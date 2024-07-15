Bakımsız Su Sebilleri Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor - Son Dakika
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Bakımsız Su Sebilleri Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor

Bakımsız Su Sebilleri Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bekir Uygun, bakımları yapılmayan su sebillerinde rotavirüs, norovirüs, Hepatit A, Hepatit E gibi virüslerin bulunabileceğini belirtti. Temizliği yapılmayan sebillerin bakteri ve virüs üretebileceği ve ishal, kusma ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Su sebillerinin periyodik olarak temizlenmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, temizlik yapılmadığı takdirde yosun tutabileceğini ve hastalıklara yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, su sebillerinin kullanılan suyun sertliği ve bakteri içeriği gibi faktörlere de dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

15.07.2024 11:27
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ENFEKSİYON Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bekir Uygun, "Bakımları yapılmayan sebillerde rotavirüs, norovirüs, Hepatit A, Hepatit E gibi virüsler saptanabiliyor. Bunlar ishal, kusma ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilir" dedi.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla soğuk suya talep de artıyor. Özellikle birden çok kişinin bulunduğu ortamlarda soğuk ve sıcak su için su sebilleri tercih ediliyor. Ancak temizliği yapılmayan sebiller bir süre sonra hastalıklara davetiye çıkarıyor. 3 ayda periyodik temizlikleri yapılması gereken sebiller, temizlenmediği takdirde bakteri ve virüs üretebiliyor.

'TEMİZLENMEZSE YOSUN TUTABİLİR, BAKTERİ, VİRÜS VE MANTARLAR ÜREYEBİLİR'

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bekir Uygun, "Su sebilleri hayatı kolaylaştırıyor ancak periyodik bakımlarının yapılmış olması gerekiyor. Üretici firmaların söylediği doğrultuda bakımlarının yapılması gerekiyor. Kimyasal ürünlerin geçtiği yerlerin tahriş etmemesi gerekiyor. Belli periyotlarda temizlenmediği sürece derelerde olduğu gibi, yosun tutabilir, bazı bakteri virüs veya mantarların üremesine neden olabilir. Bununla birlikte kişilerde ishal, Hepatit A, Hepatit E gibi hastalıklara neden olabilir" diye konuştu.

'3 AYDAN ÖNCE DE BAKIM YAPILABİLİR'

Kullanılan suyun sertliğinin ve bakteri içerip içermediğinin de önemli olduğunu belirten Dr. Uygun, "Bu da suyun geçiş yolunun tahribatına sebep olabilir. Bakımında kullanılan suya göre belirlenmesi gerekiyor. Yani illa 3 ay olması gerekmiyor, bazen daha sık aralıklarla yapmak gerekiyor. Bu durumlarda su sebillerinden rotavirüs, norovirüs saptanabiliyor. Bunlar özellikle yaz aylarında bağırsak enfeksiyonlarına, ishale, kusmaya sebep olabilir. Bazen de Hepatit A, Hepatit E gibi hastalıklara neden olabilir. Özellikle toplu yerlerde su sebillerini kullanmak büyük kolaylık sağlıyor, sadece kurallarına uymak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Temizliğin nasıl yapılması gerektiğini anlatan Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği Başkanı Halil Mert ise "Sebillerin 3 ayda 1 düzenli temizlenmesi tavsiye ediliyor. Bunu çoğu kişi bilmiyor, ilk kez bizden duyuyorlar. Biz vatandaşlarımızı bu konuda uyarmaya çalışıyoruz. Sıcaklarla artan yosunlaşmadan nedeniyle temizlik talebi arttı. Sudaki koku ve tat değişimlerinin sebebi de bu temizlikten kaynaklanıyor. 200 ila 250 lira arasında bir fiyatı var ancak vatandaşlar uygun solüsyonu alarak bu temizliği kendisi de yapabilir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakımsız Su Sebilleri Hastalıklara Davetiye Çıkarıyor - Son Dakika

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