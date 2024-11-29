Bakan Göktaş: Çocuklarımızın sosyal medya kullanımıyla ilgili düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz

Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'ndeki 'Şehirde İyi Olma Hali' temasıyla düzenlenen 'Esenlik Sempozyumu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Göktaş, Ekim ayında dijital bağımlılık ve aile çalıştayını düzenlediklerini belirterek, "Çocukların sosyal medya ve sosyal ağların kullanımıyla ilgili dünya örneklerini inceliyoruz ve çocuklarımızın sosyal medya kullanımına dair bir düzenleme hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Çalıştayın raporunu, elde ettiğimiz çarpıcı sonuçları ve çözüm önerilerini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Esenler Belediyesi tarafından, 'Şehirde İyi Olma Hali' temasıyla, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezinde 'Esenler Sempozyu'mu düzenlendi. Şehir ve çevre olgularıyla ilgili bütüncül yaklaşımların ele alındığı sempozyuma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Ak Parti Samsun Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Şehir ve Düşünce Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahzar Bağlı da katıldı. Açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Sempozyumun sonunda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya tablo hediye edildi.

'GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ TOPLUM GÜÇLÜ TÜRKİYE'

Bakan Göktaş, "Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye diyerek 85 milyonluk büyük Türkiye ailesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planımızla toplumun temel yapı taşı olan aileleri her yönüyle desteklemek ve güçlendirmek adına stratejik adımlar atıyoruz. Eylem planımız ailelerin afet ve acil durumlara dayanıklılığını artırmayı hedefleyen aile dostu çevre politikalarına odaklanıyor. Bu kapsamda artan afet ve acil durumlara karşı ailelerin dayanıklılığını artırmak, öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca ailelerin temel ihtiyaçlarını gözeten, birlikte vakit geçirmelerini destek aile dostu şehir anlayışının yaygınlaşmasını amaçlıyoruz" dedi.

'SOSYAL RİSK HARİTALARI OLUŞTURUYORUZ'

Bakan Göktaş, "81 ilimiz ve 922 ilçemizde kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi tehditleri bütüncül bir yaklaşımla ele alacağımız sosyal risk haritaları oluşturuyoruz. Bu çalışmayla birarada yaşama kültürünü bozma, bireyi ve aileyi sağlıksız zeminlere taşıma ihtimali olan sosyal olguları belirliyoruz ve koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirerek olası risklerin geri dönülemez sonuçlar doğurmadan önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Bakanlıklarımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla henüz vakalar gerçekleşmeden müdahale kapasitemizi artırmış olacağız. Başlattığımız bir diğer yeni kapsamlı çalışma ise 'Aile rehberi' sistemidir. Bu sistemle vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenilir ve ulaşılabilir sosyal hizmetler sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞTAY RAPORUNU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE PAYLAŞACAĞIZ'

Sosyal medyayla ilgili kullanım hakkında düzenlemelerden de bahseden Bakan Göktaş, "Oyunlardaki güçlü karakter çocukların gelişiminde olumsuz etkilere neden oluyor. Çocukların oyunlarda güçlü, karanlık veya tüm silahları ustalıkla kullanabilen figürleri seçerek kendilerine güven ve cesaret kazandırdıklarının tespitleri yer alıyor. Aynı zamanda çocukların bir kısmı bu karakterlerin gücüne sahip olmayı ve oyun sırasında kendilerine yeni bir kişilik oluşturduklarını hissediyor. Oyun bittikten sonra ise çocuklarda sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyor. Çocuklar dijital araçların aileleriyle vakit geçirmelerine engel olmadığını fakat telefonlarını ele almadıklarında kendilerini bir boşlukta hissettiklerini, üzüntü ve güvensizlik duygusu yaşadıklarını ifade ediyor. Diğer yandan dijital içerikler, zaman içinde bağımlılığa, dürtüsel davranış bozukluklarına yol açabiliyor. Başka bir ifadeyle çocukların toplumsal uyum ve birlikte yaşam becerilerine zarar veriyor. Suç işleme riskini artırıyor ve hukuki yaptırımı olan fiillerin gerçekleşmesine zemin hazırlıyor. Bu kapsamda çocukların sosyal medya ve sosyal ağların kullanımıyla ilgili dünya örneklerini inceliyoruz ve çocuklarımızın sosyal medya kullanımına dair bir düzenleme hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Çalıştayın raporunu, elde ettiğimiz çarpıcı sonuçları ve çözüm önerilerini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

'İYİLİK İNŞASINA BAŞLAMAK ZORUNDAYIZ'

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da sempozyumda bir konuşma yaptı. Göksu, "Bir gün bir seçim çalışması yaparken bir salona gittim. Salona girdiğimde başka bir siyasi partinin adayı Dürüstlük Projesi'ni anlatıyordu. Çıkışta selamlaşırken, kendisine dedim ki dürüstlük bir proje olamaz. Dürüstlük bir ahlak ve fıtrattır. Sorumluluk üstlenmek başlı başına bir iyiliği kabul etmek anlamına gelmektedir. İyilik nedir sorusuna Aristoteles'in güzel bir tarifesi var. Diyor ki, şerrin karşısında herşey iyiliktir. İşte biz bu sempozyum gibi yapmış olduğumuz bütün kavramsallaştırma çalışmalarında iyilik temasını ve kavramını öne çıkarmaya çalışıyoruz. Niye ? Çünkü bazen kavramlar başlı başına bit eğitim fenomeni haline gelebiliyor. Modernleşmeyle beraber yaşam kalitemizdeki konforun artmasıyla beraber modernleşmeyle bana kalırsa biz de yüzleşmeye başladık. Bu yüzkleşme sonunda karşı karşıya kaldığımız birtakım insani krizleri görmeye başladık. Bu insani krizleri ortadan kaldırbailecek ya da bu insani krizlerin bu topluma bu millete bu insanlığa zayiatını en dip dalgadan seyredebilmesini sağlayabilmek için, hepimiz o insani krizin karşısında yiyilik inşaasına başlamak zorundayız " dedi.