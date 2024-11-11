Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "atatürk'ü Anma Sergisi" Açtı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "atatürk'ü Anma Sergisi" Açtı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle 'Atatürk’ü Anma Fotoğraf Sergisi'ni açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ben, bize emanet edilen cumhuriyetimize sahip çıktığımızı ve Atatürk'ün ilke ve inkılâplarına sahip çıktığımızı burada Kuvayımilliye'nin baş şehrinden bütün ülkeye haykırmak istiyorum" dedi.

11.11.2024 13:09  Güncelleme: 13:55
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle 'Atatürk'ü Anma Fotoğraf Sergisi'ni açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ben, bize emanet edilen Cumhuriyetimize sahip çıktığımızı ve Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıktığımızı burada Kuvayımilliye'nin baş şehrinden bütün ülkeye haykırmak istiyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Atatürk'ü Anma Fotoğraf Sergisi'ni açtı. Sergi açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Başkan Akın'ın eşi Arbil Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mustafa Kemal Atatürk'e olan vefayı sadece 10 Kasım'da değil, her gün gösterdiklerini ve asla onun izinden ayrılmadıklarını söyleyen Başkan Akın, "Her zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ruhumuzda, yüreğimizde" dedi.

"Her zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ruhumuzda, yüreğimizde"

Başkan Akın, 1919'da Samsun'dan başlayan Anadolu aydınlanmasının ilk çoban ateşlerinin en güçlülerinden birinin Kuvayımilliye'nin baş şehri Balıkesir'de atıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün 10 Kasım. Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız gün. Ancak sonsuzluğa 86 yıl önce 09.05'e uğurladığımızda aslında asla bitmeyecek, her zaman gönlümüzde olacak ve ilelebet yaşayacak olan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yüreğimize aldık. Türk milletinin yüreğinde olan evlatlarına bu ülkeyi gençlere emanet eden ve ilelebet Cumhuriyeti payidar tutup onun hedeflerinde, onun ilkelerinde yol yürüyeceğimize söz veren bizler olarak her zaman Ata'mızın izindeyiz. Her zaman Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ruhumuzda, yüreğimizde.

Alaca Mescit'te yakılan direniş ateşi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı tam bağımsızlık ateşiyle birleştiğinden bu yana bu bağları kimse koparamadı. Bundan sonra da asla kimse koparamaz. Koparmak bir yana tam tersine Balıkesir'imizin sokaklarına, meydanlarına, dağlarına taşlarına, Atatürk'ün ismini de bize emanet ettiği Cumhuriyet değerlerini de daha çok kazıyacağız. Sonuna kadar yaşa Mustafa Kemal Paşa diyeceğiz. Sonuna kadar yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyeceğiz.

Cumhuriyet aynı zamanda tarımdan ekonomiye, eğitimden sağlığa, kültürden sosyal hayata, yeninin ve köklü değişimin sembolüydü. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Anadolu Aydınlanması ulusumuzu cumhuriyetle, devletçilikle, laiklikle, milliyetçilikle, halkçılıkla ve devrimcilikle buluşturdu. Ulu Önderimizi andığımız bugün Cumhuriyet'in 101'inci yılında görevimiz devam ediyor. Çünkü Atatürk'ün bize bıraktığı o büyük emaneti, çok daha yukarıya taşımak için daha çok yapacak işimiz var. Çünkü Cumhuriyet aydınlanmasını çok daha yukarıya taşıyacağız. Bu nedenle en büyük görevimiz Cumhuriyet'in ilelebet payidar olması, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti çok daha yukarıya taşımak hep birlikte çalışmaktan geçiyor. Ben, bize emanet edilen cumhuriyetimize sahip çıktığımızı ve Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıktığımızı burada Kuvayi Milliye'nin baş şehrinden bütün ülkeye haykırmak istiyorum. Burası Balıkesir.

"Atamıza vefamızı sadece 10 Kasım'da değil, her gün gösteriyoruz"

Ey Türk Gençliği. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. İşte bize yakışan tam da bu. Bize yakışan Atatürk'ün devrimlerini büyütmek. Bize yakışan bilimin ve aklın öncülüğünü öne çıkarmak. Kuvayımilliye'nin başkentine yakışan budur. Bu yüzden Atamıza vefamızı sadece 10 Kasım'da değil, her gün gösteriyoruz. Bu kentin insanlarına, Kuvayımilliye'nin ve Atatürk'ün çocuklarına hizmet ederken bunu asla yüreğimizden çıkarmıyoruz. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk? 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Onun için mücadele ediyoruz. Bu nedenle 74 yıl sonra yönetimini devraldığımız Balıkesirimizi Atamızın işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine taşımak ve yaşanabilir, herkesin iyi ilgi duyduğu, Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğu modern bir kent yapmak için canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Ben onun izinden ayrılmadığımızı biliyorum. Ayrılmayacağımızı söylüyorum.

Yaşasın Mustafa Kemal Paşa. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Cumhuriyetimiz diyorum. Bu vesileyle bu toprakları bize vatan yapan, bu topraklar için can veren şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu topraklar için mücadele eden herkesin de önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'atatürk'ü Anma Sergisi' Açtı - Son Dakika

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