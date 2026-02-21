Bakan Tekin Ramazan genelgesine karşı hakaret içerikli söylemler için düğmeye bastı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ramazan etkinliklerine karşı yayımlanan ve 168 kişinin imzaladığı bildiriye tepki gösterdi, yargıya başvurduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, eleştirileri hukuki zeminde değerlendireceklerini belirterek, bazı ifadeleri yargıya taşıyacağını belirtti.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİ"

Genelgenin anayasal ve yasal dayanakları olduğunu vurgulayan Tekin, yapılan çalışmanın hukuka uygun olduğunu ifade etti.

"Türkiye bir hukuk devleti. Ben yaptığım işin anayasal dayanaklarını, Türk Milli Eğitim mevzuatı açısından dayanaklarını, başta 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu olmak üzere Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren milli kültüre ve milli değerlere yapılan vurgular açısından referanslarını yazarak değerlendirdim" dedi ve genelgede hukuka aykırı herhangi bir unsur bulunmadığını savundu.

"RAMAZAN ANADOLU'DA BİRLİK VE DAYANIŞMADIR"

Eleştirileri yönelten kesimlerin Türk toplumunun değerlerinden uzak olduğunu öne süren Tekin, Ramazan ayının Anadolu'da yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu dile getirdi.

Farklı inanç ve kültürlerden komşularla bir arada yaşadığını belirten Tekin, "Anadolu'da kimse kimsenin dinine bakmadan ramazan ayında yardımlaşır. İhtiyacı varsa fıtır sadakasını komşusuyla paylaşır. Bunun Türk toplumunun değerleriyle uyumlu olmadığını düşünenler varsa, oturup kendilerini analiz etsinler" ifadelerini kullandı.

HAKARET İÇEREN İFADELER

Bazı açıklamalarda Ramazan etkinliklerinin "Talibanlaşma" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren Tekin, bu ifadelerin hem kendisine hem de Milli Eğitim camiasına yönelik hakaret içerdiğini savundu.

"Ramazan'a 'Talibanlaşma' diyen bir kişiyi mahkemeye vereceğimiz zaman rahatsız oluyorlar. Ben diyorum ki Ramazan milli kültürün bir parçasıdır. Onlar laik anayasal düzene saldırı diyor. Laikliği savunmak suç değildir ama topluma dini değerlerinden uzaklaşmayı tepeden inmeci bir mantıkla dayatmaya çalışmak suçtur" şeklinde konuştu.

"GERİCİ AZINLIK İFADESİNİ YARGIYA TAŞIYACAĞIM"

Tekin, Ramazan hassasiyeti gösteren kesimlere yönelik "gerici azınlık" ifadesine de tepki göstererek, bu sözleri yargıya taşıyacağını açıkladı.

"Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, ramazan konusunda hassasiyeti bu kadar yoğun yaşayan kişilere 'gerici azınlık' deme cesaretini gösteriyorlarsa ben de bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak bunu yargıya taşımakta mükellefim" diyen Tekin, ilgili kişilerin toplumdan özür dilemesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.