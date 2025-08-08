Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş Türkiye demektir

ZONGULDAK'ta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç Türkiye'yi tarihi bir noktaya getirmiştir. 86 milyonun huzur ve güven içinde kardeşçe yaşamasını esas alan bu sürecin sonunda Türkiye, önündeki en büyük engeli aşmış olacaktır. Terörsüz Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş Türkiye demektir" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Bartın ziyaretinin ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesindeki Tios Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, daha sonra AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nda 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında partililerle bir araya geldi. Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, "Bugün dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinin turizm pastasından daha fazla pay alabilmek adına nasıl çalışmalar yürüttüğünü hepimiz görüyoruz. Özellikle iletişim alanında gerçekleşen büyük dönüşümler turizm alanındaki yarışı doğrudan etkilemektedir. Fakat artık ülkeler arasında rekabetten ziyade kültür ve turizm alanında şehirlerin birbirleriyle rekabet ettiğini görüyoruz. İşte bu sebeple eğer bizler Zonguldak'a daha fazla turist gelmesini istiyorsak bunun için yapmamız gereken öncelikli iş, belirleyeceğimiz hedefler doğrultusunda ortak hareket etmektir. Zonguldak'ın turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, bu potansiyele uygun politikalar geliştirmek, bu politikaların arkasında istikrarlı bir şekilde durmak ve en önemlisi de şehrin tanıtımına ayrı bir önem vermektir" dedi.

'YIL SONU HEDEFİMİZ OLAN 64 MİLYAR DOLAR GELİRE DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Bakan Ersoy, turizm alanında yeni bir yol haritası belirlediklerini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın turizmi stratejik bir sektör olarak ilan etmesinin ardından, bu alanda yeni bir yol haritası belirledik. Devrim niteliğinde adımlar attık. Bir yandan ülkemizin diğer yandan da şehirlerimizin eksiklerini giderip, 200'den fazla ülkede tanıtımlar gerçekleştirdik. Amerika'da en çok izlenen televizyon programlarının arasında İstanbul'u, Antalya'yı, Muğla'yı anlatan tanıtım filmleri yayınladık. Almanya'da, Japonya'da, Rusya'da dünyanın dört bir yanında ülkemizin doğal ve kültürel zenginliklerini anlatırken, Trabzon'un, Mardin'in, Zonguldak'ın da tanıtımını gerçekleştirdik. İşte tüm bu başarılı çalışmaların neticesinde Türkiye, turizm alanında dünyanın en üst basamaklarına çıkan bir konum elde etmiştir. Evet, şu anda turizm kapasitemiz her geçen gün daha da yukarılara çıkıyor. 2025 yılının ilk 6 ayında turizmde gelir rekorunu kırdık. Tam 25,8 milyar dolar gelir elde edildi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 artış anlamına geliyor. Ziyaretçi sayımız ise 26 milyonu aştı. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak biz bu yürüttüğümüz çalışmaların daha fazlasını da yapacağımıza inanıyoruz. Şehirlerimizi uluslararası rekabete hazır hale getirmek adına mevcut potansiyeli en doğru şekilde analiz edip bir yandan güçlü yönlerimizi öne çıkarmak diğer yandan da eksiklerimizi gidermek durumundayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Zonguldak'ın uluslararası yarıştan en yüksek şekilde faydalanması için gereken ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Gerçekten birbirinden etkileyici doğal güzelliklere sahip bir şehirden söz ediyoruz. Tüm bu güzellikleri tek tek tanıtmak, anlatmak, ulusal ve uluslararası misafirleri bu şehre çekmek bizim elimizde. Bunun için sayın milletvekillerimizle birlikte Bakanlık olarak bu konuda her zaman yanınızda olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN KAYBEDECEK BİR DAKİKAMIZ DAHİ YOK'

Erdoğan ve Bahçeli'nin Türkiye'yi tarihi bir noktaya getirdiğini belirten Bakan Ersoy şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için artık bizim kaybedecek bir dakikamız dahi yok. Dünyada ülkemizin yıldızını daha da parlatmak adına yapacak çok işimiz var. Cumhuriyetimizin bu ikinci yüzyılında hayallerimizi gerçekleştirmek için bildiğiniz gibi şu anda çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, Türkiye'yi tarihi bir noktaya getirmiştir. 86 milyonun huzur ve güven içinde kardeşçe yaşamasını esas alan bu sürecin sonunda Türkiye, önündeki en büyük engeli aşmış olacaktır. Şunu açıkça belirtmek isterim ki Terörsüz Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş Türkiye demektir. Bu da 81 şehrimizdeki 86 milyon vatandaşımızın yaşam standardını daha da yukarılara çekmesi, Zonguldak'ın zenginleşmesi, ekonomik olarak daha da güçlenmesi, Zonguldaklı kardeşlerimizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte yürümesi demektir. Yarım asırdır ülkemizin başına bela olan bu terör illetinden kurtulmak için tarihi bir dönemden geçiyoruz. Biz tarih boyunca büyük badireler atlatmış, en zor zamanlarda büyük zaferler elde etmiş bir milletiz. İnşallah hep birlikte el ele vererek ülkemizin güçlenmesine büyük katkılar sağlayacak bu süreci de hayırlısıyla atlatacağımıza yürekten inanıyoruz. Biz artık Türkiye'nin gündeminde terör gibi bir olumsuzluğun yer almaması gerektiğine inanıyoruz. Halkımızın yüzü gülsün, ülkemizin sokaklarında barış türküleri söylensin, gençlerimiz geleceğe güvenle baksın, şehirlerimiz dünya kentleriyle rekabet etsin, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin sözünün gücünün tüm dünyada etkisini arttırmasını istiyoruz."