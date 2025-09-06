Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneksel "Tülütabaklar" gösterisiyle kutlandı - Son Dakika
Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneksel "Tülütabaklar" gösterisiyle kutlandı

06.09.2025 13:02
Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, geleneksel "Tülütabaklar" gösterisinin yapıldığı tören ve etkinliklerle kutlandı.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı. Etkinliğe geleneksel "Tülütabaklar" gösterisi damga vurdu.

BALIKESİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU KUTLANDI

Programlar, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon ve 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Kuvayımilliye Meydanı'nda devam eden etkinliklerde Vali Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Gürakar ve Belediye Başkanı Akın'ın halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneksel 'Tülütabaklar' gösterisiyle kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu törende, Balıkesir Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluş sürecini anlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Madalyalı Kuvvacı Ahmet Efe'nin torunu olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneksel 'Tülütabaklar' gösterisiyle kutlandı

"BU TOPRAKLARA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Birlik olmanın önemini vurgulayan Akın, şunları kaydetti: "Kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yok. O gün bağımsızlık için direnen Balıkesir halkı, bugün de vatanımız ve Cumhuriyet'imiz için dimdik ayaktadır çünkü bizim damarlarımızda dolaşan kan, Kuvayımilliye kanıdır. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Çok ama çok çalışacağız. Bu topraklara ve bu kutsal emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Balıkesir'in bereketli topraklarını, çalışkan insanlarını, Kuvayımilliye'nin izzetini ve şerefini geleceğe taşıyacağız. Tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi omuz omuza, yan yana, bir olarak, iri olarak, diri olacağız."

Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneksel 'Tülütabaklar' gösterisiyle kutlandı

TÜLÜTABAKLAR TÖRENE DAMGA VURDU

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterilerine yer verilen törende en çok ilgiyi "Tülütabaklar" gördü. İşgal yıllarında düşman devriyelerini korkutmak için koyun, keçi postu giyen, kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu görünüme kavuşan deri işçilerinin canlandırıldığı bölümde, bazı çocukların kaçtığı görüldü. Bazı aileler ise etkinliği renklendiren "Tülütabaklar"la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkesir'in kurtuluş yıl dönümü geleneksel 'Tülütabaklar' gösterisiyle kutlandı

Resmigeçitle sona eren programa AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.