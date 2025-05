Başkan Tugay'dan 19 Mayıs Daveti:  "İzmir'in O Gün Her Yaştan İnsanıyla Orada Olması Gerekiyor"

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tüm İzmirlileri 19 Mayıs'ta yapılacak mitinge davet ederek, "O gün İzmir tarihinin en önemli günlerinden biri olacak. İzmir'in o gün her yaştan insanı ile orada olması gerekiyor. Cumhuriyet, demokrasi, insan hakları, adalet diyen herkesin o gün orada olacağından şüphem yok" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Halk TV'de yayınlanan "Söz Sende" programında Gözde Şeker'in konuğu oldu. Programda ülke gündemini yorumlayan Başkan Tugay, İzmir'de hayata geçirilen çalışmaları da anlattı. Tugay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına ve yaşanan sürece ilişkin soruyu yanıtladı. Başkan Tugay, "Hepimiz önümüzdeki 5 yıl için ülkemize, şehirlerimize hizmet edelim diye çok istekliydik. Türkiye çapında CHP adına tarihi bir başarı elde edeceğimize inanıyorduk. Kenetlenmiştik. Seçim sonucu da herkesin bildiği gibi tahmin edilenlerden çok daha iyi oldu. İnanılmaz bir motivasyon ile çalışmaya başladık. Ama zaman içerisinde bizi rahat bırakmayacaklarını anladık. Çünkü birbirinden değerli belediye başkanları, bu siyasi ekip, genel merkezimiz de öyle, izin verilirse başarılı olacaktı. Partiyi iktidara götürecekti. Burada lokomotif liderlerden biri Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu toplumun inandığı, umut beslediği birisi oldu. Birisi bir suç işlemişse, hukuki açıdan ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Ama hala bugün tam olarak neyle suçlandıkları belli değil. Hala insanlar kimin ne suçu var tam olarak anlayamadı" dedi.

"4 ayda 6 milyar liralık kesintiye maruz kaldık"

Tugay, belediyenin SGK'ya borçlarına dair de konuştu. Oldukça yüksek miktarlarda kesintilere maruz kaldıklarını hatırlatan Başkan Tugay, "Üst üste 4 ay bütçemizin yüzde 45'ini bulacak miktarda kesintiler oldu. Ülkemiz pandemi yaşadı. Arkasından ekonomik kriz yaşadı. İzmir'de ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde büyük depremler yaşandı. Bunların yaşattığı ekonomik olumsuzluklar, bütün kurumları olduğu gibi belediyeleri de etkiledi. O ortamda oluşmuş borçlar bunlar. O borçların ortaya çıkmasının nedenlerinden biri yüksek enflasyondan dolayı artan personel ücretleri ve bu ücretlerden kaynaklanan vergi ve SGK borçları. Bunun üzerine bir de hükümet çok yüksek bir faizle borçları tahsil ediyor. Şu gün için yıllık yüzde 48'lik faizle tahsil ediyor. Borç diye telaffuz edilen rakamlar aynı zamanda faizin faizinin de eklendiği paralar. Borcun bir kısmını yapılandırdık, bir kısmının daha yapılandırılması için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

"O gün İzmir tarihinin en önemli günlerinden biri olacak"

CHP'nin 19 Mayıs'ta İzmir'de düzenleyeceği miting hakkında da konuşan Başkan Tugay, herkese çağrıda bulundu. Tugay, "İzmir'in kendi duygusunu gösterdiği bir miting olacak. İzmir dışından da insanların geleceğini biliyorum. Bizim için 19 Mayıs bir bayram. Genel Başkanımız o gün miting yapılmasını istedi. İzmir, İzmir halkı Cumhuriyet'e ne kadar aşık, demokrasiyi ne kadar istiyor, adaleti ne kadar istiyor, yanlışa nasıl 'dur' diyor, nasıl 'dur' demek için bir araya geliyor, Atatürk'ün izinde ne kadar yürüyor, ülkedeki haksızlığa uğramış her insanın yanında yer alma ile ilgili o vicdana ne kadar sahip… Bunları gösterdiği gün olacak. O gün İzmir tarihinin en önemli günlerinden biri olacak. İzmir'in o gün her yaştan insanı ile orada olması gerekiyor. İzmirli o gün orada olmak zorunda. Biz hiçbir yerle ve hiç kimse ile yarışmak için değil, gerçekten İzmir olduğumuzu hissetmek, yürek birlikteliğini yaşamak için orada olacağız. İzmir Türkiye'nin her zaman en onurlu, en dik duran, Cumhuriyet değerlerine en fazla sahip çıkan şehirlerinden biri oldu. İzmir'i İzmir yapan değerlerin farkındayız. 'Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Cumhuriyete, demokrasiye, insan haklarına, adalete inanıyorum. Doğruluk için yaşıyorum' diyen herkesin o gün orada olacağından şüphem yok. Bütün İzmir'i oraya bekliyoruz. Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin… 'Haksızlığa uğramış, cezaevinde olan o güzel insanlar için buradayız. Onların hakkını savunmak için buradayız' diyen herkes gelmeli" dedi.

19 Mayıs'ın aynı zamanda gençlerin bayramı olduğunu ve Duman grubunun geleceğini söyleyen Tugay, "Duman grubu da 'O mitingde biz olmalıyız' dedi. Gençler Duman grubunu çok seviyor" diye konuştu.

"Bakanlıkların aktif görev yapmasını istedim ama yapmadılar"

İzmir Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarını anlatan Tugay, şunları söyledi:

"Geçen yıla göre çok daha temiz bir Körfez var. Yapılan analizler daha iyi çıkıyor. Bu açılardan eminim ki Körfez daha temiz ama tamamen temizlenmedi. Bu dönemde temizlemek için çok çalışıyoruz. Körfez'de tarihinde hiç yapılmadığı kadar dip temizliğini aralık ayından beri yapıyoruz. Epey miktar çamur temizlendi. Tabii Körfez'in kirliliğine neden olan bir sürü faktör var. Bunlar mevzuat gereği bizim kontrolümüzde ve yetkimizde değil. Ne limanı kontrol edebiliyoruz ne sanayi tesislerini… Bunlarla ilgili yetki istedik. Bakanlık onu da vermedi. Bütün gücümüzle Körfez temizliği için çalışmaya kararlıyız. İlgili bakanlıklar da aktif şekilde çalışırsa burası çok daha hızlı temizlenir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu mücadelede yalnız bırakılmaması lazım. Dip taraması için destek istedim. Bizim yetkimizde olmayan Gediz Nehri'nin kirliliğinin düzelmesi için, sanayi, liman, tersane gibi alanlardan kaynaklanan kirliliğin durması için bakanlıkların aktif görev yapmasını istedim. Ama bunu yapmadılar. Biz kendi başımızın çaresine bakıyoruz. Körfez'i temizliyoruz. Çiğli 4. Faz'ı ekonomik sıkıntılar, kesintiler arasında açtık. İzmirliler ne kadar büyük fedakarlıklarla bunun yapıldığının farkındadır. İzmir'i sevdiğimiz için bunu yapıyoruz. Biz onurlu insanlarız. Onurlu şekilde çalışmaya ve bütün bu sorunlarla başa çıkmaya kararlıyız."

"En fazla yüzde 30 artış olacak"

Menemen'de yapımı süren sosyal konut projesi hakkında da konuşan Başkan Tugay, "Hedefimiz aylık ödemelerinin çok makul düzeyde olduğu bir yöntem ile insanları ev sahibi yapmak. Konut probleminin ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Seçim kampanyası esnasında 25 bin sosyal konut yapacağımı söyledim. Hedefimi koruyorum. Bunun ilk projesi Menemen'de hayata geçiriliyor. 3 bin 100 konut için 60 binden fazla başvuru oldu. İzmir'in farklı yerlerinde de benzer sosyal konut çalışmaları yapacağız. Bakanlığı ve TOKİ'yi bu çalışmaya destek olmaya davet ediyorum. İnsanlarımız sağlıklı şartlarda yaşayabileceği evlere sahip olsun" dedi.

"Bunlar İzmir'e yapılan haksızlıklar"

İzmir'in ulaşım projelerini de anlatan Tugay, İZBAN'da yaşanan sorunlara yönelik "Şu anda İZBAN'ın yüzde 47'si belediyenin. İki başlı bir yönetim var. Ağırlık TCDD'de. Biz TCDD'nin tren raylarını kullanıyoruz. Bunu sadece İZBAN kullanmıyor. Yük ve bazı yolcu trenleri de kullanıyor. O hattı yük treni kullanacağı zaman TCDD, İZBAN seferlerini durduruyor. Yük treni geçtikten sonra İZBAN sefere çıkıyor. Bunu İzmir halkının bilmesi lazım. Oradaki sorunu TCDD'nin gidermesi gerekiyor. İzmir'deki bütün metro hatlarını belediye yaptı. Bakanlık sadece Halkapınar ile Otogar arasındaki hattı yapma işini üstlendi. 10 yıldan uzun süredir de bir şey yapmadılar. Biz kendi başımızın çaresine bakmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en iyi şehirlerinden biri İzmir. O kadar çamur atılmasına, suçlanmasına rağmen, Türkiye'nin en iyi şehirlerinden biri. Bunu da CHP'li belediyelere borçlu. Bu yatırımların hepsini CHP'li belediyeler yaptı. İzmir halkı şunu bilsin. Mutlaka başaracağız. İzmir'i bu dönem el birliği ile en güzel yerlere taşıyacağız. İzmir için gelecek aydınlık olacak" diye konuştu.

"Belediye kamu kurumudur, kapısına kilit vurulmaz"

24 bin işçiyi etkileyen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında da konuşan Tugay, "Bizim gönlümüzden geçen, yapmak istediğimiz şey çalışanlarımızın rahat edeceği bir ücret vermek ve ödemesi ile ilgili sorun yaşamamak. Ancak elimizde bir bütçe var. Bütçenin yeteceği ödemeleri yapabiliriz. Diğer toplu iş sözleşmelerinde verilen artışın daha üstündeki teklifi arkadaşlara yaptık. Onlardan karşı teklif alamadık. İlk telaffuz ettikleri rakamlar bizim ödeyemeyeceğimiz rakamlar. 31 Aralık tarihinde aldıkları ücret ile 1 Ocak sonrası alacakları ücreti karşılaştırdığımızda yüzde 80 artış öngörülüyor. Bir, günlük ücretler, bir de yan ücretler var. Günlük ödemeler de bugün teklif edilen rakamların hiçbirinden düşük değil. Giydirilmiş ücretlerde iyi bir önerimiz var. Ancak taleplerinin daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Biz bunları ödeyemeyeceğimizi söylüyoruz. Bir anlaşmaya varmak zorundayız. Belediye bir kamu kurumudur, kapısına kilit vurulmaz. Grev haklarıdır ancak bunun insanların yaşamını etkilemeyecek, şehri felç etmeyecek düzeyde olması lazım. Elimizde para olsa istediklerinden daha fazlasını vermeye hazırım. Olmayan bir parayı verebilme şansımız olmadığı için arkadaşlarımızın makul bir talebe dönmesi lazım. Şu ana kadar imzaladıkları tüm TİS'lerin üzerinde bir rakam önerdik" dedi.

Tugay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Endişeliyim ama umutsuz olmaya hakkımız yok. Biz bu ülkenin onurlu yurttaşları isek miras olarak çok değerli cumhuriyeti devraldıysak, çocuklarımıza bir gelecek bırakmak zorundaysak, umutlu olmalıyız. Herkes emek harcayacak, çalışacak, kendisi için olduğu kadar ülkesi için de çalışacak."