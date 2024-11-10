Bakan Güler: Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak bizlerin en önemli vazifesidir - Son Dakika
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Bakan Güler: Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak bizlerin en önemli vazifesidir

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "101'inci yılına ulaşmanın hep birlikte gurur ve mutluluğunu yaşadığımız Cumhuriyetimizi geleceğe güvenle taşımak, kalkındırmak ve bu coğrafyada ilelebet payidar kılmak bizlerin en önemli vazifesidir" dedi.

10.11.2024 13:06
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "101'inci yılına ulaşmanın hep birlikte gurur ve mutluluğunu yaşadığımız Cumhuriyetimizi geleceğe güvenle taşımak, kalkındırmak ve bu coğrafyada ilelebet payidar kılmak bizlerin en önemli vazifesidir" dedi.

Bakan Güler, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Güler, "İlkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her daim yüreğimizde yaşayan, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı ve ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 86'ncı yıl dönümünde saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz. Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyadan Türk milletini silme planlarının yapıldığı bir süreçte Atatürk, şanlı ordumuzun güzide komutanlarından biri olarak asil milletimize önderlik etmiş, 'ya istiklal ya ölüm!' parolası ile başlatılan Milli Mücadele, onun başkomutanlığında her türlü zorluk ve yokluğa rağmen zafere ulaşmıştır. Şanlı tarihimizin altın sayfalarına yazılan bu zafer ve ardından kurulan Cumhuriyetimiz, Ata'mızın sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından biri olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. Gerek askerlik hayatı gerekse devlet adamlığı süresince her daim ülkesine ve milletine büyük hizmetlerde bulunan Aziz Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.

'ATATÜRK'ÜN HAYALLERİ VE İRADESİ, EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ'

Güler, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"101'inci yılına ulaşmanın hep birlikte gurur ve mutluluğunu yaşadığımız Cumhuriyetimizi geleceğe güvenle taşımak, kalkındırmak ve bu coğrafyada ilelebet payidar kılmak bizlerin en önemli vazifesidir. Bu anlayışla Milli Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte, Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolundaki hayalleri ve iradesi; 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizi hayata geçirmek için en büyük motivasyon kaynağımız olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatan ve millet uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygılarımı sunuyorum. Aziz Atatürk, vatan sana minnettardır. Ruhun şad olsun."

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Güler: Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak bizlerin en önemli vazifesidir - Son Dakika

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