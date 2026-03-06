Bakan Göktaş, Yetimlerle İftar Buluşmasında - Son Dakika
Bakan Göktaş, Yetimlerle İftar Buluşmasında

Bakan Göktaş, Yetimlerle İftar Buluşmasında
06.03.2026 01:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli'deki 'Dünya Yetimler Günü İftar Buluşması'na katılarak yetimlere yönelik destek mesajları verdi. Ramazan ayında sosyal sorumlulukların önemini vurgulayan Göktaş, çocukların ve gençlerin refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bakan, devletin her zaman yetimlerin yanında olduğunu ifade etti.

YETİMLER İLE İFTARDA BULUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli ziyareti kapsamında Başiskele ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen 'Dünya Yetimler Günü İftar Buluşması'na katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, "Ramazanın ortasına denk gelen yetim iftarımızı sizlerle bir arada yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu ramazanda da olduğu gibi yetimlerle, her daim onların yanında olmaya, korunmaya, ilgiye ve şefkate ihtiyaç duyan tüm evlatlarımızın yanında olduğumuzu ifade ettiğimiz özel bir gün aslında bugün. Rabbim çocuklarımızın her birini sağlık, huzur, güven ve sevgiyle kuşatılmış bir gelecek nasip eylesin. Emeğiyle büyüyen, üretimiyle güçlenen Kocaeli, her daim paylaşma kültürüyle de öne çıkan çok kıymetli bir şehirdir. Bugün bu özel günün en kıymetli misafirlerimizle bir aradayız. Ramazan ayında muhabbeti ve kardeşliği paylaşıyoruz" dedi.

'KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Ramazan ayının insan olmanın özünü ve sorumluluğunu tekrar hatırlattığını söyleyen Bakan Göktaş, "Ramazanın bereketi iyilikle buluştuğunda kardeşlerimizin, evlatlarımızın yüzünde tebessüm gönlünde ferahlığa dönüşür. Devletin gücü işte böyle zamanlarında milletimizin yanında duran, dertlere derman olan ve umudun diri tutan karşı şefkatinde anlam bulur. Biz de bakanlık olarak bu anlayışla her bir vatandaşımızın yanında durmaya, her haneye umut olmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin refah ve huzur içerisinde yaşayacakları bir Türkiye inşa etmek için, Türkiye'yi daha güçlü kılmak için, Türkiye yüzyılı çocuklarını sizlerle beraber oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'GÜÇLÜ ADIMLAR ATIYORUZ'

Konuşmasını sürdüren Bakan Göktaş, "Biz biliyoruz ki, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmede en büyük güç, azmiyle, çalışkanlığıyla ve başarılarıyla geleceğimize yön veren evlatlarımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği gibi 'çocuklar bizim geleceğimizin teminatı yarınlarımızın umududur.' Bu anlayışla eğitimden sağlığa, spordan sanata, bilimden teknolojiye kadar her alanda evlatlarımızın imkanlarını genişleten güçlü adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

'EVLATLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Sosyal politikalarla çocukların yaralarını ele aldıklarını belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek gönül elçileriyle, gerek desteklerle, gerek öksüz yetim yardımlarımızla ailelerimizin, çocuklarımızın her daim yanındayız. Yetimlerimiz asla yetim değildir. Onların yanında devlet vardır; biz varız. Bizler her daim, her bir çocuğumuza geleceğe umutla bakacak bir Türkiye inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu özel günde dünyada savaş ortamlarında ebeveynlerini kaybetmiş yetimlerimizi de bir kez daha anıyorum. Biz her türlü sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gönlünüzdeki neşe çok kıymetli. Yüzünüzdeki tebessüm, gözünüzdeki ışıltı olmak üzere tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biz dün olduğu gibi bugün de, yarın da her daim evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Öte yandan Bakan Göktaş, iftar programının ardından Başiskele Belediyesi meslek edindirme kursiyerleri ve kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: DHA

