Bakan Tekin Ramazan genelgesine karşı hakaret içerikli söylemler için düğmeye bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin Ramazan genelgesine karşı hakaret içerikli söylemler için düğmeye bastı

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Tekin Ramazan genelgesine karşı hakaret içerikli söylemler için düğmeye bastı
21.02.2026 18:01  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Tekin Ramazan genelgesine karşı hakaret içerikli söylemler için düğmeye bastı
Haber Videosu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Maarif'in Kalbinde Ramazan" teması kapsamında çalışmalar yapılması doğrultusunda 81 ile gönderilen genelgeye getirilen eleştirilere yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin "Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, ramazan konusunda hassasiyet yaşayan kişilere 'gerici azınlık' deme cesaretini gösteriyorlarsa ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu yargıya taşımakta mükellefim." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ramazan etkinliklerine karşı yayımlanan ve 168 kişinin imzaladığı bildiriye tepki gösterdi, yargıya başvurduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, eleştirileri hukuki zeminde değerlendireceklerini belirterek, bazı ifadeleri yargıya taşıyacağını belirtti.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİ"

Genelgenin anayasal ve yasal dayanakları olduğunu vurgulayan Tekin, yapılan çalışmanın hukuka uygun olduğunu ifade etti.

"Türkiye bir hukuk devleti. Ben yaptığım işin anayasal dayanaklarını, Türk Milli Eğitim mevzuatı açısından dayanaklarını, başta 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu olmak üzere Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren milli kültüre ve milli değerlere yapılan vurgular açısından referanslarını yazarak değerlendirdim" dedi ve genelgede hukuka aykırı herhangi bir unsur bulunmadığını savundu.

"RAMAZAN ANADOLU'DA BİRLİK VE DAYANIŞMADIR"

Eleştirileri yönelten kesimlerin Türk toplumunun değerlerinden uzak olduğunu öne süren Tekin, Ramazan ayının Anadolu'da yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu dile getirdi.

Farklı inanç ve kültürlerden komşularla bir arada yaşadığını belirten Tekin, "Anadolu'da kimse kimsenin dinine bakmadan ramazan ayında yardımlaşır. İhtiyacı varsa fıtır sadakasını komşusuyla paylaşır. Bunun Türk toplumunun değerleriyle uyumlu olmadığını düşünenler varsa, oturup kendilerini analiz etsinler" ifadelerini kullandı.

HAKARET İÇEREN İFADELER

Bazı açıklamalarda Ramazan etkinliklerinin "Talibanlaşma" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Tekin, bu ifadelerin hem kendisine hem de Milli Eğitim camiasına yönelik hakaret içerdiğini savundu.

"Ramazan'a 'Talibanlaşma' diyen bir kişiyi mahkemeye vereceğimiz zaman rahatsız oluyorlar. Ben diyorum ki Ramazan milli kültürün bir parçasıdır. Onlar laik anayasal düzene saldırı diyor. Laikliği savunmak suç değildir ama topluma dini değerlerinden uzaklaşmayı tepeden inmeci bir mantıkla dayatmaya çalışmak suçtur" şeklinde konuştu.

"GERİCİ AZINLIK İFADESİNİ YARGIYA TAŞIYACAĞIM"

Tekin, Ramazan hassasiyeti gösteren kesimlere yönelik "gerici azınlık" ifadesine de tepki göstererek, bu sözleri yargıya taşıyacağını açıkladı.

"Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, ramazan konusunda hassasiyeti bu kadar yoğun yaşayan kişilere 'gerici azınlık' deme cesaretini gösteriyorlarsa ben de bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak bunu yargıya taşımakta mükellefim" diyen Tekin, ilgili kişilerin toplumdan özür dilemesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ramazan etkinlikleri genelgesine karşı 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisinin imzasıyla "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bir metin kaleme alınmıştı. Metinde, "Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!"denilmişti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin Ramazan genelgesine karşı hakaret içerikli söylemler için düğmeye bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Su19785507+ Su19785507+:
    evet.... evet.... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
İsrail Lübnan’ı vurdu Ölü ve yaralılar var İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var
Kara haberi kahvaltıda öğrendi Trump’tan mahkemeye küfür Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Trump'tan mahkemeye küfür
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Kötü koku ihbarıyla gidilen evden 30 ton çöp çıktı Kötü koku ihbarıyla gidilen evden 30 ton çöp çıktı
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu
21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü 21 yıllık faili meçhul cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu
Konyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
16:21
Kızılırmak taştı Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
16:01
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı Mide bulandıran “taciz“ iddiası
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran "taciz" iddiası
15:10
’’Savcıyım’’ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 19:38:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Tekin Ramazan genelgesine karşı hakaret içerikli söylemler için düğmeye bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.