Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma\'da Gençlik ve Teknoloji Merkezleri Açtı

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'da Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Tech10 Teknoloji Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyetin 101'inci yaş gününde gençlere müjde vermek istediğini belirterek, "Gençlerimiz, Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma ilçesine yapılan yeni yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Programlar kapsamında Bandırma'da 14-29 yaş aralığındaki gençlere hizmet verecek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Tech10 Teknoloji Merkezi ile yapımları tamamlanan 600 Evler Mahallesi Atatürk Caddesini Bandırma-Bursa- Çanakkale karayolu bağlantı yoluyla, Aksakal Mahallesi Doğa Mahalle'sine giden yolun açılışları gerçekleştirildi. Toplu açılış törenine, Başkan Akın'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başkan Akın'ın eşi Arbil Akın ve çok sayıda Bandırmalı vatandaş katıldı.

"Biliyorum ki biz yan yana durdukça bu birliği kimse bozamaz"

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende konuşan Başkan Akın, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünün herkes tarafından coşku ve gururla kutlanıldığını, bu özel günde Bandırmalılar ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Akın, şunları söyledi:

"Bugün, Cumhuriyetimizin 101'inci yılını yaşıyoruz. Balıkesir'in 20 ilçesinde Cumhuriyet Bayramı bayram gibi kutlanıyor. Bu kutlamalar artacak. Bu kutlamalar büyüyecek. Bu kutlamalar her yere yayılacak. Çünkü bizler, Atatürkçüyüz. Bizler cumhuriyetçiyiz ve bizler Kuvayı Milliyeciyiz. Bu memleketin evlatlarıyız. Bizler ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmayız. Memleketimiz sağlam ellerdedir. Cumhuriyet sağlam ellerdedir. Yaşasın cumhuriyet diyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyorum.

Biliyorum ki biz yan yana durdukça bu birliği kimse bozamaz. Ülkemizdeki istikrar, huzur, barış ve refah ortamını dayanışmamızı artırarak güçlendireceğiz. Teröre, şiddete bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. Bu nedenle bugün buradayız, bir aradayız ve Cumhuriyet diyoruz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyoruz. Bu vesileyle başkentimizde gerçekleştirilen hain terör saldırısını da bir kez daha şiddetle lanetliyorum. Şehit olan vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Bir daha ülkemizde de dünyada da böyle acı verici hadiselerin yaşanmamasını temenni ediyorum.

"Bütün ilçelerin, kırsal mahallelerinin ulaşım altyapısını yenileyeceğiz"

Bunun yanında yıllardır hem vatandaşımıza hem esnafımıza mağduriyetler yaşatmış bazı yol çalışmalarımızı tamamladık. 600 Evler Mahallemizdeki Atatürk Caddemizin tamamı ile bu caddenin Bandırma-Bursa-Çanakkale karayoluna bağlantısının yapımını tamamladık. Bunun yanı sıra Aksakal Mahallemizden Doğa Mahallemize giden yolun yapımını da sonlandırdık. Bu şekilde 20 yıllık bir mağduriyeti gidermiş olduk. Bandırma'mıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.

Bütün ilçelerin, kırsal mahallelerinin ulaşım altyapısını yenileyeceğiz. Gidilmemiş köy, çalınmamış kapı bırakmayacağız. Size söz veriyorum. Seçim öncesinde kapı kapı dolaştık. Çalıştık. Vatandaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledik. Şimdi hepsini sırayla gerçekleştirmek için arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yerlerden biri Bandırma Gençlik Merkezimiz. Öncelikle şunu belirteyim: Bugün özel olarak gençlerimize yönelik hizmetleri devreye sokuyoruz. Çünkü gençlerimiz, Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Onlar huzur, güven ve refah içinde yaşadığı takdirde, Cumhuriyetimizin geleceği aydınlık olacak. Biz, devraldığımız emaneti, ileride onlara bırakacağız. Bu yüzden gençlerimizi rahat ettirmek, huzurlu yaşatmak ve refahını arttırmak en önemli önceliğimiz.

"Balıkesir'imizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek"

Dijital bir çağda yaşıyoruz. Ne olduğunu da biliyoruz. Ama dijital dönüşüme uyumlu bir memleketi uyarlamak için hep birlikte çalışıyoruz. Memleketimiz değişiyor ve dönüşüyor. ve memleketimiz güzelleşiyor. Bunun için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu Tech10 dediğim merkezimiz Bandırma'da ilktir. Diğer ilçelerimizde de planladığımız Tech10 markamızla ilçelerimizde evlatlarımızın emrinde olacak şekilde tamamen ücretsiz teknolojik ortamlar yaratacağız. Bu memlekette oyun oynayan değil oyunu kodlayan gençlik için çalışacağız. Onun için mücadele ediyoruz.

Balıkesir, Büyükşehir sıfatını sonuna kadar 20 ilçesiyle yetkin, etkin ve geleceğin inovatif dünyasına hazır bir kent olacaktır. Amacımız budur. Açık ve net söylüyorum. Balıkesir'imizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun için çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz torunlarına mahcup olmasın diye çalışıyoruz. Bunun yanında maalesef yılladır hatta 60'a yakın alt yapısı çözülmeyen, yağmur kanalları yapılmayan, altyapısıyla ilgili derin sorunlar yaşayan Balkesir'imizin alt yapısında bir çığır gibi seferberlik başlattık. Bunu da başaracağız. Amacımız temiz, güvenli ve huzurlu gerçek anlamda bir Büyükşehir'i hep birlikte inşa etmektir.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Atatürk'ün yolunda, onun ilkeleriyle onun ilkelerine bağlı bir şekilde gerçek anlamda Kuvayı Milliyeciler olarak hep beraber şunu diyoruz. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. 101'inci Yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

"Burası Cumhuriyet'in ve demokrasinin kenti"

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Başkan Ahmet Akın ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın kol kola, omuz omuza vererek yedi cihana demokrat belediyeciliğin nasıl olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "Burası Atatürk'ün kenti. Burası Cumhuriyet'in ve demokrasinin kenti. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Başkanı Akın'ın göreve geldiği günden itibaren kendisiyle bir dayanışma halinde çalıştıklarını söyleyen Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ise şöyle konuştu:

"İcraatlarını bir bir hayata geçirmeye başladı. Bandırma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ele ele olacak. Dayanışma içerisinde hizmetlerimizi bir bir arttıracağız. Ahmet Başkanımız, çocuklarımızın derslerini rahatlıkla çalışabileceği güzel mekan oluşturdu. Kendisine teşekkür ediyorum."