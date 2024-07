Balıkesir Aromaterapi Festivali, "Tarih, Şifa ve Kültür" Temasıyla Beşinci Kez Kapılarını Açtı

Güncel

(BALIKESİR)- Bu yıl beşinci kez düzenlenen Balıkesir Aromaterapi Festivali bugün başladı. Festivalin açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, " Türkiye'nin parlayan yıldızı Balıkesir, şifanın, kültürün, tarihin başkentidir. Bunun için Balıkesir' bütün Türkiye'yi davet ediyoruz" dedi.

Bu yıl "Tarih, Şifa, Kültür" temasıyla gerçekleştirilen ve Türkiye'de alanında yapılan tek festival olan Balıkesir Aromaterapi Festivali 5'inci kez kapılarını açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç Belediyeleri tarafından 4-7 Temmuz tarihleri arasında Burhaniye Ören'de 5'incisi düzenlenen Balıkesir Aromaterapi Festivali'nin Ören Meydanı'nda gerçekleştirilen açılışı öncesi festival korteji düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı kortej yürüyüşüne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir'imiz Kuvvayı Milliye'nin baş şehridir. Kuvvayı Milliye ne demek? Milli birlik, milli beraberlik. Burada şu anda biz bu festivali Körfez belediyelerimizle birlikte yaptık. Ama burada İvrindi'miz de burada. Diğer 15 belediyemizin, bütün arkadaşlarımızın selamı da burada. 20 belediye olarak sizi saygıyla selamlıyoruz. Milli beraberliği, birliği Balıkesir'de göreceksiniz. Logomuz herkesi kucaklayan ve sevgisiyle tüm Türkiye'yi saran bir logo. Balıkesir'in sıcaklığı, güzelliği ve samimiyetini çok yakında bütün Türkiye ve inşallah dünya da görecek. Bunun için çok çalışıyoruz. Açık, net söyleyeyim. Organizasyonda temamız; tarih, şifa ve kültür. Türkiye'nin parlayan yıldızı Balıkesir, şifanın, kültürün, tarihin başkentidir. Bunun için Balıkesir'e bütün Türkiye'yi davet ediyoruz" dedi.

"Balıkesir Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak"

Aromaterapi Festivali'nin Türkiye'de ilk olduğunu da dile getiren Akın, "Aromaterapinin ne olduğunu, nasıl gelişmesi gerektiğini herkese anlatmamız lazım. Burada yine bütün belediye başkanlarımızla birlikte stantlarımız kuruldu. Ama belediyelerimizin yanında 200'e yakın standımız var. Neler yapılıyor? Neler işleniyor? Nasıl ilerleyebilir ve nasıl desteklenebilir? Onları stantlarımızda sizlere anlatmak için buradayız. Fark yaratmak için buradayız. Çünkü Balıkesir Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Söz veriyorum size. Her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Balıkesir'imiz dönüşüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Bunu her yıl geldiğinizde hissedeceksiniz. Çünkü büyük bir samimiyetle çalışan ve Balıkesir'i kendi içine sindiren ve bu güzellikleri, bu coğrafyayı, bu insanları ve turizmin başkenti yapmak için uğraşan çok değerli 20 belediye başkanım ve on binlerce çalışan, mücadele eden, bürokrat, müdürlerimiz, daire başkanlarımız var. Bu mücadelede bize destek verdikleri için" diye konuştu.

"Körfezimizin pırıl pırıl olması için adım atmaya başladık"

Balıkesir'in temiz bir denizi hak ettiğini de ifade eden Akın, "Balıkesir'imizin körfezi öncelikle tertemiz pırıl pırıl bir denizi hak ediyor. Bunun için, bunun için denizimizin temizliği, körfezimizin pırıl pırıl olması için adım atmaya başladık. Adımımızı attık. İnşallah bunu kısa sürede başlayacağız. Tabii uzun süren bir iş ancak başlayacağız ve dönemimiz sürecinde de bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Akın, Burhaniye Körfez Toptancı Hali'nin de müjdesini vererek "Körfez Toptancı Halimiz Burhaniye'miz ve Körfez'imize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Balıkesir, Türkiye'ye mutluluk veren bir merkez"

Sözlerinin sonunda ise Akın, "Bu doğanın güzelliği, aromaterapinin huzur veren, mutluluk veren, şifa veren ve insanı rahatlatan duygusuyla buluşmak için buradayız. Balıkesir bütün Türkiye'nin nefes aldığı bütün Türkiye'nin huzur bulduğu ve bütün Türkiye'ye mutluluk veren bir merkezdir. Ben bunun için buraya gelen, destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Tarım ülkesiyiz ama tarım ürünlerini dışarıdan ithal ediyoruz"

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Ahmet Akın başkanımıza teşekkür ediyorum. 5 tane belediyenin bir arada yapmış olduğu ilk festival. Tabii ki bu festival her yıl artık güçlenerek gidecek. Beş beraberiz, beş parmağın hepsi bir. Beraberiz, birlikteyiz daha güçlü olacaktır. Tarım sektörü Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde çok önemli yararlar üstlenmiş ve önemli bir sektördür. Geçmişte dünyada kendine yeten yedi ülkeden biriydik. Türkiye'de bugün itibariyle 5 tarım ürünü dışında tüm tarım ürünleri ithal. Çok yazık. Bu ülkeyi bu duruma düşürenler utansın. Böyle bir şey yok. Tarım ülkesiyiz ama tarım ürünlerini dışarıdan ithal ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyada ilk

Deveciler, sözlerinin devamında ise "Belediyecilik sadece o kente altyapı, kaldırım, park ve bahçe yapmak değildir. Bu bilinçle yeni bir vizyon projeyle kentimizin yönetimde bütün Balıkesir'in destekleriyle göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın, Balıkesir'de halihazırda tarımsal ürünlerle ilgili üreticilerin sorunlarına çözüm aramak, katma değeri daha yükseltmek alternatif tarım ürünleri konusunda faaliyetleriyle kırsal nüfusun kentlere göçmesini minimum seviyeye düşürmek için çiftçimize destek vererek gayret içerisindedir. Kendine Balıkesir çiftçileri adına teşekkür ediyorum. Bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Türkiye'de değil dünyada ilk kez yapılan, ilk kez olan bir Aromaterapi Festivalindeyiz. Bunun kırsal mahallerde yaşayan çiftçilere, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda farklı üretim alanlarına yönlendirmek amacıyla değerlidir ve önemlidir. Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"İlgi duyan dostlarımızı bekliyoruz"

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Böyle güzel bir organizasyonun içinde bulunduğumuz için Edremitliler adına mutluluğumu dile getirmek isterim. Türkiye'de tek olan ve dünya çapında ilgi uyandıracak olan bu Aromaterapi Festivali için büyükşehrimizin önceliğinde ve Körfez'deki belediyelerimizle bir, beraber bir organizasyon haline getirilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz. Bölgemizin, Balıkesir'imizin ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda tüm organizasyonlarda beraber hareket etmenin en doğru yol olduğunu dile getiriyorum. Pazar gününe kadar devam edecek olan Aromaterapi Festivaline tüm Edremit'imizi, Körfez'imizi, Balıkesir'imizi ilgi duyan dostlarımızı bekliyoruz. Böylesine Körfez'imizin beş belediyesinin, büyükşehrimizle birlikte organize ettiği güzel bir organizasyon için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, büyükşehirdeki tüm emeği geçen ve diğer belediyelerde bu organizasyona emeği geçen arkadaşlarımıza, tüm Körfez ve Balıkesirliler adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Akdeniz ülkesi karnavalı

Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, "31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin yeniden bir Akdeniz ülkesi olduğunu hatırlayan ve herkese hatırlatan halkımıza buradan binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu festivali bir Akdeniz ülkesi karnavalına dönüştüren ve bu festivalin gerçekleşmesinde emek veren tüm belediyelerimizin emekçilerine, çalışanlarına teşekkür ediyorum. Neden bir Akdeniz ülkesi vurgusuyla başladım? Çok sevdiğim bir Livaneli şarkısı vardır; 'Akdeniz, Akdeniz senden aslımız. Masmavi bir aydınlıktan gelir neslimiz' der. O yüzden yaşadığımız coğrafya, sahip olduğumuz doğa, kültür, tarih gerçekten bizim aydınlık yarınlarda bir arada olma irademizi dimdik ayakta tutan yegane şey. Bu festivalin önce insanın insanla barıştığı, sonra insanın doğayla barıştığı bilinci bize kazandırmasını istiyorum. Bu festivalin tabii ki bu alanda üretilenleri tüketenlere bir bilinç kazandırırken bu alanda üretilen şeyleri, üreten emekçilerin, emekçilerin sofrasına daha çok somun ekmek olmasını hepinizin huzurunda diliyorum" diye konuştu.

"İlk defa böyle bir festivale ortak olduk"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık Belediyesi olarak biz ilk defa böyle bir festivale ortak olduk. Bu festivalin içinde yer alıyoruz. Son derece de mutluyuz. Bu festivalin gelişerek büyüyeceğine inanıyorum. Ayvalık Belediyesi olarak sahada yer stantlardan ikisi belediyemize ait. Bir tanesi Ayvalık Belediyesi Kooperatifi olarak sizlerin huzurundayız. Kooperatifimizde kadınlarımızın ürettiği ürünleri sergilemiş oluyoruz. Beş yıl önce bu kooperatifi kurduk. Epey bir yol aldık. İnşallah o stantları ziyaret eder ve beğenirsiniz diye düşünüyorum. Ayvalık Belediyesi olarak mahalle evleri kurduk. Bu mahalle evlerinde de kadınlarımıza çeşitli kurslar düzenledik. Bu kurslar sonrasında da ürettikleri ürünleri Ayvalık'ta belli bölgelerde satış noktaları oluşturarak yaklaşık bine yakın kadına iş imkanı, istihdam ve aile ekonomilerine katkı sağlamış olduk. Şu anda mahalle evi olarak da karşınızdayız. Biz Ayvalık olarak çeşitli projelerimiz vardı. Bir tanesi; rota projesi. Ayvalık'ta iki tane rota projesini gerçekleştirdik. Buradan bir önerim olacak. Ayvalık endemik bitkilerin çok olduğu bir ilçe. Tabii bu sadece Ayvalık değil Burhaniye'si, Gömec'i, Edremit'i, Havran'ı mutlaka kendilerine has endemik bitkileri de vardır. Benim önerim; endemik bitkilerden oluşan bir rota oluşturabiliriz. Turizim için de fayda sağlar diye düşünüyorum. Bunu da BAÇEM'le organize ederek onların organizasyonda bunu gerçekleştiririz. Dört gün boyunca etkinlikler olacak. İnşallah bu etkinlikler süreci içerisinde bol bol katılımda bulunursunuz, eğlenirsiniz. Konserler de var. Burada emeği geçen başta büyükşehir belediye başkanımız Ahmet Akın olmak üzere bütün belediyelere de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.