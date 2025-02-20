Bahçeşehir Üniversitesi'nde Barışı Birlikte İnşa Etmek Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Bahçeşehir Üniversitesi'nde Barışı Birlikte İnşa Etmek Etkinliği Düzenlendi

Bahçeşehir Üniversitesi\'nde Barışı Birlikte İnşa Etmek Etkinliği Düzenlendi

Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus'te Rotary International Başkanı Stephanie Urchick'in katılımıyla düzenlenen 'Building Peace Together' etkinliği, barış temalı kompozisyon yarışmasıyla sona erdi. Etkinlikte 'Barış Direği'nin açılışı yapıldı.

20.02.2025 15:00  Güncelleme: 15:02
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BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Future Campus'te düzenlenen 'Building Peace Together' (Barışı Birlikte İnşa Etmek) etkinliğine Rotary International Başkanı Stephanie Urchick katıldı. İstanbul'daki Rotary Barış Konferansı öncesinde Barış Merkezi'ni ziyaret eden Urchick, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ile birlikte 'Barış Direği'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kemerburgaz'da bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'Barışı Birlikte İnşa Etmek' adıyla düzenlenen etkinliğe, Rotary International Başkanı Stephanie Urchick, Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mark Maloney, farklı ülkelerden gelen misafirler ve akademisyenler katıldı. İstanbul'da hafta sonu düzenlenecek Rotary Barış Konferansı için Türkiye'de bulunan Stephanie Urchick, Mark Maloney ve beraberindeki katılımcılar, Future Campus'te bulunan 'The Otto ve Fran Walter Rotary Barış Merkezi'ni gezdi.

PROF. DR. HATİPOĞLU: DAHA ADİL VE BARIŞÇIL BİR DÜNYA YARATMA KARARLILIĞIMIZI PEKİŞTİRİYOR

Etkinlikte konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü olarak, üniversitelerin ayrılıkları aşma ve iş birliği ile karşılıklı anlayış temelinde bir gelecek inşa etme konusunda benzersiz bir sorumluluğa sahip olduğuna inanıyorum. Akademik mükemmeliyet, araştırma ve sosyal sorumluluk konularına olan bağlılığımız, misyonumuzun temel taşlarından biridir. Barış Merkezi gibi girişimler, daha adil ve barışçıl bir dünya yaratma kararlılığımızı pekiştirmektedir" dedi.

'BARIŞI TESİS EDECEĞİZ'

Rotary International Başkanı Stephanie Urchick ise "Bahçeşehir Üniversitesi zihinlerin buluştuğu, fikirlerin yeşerdiği ve anlayışın kök saldığı bir yerdir. Bizi iş birliği ve yenilikçi düşünceyle bir araya getirdikleri için üniversite yönetimine teşekkür ederiz. Birlik ve dayanışmanın daha iyi bir dünya yaratmadaki gücüne inandığınız için teşekkür ederim. Hep birlikte, barışı tesis etmek için çalışmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

BARIŞ DİREĞİ AÇILDI

Konuşmaların ardından, 'Barış' temalı lise seviyesi uluslararası kompozisyon yarışmasında başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi. Birinciliği Kanadalı Marjane Kluder alırken, Türkiye'de yaşayan İran uyruklu Artina Hamidi ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Güney Afrika'dan Jorja de Beer kazandı. Etkinlik sonunda Future Campüs te Barış Direğinin açılışı yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bahçeşehir Üniversitesi'nde Barışı Birlikte İnşa Etmek Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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