Balıkesir\'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi. Kazada bir pilotumuz şehit oldu.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Karesi ilçesi Naipli köyü yakınlarına düşen uçağın enkazına ulaşıldı. F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor. Şehit pilotun naaşı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın nedeninin kaza kırım ekibinin yapacağı inceleme sonrası belirleneceği açıklandı. 1 başsavcı, 1 başsavcı vekil ve 2 savcının da olay yerine intikal ettiği bildirildi. Kazayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

MSB'DEN AÇIKLAMA: 00.56 İTİBARIYLA İRTİBAT KESİLDİ

Milli Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçağı ile 00.56'da irtibatın kesildiğini ve kazanın nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceğini açıkladı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gürlek, "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir" dedi.

İÇİŞLERİ: SÜREÇ TÜM YÖNLERİYLE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiği ve ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içinde çalışıldığı vurgusu yapıldı.

VALİ USTAOĞLU, BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Naipli mevkisindeki olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, AA muhabirine, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradığını söyledi.

Ustaoğlu, pilotun şehit olduğunu belirterek, "Şu an biz de olay yerindeyiz. İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde olay meydana geliyor. Kalkıştan kısa süre sonra düşen bir F-16 uçağımız mevcut. Bir pilotumuz da şehit düştü. Ben tekrar şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.