Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan çetesi soruşturmasının Mayıs 2023'te başladığını belirtti.

18.10.2024 17:48
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yenidoğan" çetesine ilişkin soruşturmanın 2023 yılının Mayıs ayında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün Emniyet Müdürlüğü ile savcılığa ihbarıyla başlayan bir süreç olduğunu bildirdi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Memişoğlu, burada günde 9 bin vatandaşa hastanede hizmet verildiğini söyledi.

Memişoğlu, ülkenin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunabilen altyapısı ve insan gücüyle dünyaya örnek olduğunu, özveriyle işini yapan sağlık çalışanlarının yanı sıra illegaliteye karışanların da bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu özveriyle görev yapan arkadaşlarımızın yanında geçmiş konuşmalarımda söylediğim gibi illegaliteye, yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Çünkü bu Türkiye'nin değeri. E-nabız olsun, sağlık hizmetleri olsun, sağlığın Türkiye'deki iyi uygulamalarının dünya tarafından belirtilmesi olsun, Türkiye'nin değeri. Maalesef Türkiye'nin bu değerlerine saldırılar oluyor. Bu konuda biz her türlü önlemi alıyoruz. İllegaliteyle mücadelenin veya yanlış uygulamalarla mücadelenin, hele insanımızın hayatıyla ilgili yanlış uygulamaların hep peşinde olduk, peşinde olmaya devam edeceğiz."

"Her türlü cezayı ve her türlü önlemi almaktayız"

Kamuoyunun "Yenidoğan Çetesi" denilen insanlık dışı bir organizasyonla meşgul edildiğine dikkati çeken Memişoğlu, bunların gerçekten canice ve kabul edilemeyecek şekilde olduğunu kaydetti.

Memişoğlu, devletçe bunun her zaman peşinde olduklarını vurgulayarak, "Her türlü cezayı ve her türlü önlemi almaktayız. Belki kamuoyu bilmiyor. Bunu dezenforme edip yanlış imajla insanlara algı oluşturan arkadaşlar da bilmiyor olabilir. Bu, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün bir ihbarı, Mali Şube'ye, Emniyet teşkilatımıza ve savcılığa bildirmesiyle başlayan bir süreç." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne de konuyla ilgili teşekkürlerini ileten Memişoğlu, "Çeşitli dinlemeler ve organizasyonu tespit ve ispatıyla ilgili delillerle beraber bu süreçte malumlarınız daha önce de olduğu gibi suçlular veya suç istinat edilenler tutuklandılar. Bunların içinde bazı sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışı çalışanlar da vardı. Aynı zamanda bununla ilgili hastanelerimize ve ilgili birimlere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı. İkinci aşamada savcılık ve şu andaki adli süreç devam etmektedir." bilgisini verdi.

Olayla ilgili gereğinin yapıldığına işaret eden Memişoğlu, şunları belirtti:

"Bu süreç, 2023'ün Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruluşların ve kurumların organizasyonuyla illegaliteyi engellemek ve gerçekten insanlarımıza zarar veren, verecek olan kişilere gerekli cezalandırmayı yapmak için hep beraber gece gündüz çalıştığımız bir süreçtir. Ama bu sürecin illegaliteyi yapan, insanlıktan nasibini almamış insanlarımızla gerçekten Türkiye'de sağlık hizmetini özveriyle sunan, gece gündüz çalışan, kendini insanlığa adamış sağlık çalışanlarımızın bir tutulmamasını özellikle istirham ediyorum."

Sağlık Bakanlığı olarak her türlü illegalitenin yanı sıra insanların dert ve derman ararken bunu suistimal eden herkesle mücadele ettiklerini dile getiren Memişoğlu, "O nedenle kamuoyuna şunu özellikle belirtmek istiyorum: Türkiye'nin değerlerine, Türkiye'nin uygulamalarına, Türkiye'nin gerçekten başarılı olduğu alanlara saldırı şeklinde, genelleyerek yapılan bazı şeylere itibar etmemelerini, illegaliteyle geçmişten beri mücadele ettiğimizi, kötü uygulamaların veya gerçekten insanımızın canına, malına veya sağlık hakkına tecavüz edenlerle ilgili kesin ve istisnasız mücadele ettiğimizi bilmelerini istiyorum. Onun için biz sağlık çalışanları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz." dedi.

"Toplumda sanki bunlarla ilgili cezasızlık algısı oluşturulmaya çalışılıyor"

Memişoğlu bir gazetecinin hastanelere yönelik kapatma cezalarıyla ilgili sorusuna, "Uygulandı, birimlerle ilgili de uygulandı. Tabii bunun adli, hukuki ve savcılık süreçleri devam etmekte. Daha da cezalar uygulanabilir. Birim kapatılması oldu, cezalar uygulandı. Daha da uygulanacak. Adli süreçler devam ettiği için bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama şunu bilin ki hepsinin gereği yapılıyor. Toplumda sanki bunlarla ilgili cezasızlık algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."

Sağlık Bakanı Memişoğlu'na, ziyaretinde İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması - Son Dakika

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