden de bahsettim, konuşmamda da bahsettim; İstiklal Caddesi'nde, Karaköy'de, Fatih'te İngiliz askerlerinin olduğu bir İstanbul, Yunanlıların İzmir'de olduğu, İtalyanların, Fransızların olduğu bir ülkeden bu zamana geldik, hamdetmemiz lazım. Yani gerçekten bu önemli. Şu anda işte Irak, Suriye düzeldi ama maalesef Filistin'de, Gazze'de, Ortadoğu'da İsrail askerleri zulüm ediyorlar. İşte bizim cumhuriyetimizin olması, demokrasinin olması, ülkemizin, devletimizin olması, o yüzden önemli. Farklı ırklarımız, farklı mezheplerimiz, farklı partilerimiz olur ama ortak paydamız Türkiye. O yüzden ben tekrardan Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını mutlulukla kutluyorum. Nice nice bayramlar diliyorum Türk milletine. İnşallah kıyamete kadar Rabbim devam ettirsin diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BayramıHakan BahadırBahçelievlerKültür Sanat29 EkimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Uludere’deki kaza otobüs kamerasında: Şoför Sabri Yumak öldü, 14 kişi yaralandı Uludere'deki kaza otobüs kamerasında: Şoför Sabri Yumak öldü, 14 kişi yaralandı
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi Yeni silahlarını ilk kez sergiledi Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi
11:10
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
10:50
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:35
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
10:00
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
09:53
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
09:50
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
09:48
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:16:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de 29 Ekim coşkusu fener alayı ve Mela Bedel konseriyle yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android