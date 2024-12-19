Bakan Kacır, 98 Milyar Liralık Yatırımı Duyurdu

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'yla makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ve dijital dönüşüm alanlarında çağrılara çıktık. Bu çağrılarımız kapsamında devam eden 170'e yakın projede 98 milyar liralık yatırımı harekete geçirmiş olduk" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi:

" Uşak'ta 2002 yılı ve öncesinde 2 organize sanayimiz bulunuyorken 2002 yılı sonrası kurulan Karahallı Organize Sanayi Bölgesi ve Banaz OSB'yle birlikte 2024 yılında 4 organize sanayi bölgesinde 660 yatırım yeri üretime geçmiş ve 25 binden fazla kardeşimizin istihdamına olanak tanınmış oldu. İnşallah, tüm yatırım yerlerinde üretime geçilmesiyle birlikte istihdamımız Uşak'taki OSB'lerde 35 bini aşmış olacak. Bu yılın yatırım programında da 5 organize sanayi bölgesi yer almakta. Deri Karma OSB'de atık su geri kazanım projesi, Uşak yine Deri Karma OSB'de güneş enerjisi santrali projesi, Uşak OSB'de güneş enerjisi santrali projesi, 3'üncü ilave alan için 614 hektarlık altyapı projesi ve Banaz OSB için 130 hektarlık altyapı projesi Bakanlığımızın yatırım programında yer almaktadır.

Son dönemde gerçekten savunma sanayisi Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirmesi ve üretmesi adına tüm sanayi sektörlerimizin öncüsü konumundadır ve artık, savunma sanayisinde sadece ana platformlar değil, bu platformların alt sistemlerinin kritik bileşenlerini de yerli ve milli olarak geliştirmek konusunda muazzam bir kazanım elde etmiş durumdayız. Havacılık ve uzay alanında turbojet, turbofan, turboşaft ve ramjet gibi yüksek teknolojiye sahip itki sistemlerinde milli çözümler geliştiriyoruz. SOM, ATMACA, ÇAKIR gibi füze sistemlerinde kullanılan turbojet motorlarını yerli ve milli olarak üretiyoruz. TEI tarafından helikopterlerimiz için geliştirilen TS1400 turboşaft motoru, GÖKBEY helikopterimizde ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. İHA'lar için geliştirilen PD-170 turbo dizel motoru da on bin saatlik test faaliyetleri sonrasında seri üretim aşamasına geldi. Beşinci nesil milli muharip uçağımız KAAN ve insansız savaşacağımız KIZILELMA gibi platformlarımıza entegre edilebilecek turbo motorumuz TF-6000'in prototipini geliştirdik, tesislerini sürdürüyoruz. TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN bünyesinde yürütülen süpersonik hızla çalışan RAMJET itki sistemleri geliştirme çalışmalarına da devam ediyoruz.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'yla makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ve dijital dönüşüm alanlarında çağrılara çıktık. Bu çağrılarımız kapsamında devam eden 170'e yakın projede 98 milyar liralık yatırımı harekete geçirmiş olduk.

Yine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın 300 milyar lira kaynakla desteklediği ve 284 yüksek teknoloji ürünü -ki bu 284 ürün Türkiye'nin dış ticaret açığının yüzde 85'ini oluşturan ürünlerdir- ve 261 teknoloji başlığına yönelik yatırımlara uzun vadeli, uygun koşullarda finansman imkanları sunduğumuz Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı sürdürüyoruz. Bu program kapsamında Bakanlığımızca desteklenmesi uygun görülen 28 projenin önünü açmış olduk. Bu projelerin her biri Türkiye'nin dış ticaret açığını kapatmaya dönük çok önemli kazanımlar sağlayacak ve toplam 240 milyar liralık yatırım bu projelerle harekete geçmiş olacak. Yine bunun yanında Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nda yürüttüğümüz çalışmalar tamamlandığında sadece mevcut projelerin tamamlanması dahi yılda 7 milyar doların üzerinde bir cari açık kapatıcı etki oluşturacaktır.

Yine, bir sayın vekilimiz, özellikle Adana bölgesinde kimya sektöründeki yatırımlara ilişkin çalışmalarımızı sordular. Malumunuz, 2 milyar dolara yakın bir polipropilen üretim tesisinin gerçekleşmesi için Adana Ceyhan'da çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar, finansman konusunun çözümlenmesi aşamasını geride bırakmış oldu. Bir endüstri bölgesi kurduk, proje bazlı devlet destekleriyle bu yatırımı harekete geçirdik. Yine, Ceyhan bölgesinde 30 milyon metrekarelik Türkiye'nin en büyük endüstri bölgelerinden birini kuruyoruz. İnşallah, önümüzdeki dönemde Adana kimya alanında kuracağımız kümelenmeyle birlikte Türkiye'nin üretim gücüne güç katmaya devam edecek."