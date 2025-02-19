Bakan Uraloğlu: 5G Teknolojisi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Stadyumlarında Kurulacak - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: 5G Teknolojisi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Stadyumlarında Kurulacak

Bakan Uraloğlu: 5G Teknolojisi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Stadyumlarında Kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye'nin dört büyük futbol kulübünün stadyumlarında kurulacağını duyurdu. 2026 yılında ülke genelinde hizmete alınması planlanan 5G'nin deneyimi, ilk olarak Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ile başlayacak.

19.02.2025 14:15  Güncelleme: 14:16
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon spor statlarında 5G teknolojisinin kurulacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile 5G çalışmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla koordineli olarak devam ettiklerini kaydetti. Bakan Uraloğlu, halihazırda BTK tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test ve deneme izinleri verildiğini ifade ederek, "Test ve deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde 34 noktada devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda ise vatandaşlarımız da 5G uyumlu cihazlarıyla bu deneyime ortak olabiliyor" dedi.

2026 YILINDA ÜLKE GENELİNDE HİZMETE ALINACAK

Dört büyük spor kulübünün stadyumlarında da 5G teknolojisinin kurulacağını aktaran Uraloğlu, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarında 5G deneyimi başlayacak. Tıpkı İstanbul Havalimanı'nda olduğu gibi vatandaşlarımız stadyumlarda da 5G teknolojisini deneyimleyebilecek" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, stadyumlarda kurulum süreci ile ilgili olarak, "4 stadyum için de operatörlerden resmi talepleri aldık. Bu başvuruları değerlendirdikten sonra hizmet sunum şartlarını belirleyeceğiz. Ardından gerekli altyapı tesis edilecek. 5G'yi İstanbul Havalimanı'nın ardından 4 büyüklerimizin statlarında vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız. İlk test ise yarın Rams Park Arena'da Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa kupası maçında gerçekleşecek. 2026 yılında ise ilk sinyali alarak ülke genelinde hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: 5G Teknolojisi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Stadyumlarında Kurulacak - Son Dakika

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