Bakan Göktaş: Koruyucu aileler 11 bin 22 çocuğa yuva oldu

İSTANBUL Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Aile Olmanın Değeri: Yuva Olmak' başlıklı programın kapanışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir çocuğun hayatını değiştiren şeyler çoğu zaman büyük imkanlar değil, sevgiyle kurulan bir yuva, güven veren bir aile ve yanında olduğunu hissettiren bir eldir. Bugün aynı şekilde 9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Onların kalplerine güveni, emeği ve sevgiyi aşılıyor. Her bir evladımızın kendi biricik yolunu çizmesine, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor" dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Aile Olmanın Değeri: Yuva Olmak' başlıklı program, üniversitenin Ahi Çelebi Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla tamamlanan kapanış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Etkinlikte, aile kurumunun toplumsal yapının korunmasındaki rolü, değişen modern dünya dinamiklerinde aileyi destekleyecek sosyal ve akademik politikalar ile güvenli bir aile ortamının inşası konuları ele alındı.

'İNSANIN YOL VE YÖN ARAYIŞININ ARTTIĞI BİR DÖNEMDEYİZ'

Akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katıldığı programın kapanışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir mesaj gönderdi. Mesajında, "Türk milleti, tarih boyunca aile bağlarının güçlü olması, devamlılığı sayesinde varlığını sürdürmüş, maruz kaldığı tüm tehditleri bertaraf etmiş ve kültürel kodlarını korumayı başarmıştır. İçinde bulunduğumuz dijital tekno kültür çağında, insana ve hayata dair her şey gibi aile de dönüşüyor, form değiştiriyor, ciddi sınamalarla karşılaşıyor. Alışılagelmiş yapıların çözüldüğü, insanın yol ve yön arayışının arttığı bir dönemdeyiz. Bugünkü panelde dile getirilecek görüşlerin aile ve çocukla ilgili politikaların geliştirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadeleri yer aldı.

'YUVA, BİR ÇOCUĞUN KENDİSİNİ DEĞERLİ, GÜVENDE VE AİT HİSSETMESİDİR'

Kapanış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ahi Çelebi Kampüsü çok kıymetli bir programa ev sahipliği yaptı. Programımızın adı çok sade fakat taşıdığı anlam çok derin; 'Aile Olmanın Değeri: Yuva Olmak.' Bir düşünelim, bir çocuk için yuva ne ifade eder? Şüphesiz sadece başını soktuğu bir çatı değildir. Yuva, bir çocuğun kendisini değerli, güvende ve ait hissetmesidir. Biz bunun etkilerini koruyucu ailelerimizde görüyoruz. Onların yanında büyüyen evlatlarımızın hayatındaki dönüşümü gözlemliyoruz" dedi.

'9 BİN 277 KORUYUCU AİLEMİZ, 11 BİN 22 ÇOCUĞUMUZUN HAYATINA DOKUNUYOR'

Bakan Göktaş, "Samsun'da henüz iki yaşındayken sıcak bir yuvaya kavuşan Elif'i düşünelim. Ona sunulan o güvenli aile ortamı sadece bir ev değil, umutla büyüyeceği, hayata tutunabileceği bir liman oldu. Bugün Elif, tekvandoda Avrupa üçüncülüğüne ulaşan, gurur duyduğumuz bir sporcumuz. ya da görme engelli milli sporcumuz Havva'yı hatırlayalım. Henüz 3 yaşındayken kavuştuğu aile ona yalnızca bakım değil, özgüven, cesaret ve hayallerinin peşinden gidebilme gücü kazandırdı. ve Havva bugün 22 yaşında, para atletizmde dünya şampiyonluklarına imza atan bir başarı hikayesinin kahramanı oldu. Bu örneklerin her biri bize aynı gerçeği hatırlatıyor. Bir çocuğun hayatını değiştiren şeyler çoğu zaman büyük imkanlar değil, sevgiyle kurulan bir yuva, güven veren bir aile ve yanında olduğunu hissettiren bir eldir. Bugün aynı şekilde 9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Onların kalplerine güveni, emeği ve sevgiyi aşılıyor. Her bir evladımızın kendi biricik yolunu çizmesine, daha güçlü adımlarla yürümesine destek oluyor. 2012 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlayan Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu ailelik güçlü bir iyilik seferberliğine dönüştü" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ UNICEF TARAFINDAN UMUT VADEDEN PROJELER ARASINDA GÖSTERİLİYOR'

Bakan Göktaş, "Gönül Elçileri Projesi yalnızca ülkemizde değil, uluslararası platformlarda da ilgiyle karşılanan bir iyilik hareketine dönüştü. UNICEF tarafından umut vadeden projeler arasında gösterilen bu çalışma, sevginin ve dayanışmanın sınır tanımadığını bizlere bir kez daha gösteriyor. Türkiye'de filizlenen bu iyilik hareketi bugün sadece kendi çocuklarımıza değil, kardeş coğrafyalardaki çocuklara da umut oluyor, ışık oluyor. Tabii bu güçlü birikimi daha ileriye taşımak, daha fazla çocuğumuzu sıcak bir yuvayla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu anlayışla UNICEF ile iş birliğinde 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'ni yürütüyoruz. Projeyle koruyucu aile hizmetimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Böylece koruyucu aile yanında büyüyen çocuklarımızı, onları sevgiyle büyüten ailelerimizi, biyolojik aileleri ve sosyal hizmet çalışanlarımızı daha etkin biçimde destekleyen adımlar atıyoruz" dedi.

'BUGÜNE KADAR 269 ÇOCUĞUMUZ 1 SENEDE BU HİZMETTEN YARARLANDI'

Bakan Göktaş, "Bu noktada Geçici Koruyucu Aile Modeli'nin projenin en kritik başlıklarından biri olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bu model sayesinde çocuklarımızı kuruma almadan önce ev ortamında, sevgiyle karşılanacakları, şefkat görecekleri ve kendilerini ait hissedecekleri aile ortamları ile buluşturuyoruz. Her çocuğun bir yuvaya, her çocuğun ufak bir kucağa ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle hem meslek elemanlarımız hem koruyucu aile eğitimlerimizle bu alandaki kapasitemizi güçlendirerek bu iyilik hareketini büyütmeye devam ediyoruz. Modelimizi özellikle 0-6 yaş grubu çocuk kuruluşlarının yoğun olduğu illerde yaygınlaştırıyoruz. Bugüne kadar 269 çocuğumuz 1 senede bu hizmetten yararlandı. Biz her bir çocuğumuzun aile sıcaklığında, sağlıkla ve umutla büyümesi için bu iyilik hareketini ülkemizin dört bir yanında büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'EN KIYMETLİ YOL ARKADAŞLARIMIZSINIZ'

Bakan Göktaş, "Değerli, kıymetli koruyucu ailelerimiz, bu hizmetin başarıyla yürütülmesinde sizin sabrınız, emeğiniz ve gönül genişliğiniz var. Sizler yalnızca bir çocuğun hayatına dokunmuyorsunuz, onun geleceğine, hayallerine ve yarınlarına da ışık oluyorsunuz. Sizler devletimizin şefkat elini evlerinizde büyütüyorsunuz. Sizlerin desteğiyle çocuklarımız kurum bakımına ihtiyaç duymadan aile ortamında büyüme imkanı buluyor. Bu anlamda her biriniz, çocuklarımızın sevgi dolu bir geleceğe kavuşmasında en kıymetli yol arkadaşlarımızsınız. Biz biliyoruz ki büyük bir aile olmak, en çok da çocuklarımız için aynı sorumluluğu paylaşmaktır. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda bu büyük aile ruhunu daha da güçlendireceğiz. Çocuklarımızın aile ortamında büyümesini önceleyen hizmetlerimizi, sizlerin kıymetli desteğiyle daha da yaygınlaştıracağız. Çocuklarımızın doluştuğu sofraları yaşatan koruyucu ailelerimiz iyi ki var. Bu vesileyle sevgisini, emeğini ve yuvasını çocuklarımızla paylaşan tüm koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim, iyiliği çoğaltan bu gayretinizi bereketlendirsin" dedi.

'HER ÇOCUK, BÜYÜK TÜRKİYE AİLEMİZİN İSTİKBALİNE YÖN VEREN BİRER EMANETTİR'

Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi, 'Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız 86 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır' Bu söz bize şunu hatırlatıyor: Her çocuk, milletimizin merhametiyle büyüyen, devletimizin şefkatiyle güçlenen ve büyük Türkiye ailemizin istikbaline yön veren birer emanettir. Bu anlamda koruyucu ailelik, bu emaneti sevgiyle sahiplenmenin, bir çocuğun bugününü güvenle, yarınını umutla inşa etmenin en kıymetli yollarından biridir" ifadelerini kullandı.