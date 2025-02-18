Bakan Kurum, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı\'nda konuştu Açıklaması

Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut'un orta gelirlilere yönelik yeni kampanyasına ilişkin, "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz." dedi.

Bakan Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunca (İMKON) bir otelde düzenlenen "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, dünyanın derin bir dönüşümün eşiğinde olduğunu belirtti.

Küresel yapı sektörünün de büyük bir değişimden geçtiğini, bu değişim sürecinde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan Türk müteahhitlik sektörünün, çağı yakalayan çözümleriyle her yerde farkını göstermeye devam ettiğini dile getiren Kurum, "Bundan tam yarım asır önce, Libya'ya yurt dışı pazarına açıldık ve bugüne kadar tam 137 ülkede, toplam değeri 534 milyar doları aşan 12 bin 461 projeye imza attık. 2024'te yurt dışında 28,6 milyar dolar tutarında 316 projeyi üstlendik ve yüzde 9,2 büyüme başarısı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kurum, bu yıl da müteahhitlerin bu büyüme trendini sürdüreceğini ve yeni rekorlara imza atacacağını gördüğünü ifade etti.

Müteahhitlik sektörünün çok daha güçlü olmasını, yetkin insanlardan oluşmasını, yeni teknolojileri takip etmesini ve bu gayretlerle küresel rekabet gücünü yükseltmesini istediklerini anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede de Bakanlık olarak çok çeşitli adımlar atıyoruz. Müteahhitlerimizin mali yeterlilik kriterlerini yüzde 50 oranında artırdık, ekonomik güçlerine uygun projeleri almalarını sağlamaya gayret gösterdik. Yeni müteahhitlerin üstlenebileceği iş büyüklüğünde yüzde 15'lik bir azaltmaya gittik, 'tecrübeye göre iş' anlayışını benimsedik. Müteahhitlerimizin iklim değişikliğine uyumlu projeler yapması da en büyük arzumuz."

Yaptıkları tüm bu düzenlemelerle inşaat malzemeleri üretiminde döngüsel ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak istediklerini kaydeden Kurum, bu sayede Türk inşaat malzemelerinin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatını kolaylaştırmayı ve artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Hep birlikte, istişareyle ve ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanan Kurum, çalışmaların sayısını arttıracaklarını ve yapı sektörünün önünü açacak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"Asrın felaketini ve deprem bölgesini asla siyasi malzeme yapmadık"

Bakan Kurum, bugün Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 66'sının, nüfusun yüzde 70'inin deprem tehlikesi altında olduğuna dikkati çekti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 14 milyon kişiyi etkilediğini anımsatan Kurum, "Bölgedeki yapı stoğunun yaklaşık yüzde 40'ını yok etti. Bu büyük kaybın ülkemize maliyeti 104 milyar dolara, konut hasarının ekonomik maliyeti ise 57 milyar dolara ulaştı." bilgisini paylaştı.

Kurum, deprem bölgesinin dünyanın en büyük şantiyesi haline geldiğini, bu yılın sonuna kadar 453 bin konut sayısına ulaşacaklarını aktardı.

Türkiye'den başka hiçbir devletin, bu süre içerisinde böylesi büyük bir organizasyonu gerçekleştiremeyeceğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu gerçek ortadayken bazı kesimler hala deprem bölgesine dair çalışmaları eleştirmek, devlet-millet el ele verdiğimiz bu gayreti gölgelemek için emin olun ellerinden geleni yapıyorlar. Onlara, 'siz bu eserlerin maketini bile yapamazsınız' deyince de kızıyorlar. Gerçekten yapamazlar. Samimi söylüyorum, deprem bölgesine ne tek bir çivi çaktılar ne de tek bir kardeşimizin yarasını sardılar. Milletimizin acısı üzerinden propoganda yapmaktan ve istismar siyasetinden başka bir şey yapmadılar. Bugüne kadar milletimizin en hassas konusu olan asrın felaketini ve deprem bölgesini asla siyasi malzeme yapmadık, bundan sonra da deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımızı kimseye malzeme yaptırmayacağız."

"Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız"

Bakan Kurum, kentsel dönüşümü bir "milli güvenlik meselesi" olarak gördüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012'de, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" anlayışıyla seferberlik ilan ettiğini hatırlatan Kurum, "O günden sonra tam 3,7 milyon ev ve iş yerimizi başarıyla dönüştürdük. Bir taraftan kentsel dönüşümle milyonlarca insanımızın can güvenliğini sağlarken bir taraftan da vatandaşımızın TOKİ ile uygun şartlarda ev sahibi olmasını sağladık." ifadesini kullandı.

Gerek sosyal konut projeleri gerek yeni konut kampanyalarıyla sektördeki büyümeyi ve istihdamı güçlendirdiklerini aktaran Kurum, tüm illerde 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettiklerini, deprem konutları dışında devam eden 312 bin sosyal konutun yapımına hızla devam ettiklerini dile getirdi.

Yeni sosyal konut kampanyasını 81 ilde, bu yıl sonunda başlatacaklarını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar biter bitmez dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kapsamda yıl sonu itibarıyla milletimize bu imkanı sunmuş olacağız. Bu kampanyamızla beraber sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konutumuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak."

"Siyasete parmak sallayan kimi sivil toplum kuruluşlarını görüyoruz"

Bakan Kurum, İMKON'un bir sivil toplum kuruluşu olarak milletin refahına, Türkiye'nin kalkınmasına, dünyanın geleceğine hizmet ettiğini anlattı.

İMKON gibi kuruluşların, gelecek dönemde, Gazze'nin, Halep'in ve Şam'ın yeniden ayağa kaldırılmasında da önemli bir rol oynayacağını dile getiren Kurum, "Zalimlerin ellerinde harabeye dönen bu Türk-İslam şehirlerinin o eski güzel günlerine dönmesine ve kardeşlerimizin mutluluğuna katkı sağlayacaklar." dedi.

"Bugün böyle büyük hedefler ortaya koyması gerekirken, üretime ve istihdama katkı yapması gerekirken, işi gücü bırakıp siyasete parmak sallayan kimi sivil toplum kuruluşlarını görüyoruz" diyen Kurum, devlet olarak, Türkiye'yi büyütmek için sivil toplum kuruluşlarıyla beraber olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kurum, "TÜSİAD'ın tarihini biliyoruz, daha önce yaptıklarını biliyoruz, alışkanlıklarını biliyoruz ama o dönem, çeyrek asır önce kapanmıştır. Bu nedenle de herkes çeyrek asır öncesinin güçsüz Türkiye'sine değil, bugünün büyük ve güçlü Türkiye'sine odaklanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İMKON İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu da Türkiye'nin deprem riski altında bulunduğunu, 5 milyon çürük yapı stoğu olduğunu hatırlattı.

Bu çürük yapı stoğunun milli güvenliği tehdit ettiğine dikkati çeken Tellioğlu, herkesin bu konuda sorumluluğu paylaşması gerektiğini belirtti.