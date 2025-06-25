Bakan Kurum: Sanayi Dönüşümü ve Yeşil Kalkınma Önceliğimiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Kurum: Sanayi Dönüşümü ve Yeşil Kalkınma Önceliğimiz

Bakan Kurum: Sanayi Dönüşümü ve Yeşil Kalkınma Önceliğimiz
25.06.2025 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, sanayinin savaş şartlarına hazır hale getirilmesi ve yeşil dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sanayi ve üretim alanlarımızı, tesislerimizi konvansiyonel tüm savaş şartlarına hazır hale getirmek mecburiyetindeyiz. Yer yerinden oynasa da Türkiye'nin üretim zincirini, tedarik zincirini kimsenin engelleyemeyeceği bir ekosistemi hızlıca inşa etmek mecburiyetindeyiz." dedi.
İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İşbirliği Olanaklarını Değerlendirmek" ana gündemiyle düzenlediği haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan Kurum, İSO'nun 73 yıldır Türk sanayisinin amiral gemisi olduğunu, 24 bine yaklaşan üyesiyle sanayi sektörünün yüzde 30'unu oluşturduğunu kaydetti.
Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinde de İSO'nun birlik ve beraberlik şuuruyla hareket ettiğini, "Üretimde durmak yok." sloganıyla sanayi çarkını döndürmeyi sürdürdüğünü vurgulayarak, emek verenlere teşekkür etti.
Döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma, deprem güvenlikli sanayi konularının vizyoner bir duruşun yansıması olarak gördüğünü aktaran Kurum, İstanbul'un, Türkiye'nin yeşil kalkınma sürecine de öncülük yapması, İstanbul sanayicilerinin de tesislerin ihtiyacı olan yeşil dönüşüme liderlik etmesi gerektiğini kaydetti.
Kurum, "İstanbul'da sera gazı salınımının sektörel dağılımında en büyük payı yüzde 70'le enerji sektörü alıyor. Ulaşım ve atık, geri kalan kısmını oluşturuyor. Bu rakamlar hepimize 'Acilen yeşil ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırın.' demektedir. Türkiye bugün toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji payına baktığınızda yüzde 59'unu yenilenebilir enerjiden karşılamakta ve bu manada Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıradayız. İnşallah sanayicimizin de katkılarıyla, yenilikçi yatırımlarla bu seviyeyi çok daha yukarılara taşıma arzusu içerisindeyiz." diye konuştu.
"Sadece dönüşüm sistemiyle birlikte yıllık 520 milyon avroluk bir kazancı da ülkemize kazandırmış olacağız"
Etkisini günden güne artıran Sıfır Atık Hareketi'ni de sanayi alanları ve üretim bölgelerinde yaygınlaştırmak durumunda olduklarını dile getiren Kurum, Türkiye Çevre Ajansı ile Sıfır Atık projesini daha ileri taşımak için depozito yönetim sistemini çalıştıklarını aktardı.
Pilot uygulamanın geçen ay Sakarya'da yapıldığını anımsatan Kurum, "İnşallah bu sistemle tüm Türkiye'ye dağıtacağımız, atıklarımızı toplayıp geri dönüşümü ham madde yapacağımız, inşaat, tekstil ya da farklı sektörlerde bu ham maddeleri kullanacağımız bir üretim modeline de geçtiğimizi ifade etmek istiyorum. Sadece dönüşüm sistemiyle birlikte yıllık 520 milyon avroluk bir kazancı da ülkemize, milletimize kazandırmış olacağız." dedi.
Bakan Kurum, 2019'da açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ekonomik bir dönüşüm olarak ticari kısıtlamalar getirdiğini anımsatarak, "Geçtiğimiz ay yine 'Sanayide Yeşil Dönüşüm' başlığı içerisinde yeni bir sayfa daha açtık. Artık sanayi tesislerimiz Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi'ne sahip olacak. Mutabakat çerçevesinde herhangi bir kısıtlamaya takılmayacak, ihtiyaç duyduğu finansmana da erişebilecek." ifadelerini kullandı.
"İklim Kanunu'na ihtiyacımız var"
Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve Ulusal Yeşil Taksonomi Yönetmeliği başta olmak üzere birçok mevzuatın, yürürlüğe girmesi kritik öneme sahip İklim Kanunu'nun da Meclis Genel Kurulunda tekraren gündeme geldiğini ifade eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu kanun ile birlikte birçok yeni teknolojiyi geliştirme noktasında, hiçbir ülkenin tesiri altında kalmadan daha özgür bir araştırma-geliştirme ortamı sağlamış olacağız. Bir taraftan dünyayla uyumlu hale getireceğimiz kanunlarımızı, diğer taraftan ülkemizin kalkınmasına halel getirmeyecek bir anlayışla Meclisimizden Paris Anlaşmasını geçirdik ve bir hedef ortaya koyduk. Bu hedefi yakalamak için de İklim Kanunu'na ihtiyacımız var. Bu kanun çerçevesinde sanayide en güçlü şekilde üretimimizi ortaya koyacağız, en güçlü noktaya koşacağız ve hep birlikte ülkemizi her türlü çevre felaketinden ve iklim krizinin getirdiği olumsuz etkilerden koruyacağız. Amacımız, geleceğimize, çocuklarımıza daha iyi bir ülke, daha iyi bir dünya bırakmak, bu çerçevede ortaya koyduğumuz 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini hep birlikte gerçekleştirmektir. Bu yöndeki tüm desteğimizi verdik, kanunumuzun da önümüzdeki hafta içerisinde Meclisimizden geçmesini bekliyoruz. Kanun geçer geçmez de yönetmeliklerimizi, gerek Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliğimizi gerekse Yeşil Taksonomi Yönetmeliğimizi yürürlüğe koyacağız ve bu çerçevede üretimlerimizi Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde gerçekleştirmiş olacağız."
Bakan Kurum, deprem ve kentsel dönüşüme dair adımlar hakkında, "Söz konusu İstanbul olduğunda, beklenen o büyük deprem acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Meseleye sanayi cephesinden baktığımızda da depreme dirençli bir sanayi sistemi kurmamızın acil ve öncelikli olduğunu ifade etmemiz gerekir." dedi.
6 Şubat'ta yaşanan depremlerde sanayi alanlarının nasıl hasar aldığına şahit olduklarını hatırlatan Kurum, sanayi çarklarının durmaması, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.
"Ülkelerin birbirlerine dair ilk hedefleri daima stratejik üretim alanları"
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kahramanmaraş'ta 250 bininci konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatan Kurum, Türk milletinden başka hiçbir milletin, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki böylesi bir projeyi, neredeyse yarım milyon konutu, 11 ilde, 3 bin 500 şantiyede eş zamanlı inşa edemeyeceğini dile getirdi.
Bakan Kurum, depremin ne kadar önemli olduğunu 23 Nisan'da bir kez daha gördüklerini belirterek, İstanbul'da dönüşümdeki kararlılıklarını perçinleyecek projeler yapacaklarını kaydetti.
Stratejik tesisleri savaşlarda dahi koruyabilecekleri bir altyapıya kavuşturmalarının elzem olduğunu belirten Kurum, "Sınırlarımızda yaşanan İran- İsrail füze savaşlarında da gördük ki ülkelerin birbirlerine dair ilk hedefleri daima stratejik üretim alanları. Yani bir ülkenin önce ayakta kalabileceği unsurlar yok ediliyor. Bu nedenle biz de sanayi ve üretim alanlarımızı, tesislerimizi konvansiyonel tüm savaş şartlarına hazır hale getirmek mecburiyetindeyiz. Yer yerinden oynasa da Türkiye'nin üretim zincirini, tedarik zincirini kimsenin engelleyemeyeceği bir ekosistemi hızlıca inşa etmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.
İstanbul'un sanayisinin dönüşümü adına çok önemli bir süreci başlattıklarını kaydeden Kurum, "İstanbul Sanayi Odamızla Bakanlığımız, inşaatını TOKİ Başkanlığımızla gerçekleştireceğimiz, Kentsel Dönüşüm Başkanlığıyla süreçlerini yürüteceğimiz bir sanayide dönüşüm projesi gerçekleştirecek." ifadesini kullandı.
"İstanbul'da kiralık konut yapacağız"
Bakan Kurum, yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını hatırlatarak, "Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz. İstanbul'da ayrı olarak kiralık konut yapacağız. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını dengelemek, aşağı çekmek, yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul'umuza, vatandaşlarımıza bu projeyi inşallah gerçekleştiriyor olacağız." dedi.
Toplantıda, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, sanayici ve iş insanları da yer aldı.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Politika, istanbul, Ekonomi, Güncel, Deprem, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Sanayi Dönüşümü ve Yeşil Kalkınma Önceliğimiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı Bursa'da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı
Kartal’da eskiden kolej olarak kullanılan binada büyük yangın Kartal'da eskiden kolej olarak kullanılan binada büyük yangın
Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran’ın nükleer programını çökerttik Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran'ın nükleer programını çökerttik
Bu da oldu Bayern Münih’in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi Bu da oldu! Bayern Münih'in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
İran Saldırısı Etkili Olmadı İran Saldırısı Etkili Olmadı
İsrail’in “öldürdük“ dediği İranlı komutan Tahran’daki kutlamalarda görüntülendi İsrail'in "öldürdük" dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi
Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze’deki trajedi bir an önce sona ermeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze'deki trajedi bir an önce sona ermeli
İzmir’de kimya fabrikasında yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de kimya fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Suç makinesi polisle çatışmaya girdi Suç makinesi polisle çatışmaya girdi

20:13
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
19:12
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
09:50
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
09:40
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
09:02
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid’de aşka geldi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi
08:42
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
08:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
08:27
Bergüzar Korel’den berrak sularda sade zarafet
Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet
08:25
Bu saatten sonra kalması mucize Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen’e telefon
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
08:10
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
08:08
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Yeni sol bek Caner Erkin
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 20:56:24. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: Sanayi Dönüşümü ve Yeşil Kalkınma Önceliğimiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.