Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir\'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
25.02.2026 06:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 savaş uçağı görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradı. Kahreden kaza sonucu bir pilotumuz şehit oldu.

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi. Kazada bir pilotumuz şehit oldu.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Karesi ilçesi Naipli köyü yakınlarına düşen uçağın enkazına ulaşıldı. F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor. Şehit pilotun naaşı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın nedeninin kaza kırım ekibinin yapacağı inceleme sonrası belirleneceği açıklandı. 1 başsavcı, 1 başsavcı vekil ve 2 savcının da olay yerine intikal ettiği bildirildi. Kazayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

MSB'DEN AÇIKLAMA: 00.56 İTİBARIYLA İRTİBAT KESİLDİ

Milli Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçağı ile 00.56'da irtibatın kesildiğini ve kazanın nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceğini açıkladı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gürlek, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir" dedi.

İÇİŞLERİ: SÜREÇ TÜM YÖNLERİYLE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiği ve ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içinde çalışıldığı vurgusu yapıldı.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

VALİ USTAOĞLU, BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Naipli mevkisindeki olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, AA muhabirine, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradığını söyledi.

Ustaoğlu, pilotun şehit olduğunu belirterek, "Şu an biz de olay yerindeyiz. İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde olay meydana geliyor. Kalkıştan kısa süre sonra düşen bir F-16 uçağımız mevcut. Bir pilotumuz da şehit düştü. Ben tekrar şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Balıkesir, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu - Son Dakika

ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Ülke iflas bayrağını çekti Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor
Türkiye’nin en zengin kadını değişti 700 milyon dolarlık kayıp Türkiye'nin en zengin kadını değişti! 700 milyon dolarlık kayıp
Akaryakıt fiyatları fırladı Motorin tarihte ilk kez bu seviyede Akaryakıt fiyatları fırladı! Motorin tarihte ilk kez bu seviyede

06:21
Enkazdan ilk görüntüler Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
00:59
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
"İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
00:51
Inter’i mahvettiler 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 06:41:18. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.