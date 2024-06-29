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- Bakan Işıkhan: "Şahsi Temsilci'nin görev süresinin sonunda tarafsız bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz"

Bakan Işıkhan, KKTC Meclis Başkanı Töre ile görüştü

LEFKOŞA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre ile gerçekleştirdiği görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın görevinin sona ermesine 1 hafta kaldığını belirterek, "Şahsi Temsilci'nin görev süresinin sonunda tarafsız bir değerlendirme yapmasını ve raporunda sahadaki gerçekleri samimiyetle yansıtmasını bekliyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun daveti üzerine KKTC'ye geldi. Bakan Işıkhan, beraberindeki heyet ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre tarafından kabul edildi. Cumhuriyet Meclisi'nde Şeref Salonu'nda yer alan kabulde, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, bazı bürokratlar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

"Kıbrıs meselesi, KKTC ve Türkiye'nin milli davasıdır"

Meclisi Başkanı Zorlu Töre görüşmede, KKTC'ye ziyarette bulunan Bakan Işıkhan ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kıbrıs meselesinin KKTC ve Türkiye'nin milli davası olduğunu belirten Töre, bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50. yılının kutlanacağını hatırlattı. Töre, "50. yıl dönümünü 20 gün sonra muhteşem törenlerle kutlayacağız, heyecanımız dorukta. Şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu, canı cana, kanı kana kattık, direne direne 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nı gördük" ifadelerini kullandı.

"KKTC vatandaşı olanlar da Türkiye'nin sağlık sisteminden yararlanmalı"

Töre, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık bir devlettir ve kurumsal yapılarımız oluşmuştur, çalışma hayatımız fevkalade önemli. Sendikalaşma da vardır. Çalışma Bakanlığımıza bağlı birçok kurum vardır. Anavatan Türkiye ile her zaman birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde eksikliklerimizi tamamlamak, iş birliği yapmak, protokoller imzalamak ve çalışanların haklarını, hasta hakları korumak, tedavi açısından KKTC vatandaşı olanların da, sadece KKTC-TC çift uyruklu olanların değil, Anavatan Türkiye'nin sağlık sisteminden yararlanması temel hedefler arasındadır" dedi.

Azerbaycan ile ilişkiler

"KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ismi ayrı olabilir ama biz aynı milletin insanlarıyız" diyen Töre, KKTC'nin Azerbaycan ile de çok iyi ilişkiler içine girdiği bir döneme başladığını belirtti. Töre, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu da bizler için birlikte çalışıyoruz ve hep birlikte yola devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şahsi Temsilci'nin tarafsız bir değerlendirme yapmasını ve raporunda sahadaki gerçekleri yansıtmasını bekliyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ziyaretinde kendilerini kabul etmesinden ötürü Töre'ye teşekkürlerini sundu. "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin gönlümüzde yeri her zaman ayrıdır" diyen Işıkhan, her platformda Kıbrıs Türklerinin hakkını ve hukukunu gözeten bir dış politika anlayışına sahip olduklarını belirtti. Kıbrıs meselesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonuna desteklerini yineleyen Işıkhan, Kıbrıs meselesinde yeni müzakere sürecine başlanabilmesi öncesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statünün tescil edilmesi gerektiğini muhataplarına her vesileyle anlattıklarını söyledi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusunda Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın görevinin sona ermesine 1 hafta kaldığını belirten Işıkhan, "Şahsi Temsilci'nin görev süresinin sonunda tarafsız bir değerlendirme yapmasını ve raporunda sahadaki gerçekleri samimiyetle yansıtmasını bekliyoruz" dedi.

"KKTC'nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuz"

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son iki BM Genel Kurulu'ndaki uluslararası toplumun KKTC'yi tanıması çağrısına işaret ederek, "KKTC'nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı. "Türk devletleriyle temasın Türk Devletleri Teşkilatı yoluyla artırmasının ve ilişkilerini geliştirmesinin, Kıbrıs Türkünün haklı davasını dünyaya duyurmasını sağlayacağı" görüşünü paylaşan Işıkhan, "Azerbaycan Milli Meclisinde oy birliğiyle KKTC ile Dostluk Grubu kurulması kararının alınmasından büyük mutluluk duyduk. Azerbaycan ile ilişkilerinizin üç devlet tek millet şiarıyla gelişerek ilerleyeceğine dair inancımız tam" dedi.

"Projeleri hızla hayata geçirmek için birlikte çalışacağız"

KKTC'nin güçlendirilmesini öncelikli hedef gördüklerini belirten Işıkhan, "Kıbrıs meselesini siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, bununla eş zamanlı olarak KKTC'nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. Bu anlayışla, 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel tarafından imzalandığını hatırlatan Işıkhan, "Anlaşmanın onay ve yürürlüğe girme sürecinin de hızla tamamlanacağına inanıyorum. Bundan sonra anlaşma kapsamındaki projeleri hızla hayata geçirmek için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak her daim KKTC'nin yanında olacağız" diyen Işıkhan, her alanda olduğu gibi çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında da tecrübelerini paylaşacaklarını, bu amaçla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile bakanlıklar arası ilişkilerin gelişimi ve ileriki dönem iş birliği imkanları üzerinde değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi. Işıkhan, "KKTC'li muhataplarımızla son derece iyi seyreden ilişkilerimizi daha sonuç odaklı ve somut işbirliği temelli hale getirmek önceliğimizdir" şeklinde konuştu.

Mezarlık ziyareti

Bakan Vedat Işıkhan, ziyareti çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ve Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Fazıl Küçük'ü ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı anıt mezarlarının başında duayla andık. Ayrılmaz parçamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliği için mücadele vermiş tüm şehitlerimize ve mücahitlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.