Bakan Yerlikaya: 30 Ağustos Zaferi Şehit Kanlarıyla Sulanmış, Bin Yıllık Vatanımıza Göz Dikenlere Verilmiş Onurlu Bir Cevaptır

(İZMİR)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy" isimli belgeselin özel gösterimine katıldı. Yerlikaya, "30 Ağustos zaferi, şehit kanlarıyla sulanmış, bin yıllık vatanımıza göz dikenlere verilmiş onurlu bir cevap, kutsal vatan toprağında yükselen ebedi bir anıttır. Bilinmelidir ki; aziz Milletimiz, eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığını, Milli birlik ve beraberliğini sonsuza dek koruyacaktır. Bize bu büyük kıvanç ve mutluluğu bahşedenleri, hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle hazırlanan "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy" belgeselinin özel gösterimine katıldı.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Devlet Opera ve Balesi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Bakan Yerlikaya, 30 Ağustos'a giden süreci anlatarak 102 yıl önce Türk milletinin büyük bir zafer kazandığını belirtti. Bakan Yerlikaya sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"953 yıl önce, yine bir ağustos günü, bu aziz toprakları vatan kıldık. Ama o günden beri, vatanımıza göz koyanlar hiç eksilmedi, hesap yapanlar hiç bitmedi. Birinci Dünya Savaşı sonrası, büyük bir işgal planının, sahasıydı yine Anadolu. Parça parça etmek için kollarını sıvamıştı işgal kuvvetleri. Kimi dağları aşıyordu, kimi Boğazlarımızı yara yara ilerliyordu demir yığını gemileriyle… Hedefleri İstanbul'du, Hedefleri İzmir'di, Hedefleri tüm Anadolu'ydu! İzmir'in kalbine hançer saplandığında, her şey bitti diyordu birileri… Oysa, 19 Mayıs'ta bir ses yankılandı Samsun'da: 'Ya İstiklal ya ölüm!..' diyordu! Her şey daha yeni başlıyordu. Amasya'daki kararlılık tüm dünyaya ilan edildi: 'Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. ve ancak milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır!' Artık ok yaydan çıkmıştı. Her geçen dakika, esarete boyun eğmeyen Türk milletinin sesi daha gür çıkıyordu. Sivas ve Erzurum kongrelerinde, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz!' kararı, ortaya konulan güçlü iradeyi gösteriyordu. O'na 'Ordu yok!' dediler; 'Kurulur' dedi. 'Para yok!' dediler; 'Bulunur' dedi. 'Düşman çok!' dediler; 'Yenilir!' dedi. ve bir millet küllerinden doğmak için ayağa kalktı! İzmir'de ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin, bir kıvılcımdı. Vatan toprağının her karışındaki kıvılcımlar, büyüyerek birer alev topu haline geliyordu. Şerife Bacı, Cepheye kağnısıyla mermi taşırken donarak şehit olmuştu. Gördesli Makbule, bir Kuva-yi Milliye neferiydi. Yunanlarla savaşırken şehit düşmüştü. Yörük Ali Efe, daha 1919 Haziran'ında İzmir-Aydın demiryolu üzerindeki Malgaç Köprüsü'nü basarak bir düşman müfrezesini imha etmişti. Şahin Bey, Antep'te tek başına düşmana meydan okumuştu. Gül bahçesi gibi, Anadolu'nun dört bir yanından nice yiğitler, kahramanlar bitiyordu. Yedi düvelin gözlerini diktiği bu topraklar, aziz milletimizin bütün imkansızlıklara rağmen, kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu, emsalsiz bir kurtuluş mücadelesine sahne oluyordu. Artık sona gelinmişti. 26 Ağustos sabahı… Kocatepe'de şafak sökerken, 'Allah Türk Milletini koruyacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk emrini vermişti: 'Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir.' Topçu ateşleri Afyon Ovası'nı inletiyordu: Bunlar zaferin ayak sesleriydi! 'Bu yolda herkes bir, ey delikanlı! Diriler şerefli, ölüler şanlı. Yurt için dövüşen başı dumanlı, Her zaman bu şandan, o şana gider.' ve 30 Ağustos'ta büyük bir destan yazıldı dağlara taşlara. Zafer, acılara göğüs geren yiğitlerindi! Zafer, Türk milletindi! Zafer, bizimdi! Kutlu olsun!"

"İzmirli Mustafa Mümin Aksoy şerefli bir Türk askeriydi"

30 Ağustos zaferine giden yolda, nice yiğitlerin unutulmaz destanlar yazdığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bir şehir düşünün, İşgaliyle kurtuluş mücadelesi başlasın; kurtuluşuyla vatan kurtulsun! İşte İzmir, böylesine özel, böylesine destansı bir şehir. 30 Ağustos zaferimiz, İzmir'in kurtuluşuna giden yoldu. ve Gazi'nin şu sözleri dün olduğu gibi bugün de yüreğimize kazınmıştır: 'Bütün cihan işitsin ki, Efendiler! Artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı çok mukaddes bir topraktır.' Evet, 30 Ağustos zaferine giden yolda, nice yiğitler unutulmaz destanlar yazmıştı. İşte onlardan biri de; biraz sonra bilinmeyen yönleriyle gerçek hayat hikayesini izleyeceğimiz İzmirli Mustafa Mümin Aksoy'du. Mümin Bey, bir jandarma subayıydı. Şerefli bir Türk askeriydi. Vatanı için sadece canından değil, şanlı üniformasından da vazgeçmişti. Anılarında ifade ettiği gibi tek bir korkusu vardı, tek: 'Bir hain olarak anılmak.' Büyük acılar çekti, zindanlarda kaldı. Ama onu unutmayan biri vardı. Zindanlardan aydınlığa, esaretten özgürlüğe çıkartacak… Hep birlikte, duygu yüklü, 'İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy" belgeselinde, ilk defa ortaya çıkan belgelere ve 'Her sayfasında bir yara izi olan' anılara kulak vereceğiz" diye konuştu.

"Bu zafer bin yıllık vatanımıza göz dikenlere verilmiş onurlu bir cevap"

"30 Ağustos; Milletimizin yediden yetmişe kenetlendiği, kahraman ordumuzun düşmanı dize getirdiği, İstiklal mücadelemizin, şanla, şerefle ve zaferle taçlandığı bir büyük destandı" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Yerlikaya, "Bu zafer, şehit kanlarıyla sulanmış, bin yıllık vatanımıza göz dikenlere verilmiş onurlu bir cevap, kutsal vatan toprağında yükselen ebedi bir anıttır. Bilinmelidir ki; aziz milletimiz, eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini sonsuza dek koruyacaktır. Bize bu büyük kıvanç ve mutluluğu bahşedenleri, hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız… Çünkü bizler, birlikte büyüğüz, birlikte güçlüyüz! Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için, hep birlikte, emin adımlarla yürüyeceğiz. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak, ülkemizin huzur ve güvenliği için, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, feda-yı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, vatan uğruna canından geçen analarımızı, koca yürekli nenelerimizi, dedelerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 102'inci yılı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Sayısını bilemediğimiz çok kahraman var"

İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Tarihi şan, şöhret ve büyük kahramanlıklarla dolu aziz milletimizin tarihinde sayısını bilemediğimiz o kadar çok kahraman var ki işte bu kahramanlardan birisi olan Albay Mümin her türlü kendisine yakıştırılan yaftalara her türlü sıkıntılara ve canını, ailesini hiçe sayarak vatanı uğruna öyle fedakarlıkta bulunuyor. Fedakarlıkta bulunan bu merhum aziz kahramanımız o dönemde Atatürk'ün de yoğun uğraşları ve özel çabalarıyla esaretten kurtularak yurdumuza getiriliyor. Onun bu güzel anısına bu hatırasına yakışır bir belgeseli çok kıymetli bakanımız sayın Ali Yerlikaya beyefendi hem bu tarihi kahraman kişinin saygınlığına uygun güzel bir belgesel hazırlanması hem de bu güzel belgeselin ilimizde gösterimi dolayısıyla teşrifleriyle bizleri onurlandırması bu tarihi kişilik ve kahramanın, ruhunun şad olmasına ve yapmış olduğu çalışmaların fedakarlıklarında anlaşılmasına ben vesile olacağını düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy" isimli belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi. Öte yandan etkinlikte Fahir Atakoğlu da piyano resitali sergiledi.