Bakan Kurum, Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı\'nda konuştu Açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önce hesaplamaların yardımıyla, tesislerimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracağız. Bu sayede, sektörümüzün acilen ihtiyaç duyduğu finansman desteğine çok daha süratli bir şekilde ulaşmasına imkan vermiş olacağız." dedi.

Bakan Kurum, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı ile Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Kurum, iklim krizinin gün geçtikçe derinleştiğini, Türkiye olarak iklim kriziyle gelen olası doğal yıkımları ve ekonomik fırsatları titizlikle takip ettiklerini belirtti.

İklim krizinin etkilerinin en canlı örneğinin şu anda Amerika'da yaşandığına dikkati çeken Kurum, "Yaşanan orman yangını, 'dev bir kentsel yangına' dönüşmüş durumda. Bu kadar büyümesinin sebebinin ise 161 kilometre hızla esen rüzgarlar olduğu gözüküyor." diye konuştu.

Kurum, Türkiye'nin, Akdeniz Havzası'nda yer aldığını ve bölgenin kırılganlığı nedeniyle iklim krizinden çok etkilediğini vurguladı.

Türkiye olarak tarihi bir dönemden geçildiğini dile getiren Kurum, "Bir yandan bölgesel denklemlerde güçlü bir liderlik sergiliyor, öte yandan insanlığı ilgilendiren küresel sorunlara karşı inisiyatif alıyoruz. Kendi medeniyet değerlerimizden güç alan, çevreye duyarlı, doğaya saygılı bir ekonomi modelimiz var. Üretimden, istihdamdan, ihracattan taviz vermeden atılımlarımıza devam ediyor, doğamızı, çevremizi korumayı asla ihmal etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hem güneş hem rüzgar enerjisi kapasitemizi 4 katına yükselteceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi ile dünyaya ilham verdiklerini belirten Kurum, her alanda döngüsel ekonomiyi yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarına başladıklarını, saha yönetimi için de Türkiye Çevre Ajansı, TOBB ve TESK ile protokol imzaladıklarını anımsatan Kurum, bu çalışmayı kişisel olarak da çok önemsediğini vurguladı.

Bakan Kurum, şehirlerdeki "ısı adalarını" azaltmak için yoğun gayretle çalıştıklarını, yutak alanı olan millet bahçelerinin büyüklüğünü 77 milyon metrekareye, proje sayısını ise 521'e ulaştırdıklarını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte yenilenebilir enerji kapasitemizi tam 2 katına çıkardık. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de hem güneş hem rüzgar enerjisi kapasitemizi Enerji Bakanlığımızla, ilgili kuruluşlarla 4 katına yükselteceğiz. Öte yandan, şehir merkezlerinde sıkışıp kalan köhneleşmiş sanayi alanlarını İklim Dostu Sanayi Siteleri olarak yeniden tasarlıyor, yeni yerlerine taşıyoruz. İnşallah, buradaki dostlarımızla birlikte, tüm sanayi bölgelerimizi sıfır atığı merkeze alan bir anlayışla dönüştüreceğiz. Türkiye'nin uzun dönemli yeşil kalkınma hedefine uygun hale getireceğiz."

"İhracatımızın yüzde 50'ye yakını Avrupa Birliği ülkelerine"

Bakan Kurum, sanayinin milli gelir içindeki payının gün geçtikçe daha da yükseldiğini, bu büyümeyi artırarak sürdürmenin Türkiye'nin geleceği için çok önemli olduğunu bildirdi.

Geçen yıl emisyon miktarlarına bakıldığında, emisyon oranının yüzde 72'sinin enerji, yaklaşık yüzde 13'ünün endüstri sektöründen kaynaklandığını belirten Kurum, "Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece bir iklim politikası olarak gelmiyor, devasa bir ekonomik dönüşüm sürecini de beraberinde getiriyor. İhracatımızın yüzde 50'ye yakınının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını görüyoruz. Bu noktada toplam ihracatımızda Avrupa ilk sırada yer alıyor. Bundan böyle Avrupa'ya ihraç ettiğimiz ürünlerin karbon ayak izi yani çevreyle uyumluluk seviyesi çok daha önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, attıkları her adımın stratejik olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda "Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği"nin yayımlandığını anımsattı.

Bu yönetmelikle sanayide yeşil dönüşümde yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren Kurum, enerji ve kaynak verimliliğini gözeten, sıfır kirlilik prensibiyle çalışan tesislere Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi düzenlediklerini söyledi.

Bakan Kurum, 6 bin tesisi ilgilendirecek bu düzenlemeyle tesisleri sınıflandıracaklarını ve A sınıfı belge alan sanayiciyi uluslararası pazarda daha prestijli hale getireceklerini ifade etti.

Bugün imzalanan protokolün, sanayicinin çevresel performansını göstereceğini, HEY ve NEFES verilerinden gelen çevresel risk değerlendirmesini hesaplamalara göre yapma imkanı vereceğini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Çalışmalar bir zincirin halkaları gibi ilerleyecek. Önce hesaplamaların yardımıyla, tesislerimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracağız. Bu sayede, sektörümüzün acilen ihtiyaç duyduğu finansman desteğine çok daha süratli bir şekilde ulaşmasına imkan vermiş olacağız. Ardından, yeni iş kollarını, yeni meslekleri, yeni uzmanlıkları oluşturacağız, Türkiye'nin parlak zekaları olan gençlerimize kendilerini gösterebilecekleri yepyeni alanlar açmış olacağız. Nihayetinde sanayicimizle, yenilikçi genç beyinlerimizle Türk sanayisini, rekabet gücümüzü ve istihdamımızı olabilecek en üst seviyeye çıkaracağız."

"Belediyelerimize, hiçbir ayrım yapmadan yardım ediyoruz"

Kurum, Marmara'da yaşanan müsilaj süreciyle ilgili belediyelere sorumluluklarını hatırlattıklarını ancak çoğunun hala mevcut tesisleri dahi yenilemediğini, halen Marmara'yı kirlettiğini üzülerek gördüklerini söyledi.

Belediyelere bu konuda tekrar çağrı yapan Kurum, şunları kaydetti:

"Lütfen artık hep birlikte imzaladığımız Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'na sadık olun, millete verdiğiniz sözleri tutun. İnanın belediyelerimize hiçbir ayrım yapmadan yardım ediyoruz. Bugün Bakanlığımızda belediyelerin, ister partimizin isterse muhalefet partilerinin, bekleyen tek bir konuları bile kalmadı. Artık görev belediyelerde. Şunu asla ve asla unutmasınlar, siyasette ve belediyecilikte millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir. Hiçbir iş yapmadan, doğamıza, çocuklarımızın yarınlarına olumlu katkı vermeden insanımızdan destek bekleme dönemi artık tamamen kapanmıştır. Herkes ne söz verdiyse yapmalıdır."

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kredi Kayıt Bürosu AŞ arasında çevresel performansa esas veri paylaşımına ilişkin protokol imzalandı.