Önce işkence sonra cinayet! Av tüfeğiyle öldürdüğü annesine iki sene önce cinsel saldırıda bulunmuş - Son Dakika
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Önce işkence sonra cinayet! Av tüfeğiyle öldürdüğü annesine iki sene önce cinsel saldırıda bulunmuş

Bartın'da Umut Can Alay'ın annesi Hatice Alay'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Eve alkollü gelen Alay'ın para istediği, annesi vermeyince banyoya götürüp hortumla su sıkarak ıslattıktan sonra dövdüğü, ardından av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü belirtildi. Ayrıca annesine cinsel saldırı suçlamasından 2022 yılında 23 yıl hapse mahkum edildiği belirlenen Alay'ın annesinin şikayetini çekmesi üzerine serbest bırakıldığı öğrenildi.

07.02.2024 15:16
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Bartın'da annesini av tüfeğiyle vurarak öldüren Umut Can Alay'ın cinayetten önce annesini banyoda hortumla dövdüğü belirlendi. Ayrıca Alay'ın daha önce de annesine cinsel saldırı suçlamasıyla 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

ANNESİNİ ÖLDÜRMEDEN ÖNCE HORTUMLA İŞKENCE YAPMIŞ

Bartın'da Umut Can Alay'ın annesi Hatice Alay'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Umut Can Alay'ın, annesiyle birlikte yaşadığı eve alkollü şekilde geldiği, para istediği ve annesi vermeyince tartışmanın çıktığı öğrenildi. Umut Can Alay, bunun üzerine annesini banyoya iterek, orada hortumla su sıkarak ıslattıktan sonra dövdüğü ve sonrasında av tüfeğiyle ateş açarak öldürdüğü belirtildi. Umut Can Alay'ın, jandarmadaki ifadesinde, "Hatırlamıyorum, o sırada eve alkollü geldim. Para istedim vermedi. Çok fazla bir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Umut Can Alay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önce işkence sonra cinayet! Av tüfeğiyle öldürdüğü annesine iki sene önce cinsel saldırıda bulunmuş
Umut Can Atalay

VÜCUDUNUN BİRÇOK NOKTASINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Dün gece otopsi işlemleri tamamlanan anne Hatice Alay'ın vücudunun birçok noktasında kırıklar olduğu tespit edildi. Kadının cenazesi oturduğu Topluca köyünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Önce işkence sonra cinayet! Av tüfeğiyle öldürdüğü annesine iki sene önce cinsel saldırıda bulunmuş
Hatice Alay

ANNESİNE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU SUÇLAMASI

Bu arada, babası 5 yıl önce kalp krizinden ölen Umut Can Alay'ın, annesi Hatice Alay'a 2021 yılında cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Hatice Alay'ın 2021 yılında yaptığı şikayet sonrasında hakkında dava açılıp 2022 yılında Umut Can Alay'ın, 'Üst soya karşı cinsel saldırı' suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, itiraz üzerine bir üst mahkemeye taşınan kararın bozulduğu bildirildi. Alay'ın bu süreçte annesinin de şikayetini geri çektiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Umut Can Alay'ın tekrar annesiyle birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi. Umut Can Alay'ın sık sık annesine karşı şiddet uyguladığı da belirtildi.

Önce işkence sonra cinayet! Av tüfeğiyle öldürdüğü annesine iki sene önce cinsel saldırıda bulunmuş
Önce işkence sonra cinayet! Av tüfeğiyle öldürdüğü annesine iki sene önce cinsel saldırıda bulunmuş
Kaynak: DHA

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