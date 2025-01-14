Bakan Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı'nda konuştu Açıklaması

Bakan Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı\'nda konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önce hesaplamaların yardımıyla, tesislerimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracağız. Bu sayede, sektörümüzün acilen ihtiyaç duyduğu finansman desteğine çok daha süratli bir şekilde ulaşmasına imkan vermiş olacağız." dedi.

14.01.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önce hesaplamaların yardımıyla, tesislerimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracağız. Bu sayede, sektörümüzün acilen ihtiyaç duyduğu finansman desteğine çok daha süratli bir şekilde ulaşmasına imkan vermiş olacağız." dedi.

Bakan Kurum, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı ile Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Kurum, iklim krizinin gün geçtikçe derinleştiğini, Türkiye olarak iklim kriziyle gelen olası doğal yıkımları ve ekonomik fırsatları titizlikle takip ettiklerini belirtti.

İklim krizinin etkilerinin en canlı örneğinin şu anda Amerika'da yaşandığına dikkati çeken Kurum, "Yaşanan orman yangını, 'dev bir kentsel yangına' dönüşmüş durumda. Bu kadar büyümesinin sebebinin ise 161 kilometre hızla esen rüzgarlar olduğu gözüküyor." diye konuştu.

Kurum, Türkiye'nin, Akdeniz Havzası'nda yer aldığını ve bölgenin kırılganlığı nedeniyle iklim krizinden çok etkilediğini vurguladı.

Türkiye olarak tarihi bir dönemden geçildiğini dile getiren Kurum, "Bir yandan bölgesel denklemlerde güçlü bir liderlik sergiliyor, öte yandan insanlığı ilgilendiren küresel sorunlara karşı inisiyatif alıyoruz. Kendi medeniyet değerlerimizden güç alan, çevreye duyarlı, doğaya saygılı bir ekonomi modelimiz var. Üretimden, istihdamdan, ihracattan taviz vermeden atılımlarımıza devam ediyor, doğamızı, çevremizi korumayı asla ihmal etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hem güneş hem rüzgar enerjisi kapasitemizi 4 katına yükselteceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi ile dünyaya ilham verdiklerini belirten Kurum, her alanda döngüsel ekonomiyi yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarına başladıklarını, saha yönetimi için de Türkiye Çevre Ajansı, TOBB ve TESK ile protokol imzaladıklarını anımsatan Kurum, bu çalışmayı kişisel olarak da çok önemsediğini vurguladı.

Bakan Kurum, şehirlerdeki "ısı adalarını" azaltmak için yoğun gayretle çalıştıklarını, yutak alanı olan millet bahçelerinin büyüklüğünü 77 milyon metrekareye, proje sayısını ise 521'e ulaştırdıklarını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte yenilenebilir enerji kapasitemizi tam 2 katına çıkardık. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de hem güneş hem rüzgar enerjisi kapasitemizi Enerji Bakanlığımızla, ilgili kuruluşlarla 4 katına yükselteceğiz. Öte yandan, şehir merkezlerinde sıkışıp kalan köhneleşmiş sanayi alanlarını İklim Dostu Sanayi Siteleri olarak yeniden tasarlıyor, yeni yerlerine taşıyoruz. İnşallah, buradaki dostlarımızla birlikte, tüm sanayi bölgelerimizi sıfır atığı merkeze alan bir anlayışla dönüştüreceğiz. Türkiye'nin uzun dönemli yeşil kalkınma hedefine uygun hale getireceğiz."

"İhracatımızın yüzde 50'ye yakını Avrupa Birliği ülkelerine"

Bakan Kurum, sanayinin milli gelir içindeki payının gün geçtikçe daha da yükseldiğini, bu büyümeyi artırarak sürdürmenin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu bildirdi.

Geçen yıl emisyon miktarlarına bakıldığında, emisyon oranının yüzde 72'sinin enerji, yaklaşık yüzde 13'ünün endüstri sektöründen kaynaklandığını belirten Kurum, "Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece bir iklim politikası olarak gelmiyor, devasa bir ekonomik dönüşüm sürecini de beraberinde getiriyor. İhracatımızın yüzde 50'ye yakınının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını görüyoruz. Bu noktada toplam ihracatımızda Avrupa ilk sırada yer alıyor. Bundan böyle Avrupa'ya ihraç ettiğimiz ürünlerin karbon ayak izi yani çevreyle uyumluluk seviyesi çok daha önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, attıkları her adımın stratejik olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda "Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği"nin yayımlandığını anımsattı.

Bu yönetmelikle sanayide yeşil dönüşümde yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren Kurum, enerji ve kaynak verimliliğini gözeten, sıfır kirlilik prensibiyle çalışan tesislere Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi düzenlediklerini söyledi.

Bakan Kurum, 6 bin tesisi ilgilendirecek bu düzenlemeyle tesisleri sınıflandıracaklarını ve A sınıfı belge alan sanayiciyi uluslararası pazarda daha prestijli hale getireceklerini ifade etti.

Bugün imzalanan protokolün, sanayicinin çevresel performansını göstereceğini, HEY ve NEFES verilerinden gelen çevresel risk değerlendirmesini hesaplamalara göre yapma imkanı vereceğini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Çalışmalar bir zincirin halkaları gibi ilerleyecek. Önce hesaplamaların yardımıyla, tesislerimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracağız. Bu sayede, sektörümüzün acilen ihtiyaç duyduğu finansman desteğine çok daha süratli bir şekilde ulaşmasına imkan vermiş olacağız. Ardından, yeni iş kollarını, yeni meslekleri, yeni uzmanlıkları oluşturacağız, Türkiye'nin parlak zekaları olan gençlerimize kendilerini gösterebilecekleri yepyeni alanlar açmış olacağız. Nihayetinde sanayicimizle, yenilikçi genç beyinlerimizle Türk sanayisini, rekabet gücümüzü ve istihdamımızı olabilecek en üst seviyeye çıkaracağız."

"Belediyelerimize, hiçbir ayrım yapmadan yardım ediyoruz"

Kurum, Marmara'da yaşanan müsilaj süreciyle ilgili belediyelere sorumluluklarını hatırlattıklarını ancak çoğunun hala mevcut tesisleri dahi yenilemediğini, halen Marmara'yı kirlettiğini üzülerek gördüklerini söyledi.

Belediyelere bu konuda tekrar çağrı yapan Kurum, şunları kaydetti:

"Lütfen artık hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun. İnanın belediyelerimize hiçbir ayrım yapmadan yardım ediyoruz. Bugün Bakanlığımızda belediyelerin, ister partimizin isterse muhalefet partilerinin, bekleyen tek bir konuları bile kalmadı. Artık görev belediyelerde. Şunu asla ve asla unutmasınlar, siyasette ve belediyecilikte millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir. Hiçbir iş yapmadan, doğamıza, çocuklarımızın yarınlarına olumlu katkı vermeden insanımızdan destek bekleme dönemi artık tamamen kapanmıştır. Herkes ne söz verdiyse yapmalıdır."

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kredi Kayıt Bürosu AŞ arasında çevresel performansa esas veri paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 04:50:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.