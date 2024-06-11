Türkiye, Milli Uydu Üretim Programı ile Uzayda Söz Sahibi Olacak - Son Dakika
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Türkiye, Milli Uydu Üretim Programı ile Uzayda Söz Sahibi Olacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Alçak yörünge uydularına ilişkin milli üretim programını hayata geçireceğiz.

11.06.2024 14:38
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Alçak yörünge uydularına ilişkin milli üretim programını hayata geçireceğiz. Bu alanda kamu, akademi ve özel sektör projelerini destekleyeceğiz. Milli Uzay Programı'nı kararlılıkla uygulamayı sürdürerek Türkiye'yi bu alanda söz sahibi ülkeler arasına taşıyacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında, 'Yörünge altı araştırma uçuşu' sonrası yurda dönen Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Atasever'in 'Yörünge altı araştırma uçuşu'nu başarıyla icra ederek, ülkeye döndüğünü belirten Bakan Kacır, "Atasever, Türk halkının gurur anlarına bir yenisini ekledi. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarını uzayda gururla taşıyarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Atasever'in annesi Azerbaycan Türk'ü. Yanında taşıdığı kefiye ile Filistin halkının, Gazzeli çocukların yaşadığı eziyeti dünyaya duyurdu. Kendisine, 'Vatanına, Türkiye'ye hoş geldin' diyorum" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ UYDU MARKAMIZI OLUŞTURACAĞIZ'

Küresel uzay ekonomisinin büyüklüğünün 2035 yılında 1,5 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü söyleyen Bakan Kacır, "Tarımdan ulaşıma, sağlıktan enerjiye birçok alanda yenilikçi projelerin arkasında uzay araştırmaları yatıyor. Bilim ve teknolojide iddialı, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunan bir Türkiye için uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacağız. Bu alanda Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerimizi artıracağız, mevcut yetkinliklerimizi de ekonomik değere dönüştüreceğiz. Ülkemiz tarihinde bugüne kadar üretilen en yüksek değere sahip teknolojik ürün yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı geçtiğimiz hafta fırlatma üssüne gönderdik. Uydumuz; yürütülen son kontrollerin ardından 8 Temmuz haftasında fırlatılacak. Gerek haberleşme uydumuz Türksat 6A gerek görüntüleme uydusu projeleriyle kamuda oluşturulan yetkinlik ve altyapıyı tek çatı altında toplayarak ülkemizin stratejik güvenliği için milli uydu markamızı oluşturacağız. Alçak yörünge uydularına ilişkin milli üretim programını hayata geçireceğiz. Bu alanda kamu, akademi ve özel sektör projelerini destekleyeceğiz. Milli Uzay Programı'nı kararlılıkla uygulamayı sürdürerek Türkiye'nin bu alanda söz sahibi ülkeler arasında olmasını sağlayacağız. Ankara'da kuracağımız Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve uzay sanayimizi daha ileri taşıyacak adımlarla küresel uzay ekonomisinden aldığımız payı artıracağız" diye konuştu.

'UZAY ALANINDAKİ KAPASİTEMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'

Alper Gezeravcı'nın, 19 Ocak 2024'te gerçekleşen fırlatmayla başlayan ve 9 Şubat 2024'te dünyaya varışla tamamlanan bilim misyonunu icra ettiğini hatırlatan Bakan Kacır, "İnsanlı ilk bilim misyonumuzun Alper Gezeravcı tarafından başarıyla gerçekleştirilmiş olması, proje anlaşmalarında da belirtildiği üzere ilave bir maliyet olmaksızın ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in 'Yörünge altı araştırma uçuşu' icra etmesine imkan sağladı. Nasıl ki, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidişi, bir bilim misyonunun parçası ise Tuva Cihangir Atasever'in 'Yörünge altı araştırma uçuşu' da aynı misyonun bir parçasıdır. Astronotumuzu taşıyan uzay aracı VSS Unity'i istenilen irtifaya çıkarmakla görevli uçak VMS; 8 Haziran Cumartesi günü saat 17.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesislerinden havalandı. Yaklaşık 45 bin fit irtifada VSS Unity uçaktan ayrıldı. Hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı. Araştırma uçuşunun serbest düşme fazında mürettebat yaklaşık 3 dakika boyunca mikro yer çekimi ortamını deneyimledi. Türkiye saatiyle 18.40'ta sağ salim yeryüzüne iniş yaptı. Vücuduna takılmış farklı ekipmanlar ve deney setiyle astronotumuz biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 deneyi icra etti. Bunlardan üçü ilk astronotumuz Alper Gezeravcı tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da gerçekleştirilen deneylerin devamı niteliğinde olup 'Yörünge altı araştırma uçuşumuz', deneylerin kapsamının genişletilmesine imkan tanımıştır. Önümüzdeki dönemde, insanlı uzay görevlerinde yeni uluslararası iş birlikleriyle ülkemizin uzay alanındaki bilimsel araştırma gerçekleştirme kapasitesini daha ileriye taşıyacağız" dedi.

'8 HAZİRAN'DA YENİDEN DOĞDUM'

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ise, küçükken astronot olmaya dair hayali olmadığını ancak ilerleyen yaşlarda uzaya ilgi duyduğunu ve ardından Roketsan'da çalışmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"2017 yılında uzay sistemleri direktörlüğünde uydu fırlatma araçlarının aviyonik sistemlerinden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım. Türkiye'nin uydu fırlatma aracına giden diğer sistemlerde bir fiil çalışma şansını elde etmiştim. Uzay ajansımız kuruldu, Şubat 2021'de milli uzay programı açıklandı. Hedeflerimizin içinde ay programımız, uzay limanının kurulmasının üzerinde beni en çok heyecanlandıran bir Türk vatandaşının 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini duyduğum andı. O andan itibaren başvuruların başlayacağı anı heyecanla beklemeye başlamıştım. 7-8 ay süren yoğun eleme sürecinden sonra Türkiye'nin iki astronotundan biri olarak seçildim. Alper ağabeyle, Houston'a hareket ettik. NASA, SpaceX, Action, SA gibi uzay aracı tesislerinde yoğun kapsamlı eğitimlerden geçtik. Lunaparktaki çocuk gibi heyecanlıydım. 7 farklı deney icra ettik. 28 Mayıs'ta ABD'ye hareket ettik. Action Space firmasında deneylerimizi hazırladık. Fırlatmadan bir gün önce uçuşu simüle ettik. Sonrasında uçuşumuzu gerçekleştirdik. 45 bin feet irtifaya eriştiğimizde uygun koşullar oluştu. 1 dakikada 90 kilometrelik irtifaya çıktık. Kanatsız şekilde uçmaya başladık. Süzülmeye başlayınca pencereye yapıştım. Mevlana, 'Her nefeste yenilenir dünya' demiş. 8 Haziran'da yeniden doğdum, yeniden geldim dünyaya."

Alper Gezeravcı ise Türkiye'nin uzay hedeflerine ulaşmada yaşadığı gururu dile getirerek, "Biz devletimizin gücüyle geçmişimizde karşılaştığımız badireler ne olursa olsun, yeni Türkiye Yüzyılı'nda konulmuş hedeflere umutla bakıyoruz. Ülkemizin koyduğu hedeflerden bir tanesini, alnımızın akıyla tamamlamış bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Milli Uydu Üretim Programı ile Uzayda Söz Sahibi Olacak - Son Dakika

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