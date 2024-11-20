Başkan Yüksel: İklim Krizi ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü Önemli - Son Dakika
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Başkan Yüksel: İklim Krizi ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü Önemli

Başkan Yüksel: İklim Krizi ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü Önemli

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, COP29'da iklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin kritik rolünü vurguladı. Altyapı, sıfır atık, enerji verimliliği gibi projelerin önemine değinen Yüksel, bu önceliklerin sürdürülebilir bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

20.11.2024 17:24  Güncelleme: 17:34
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(İSTANBUL) - Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler" üzerine konuştu. Yüksel, "2023 yılında yaşadığımız büyük afet, doğal afetlerin her zaman önceliklerimizi değiştirdiğini bir kez daha gösterdi. İklim krizi, odağımızın değişmemesi gereken bir konu başlığıdır" dedi.

COP29 kapsamında düzenlenen "İklim Eylemine Öncülük Eden Şehirler" oturumu, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirildi.

Oturuma Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile MBB Encümen üyesi ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra MBB Encümen üyeleri Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz katılarak kendi şehirlerindeki iklim eylemleri ve karşılaştıkları zorlukları ele aldı. Oturumun moderatörlüğünü ise MBB Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan yaptı.

Yerel yönetimlerin küresel iklim eylemindeki stratejik rolüne ışık tutan panelde, COP29'un ana gündemi olan küresel sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefi çerçevesinde yerel yönetimlerin iş birliği ve çözüm üretme kapasitesinin artırılmasına ilişkin öneriler tartışıldı.

"Yerel İklim Değişikliği Planlarının Önemi ve Karşılaşılan Güçlükler" başlığında konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yüksel, iklim krizi ile mücadelede atılması gereken kritik adımlar ve karşılaşılan engelleri ele aldı. Yüksel, ilçede hayata geçirdikleri proje ve çalışmalardan da bahsederek verdiği örneklerle ilçenin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne değindi.

Başkan Yüksel; altyapı, sıfır atık, enerji verimliliği ve ağaçlandırma gibi projelerin, iklim kriziyle mücadelede kritik adımlar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu bir yaşam biçimi haline getirilmediği sürece, yapılan her şey sadece yüzeysel kalır"

"Altyapı çalışmaları ve ağaçlandırma gibi projeler, iklim kriziyle mücadelede kritik adımlardır. Öte yandan sıfır atık mücadelesini de aynı derecede önemli buluyorum. Sıfır atık mücadelesi evden başlar, aileden başlar, çocuklardan başlar. Bu bir yaşam biçimi haline getirilmedikçe, yapılan her şey geçici olur. Bizler Kartal Belediyesi olarak okullarda, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik atık toplama süreçlerine dahil olabilecekleri bir ödül sistemi oluşturduk. Atıkları topladıkça aldıkları ödüller artıyor. Bu tür teşvikler sadece çocuklar için değil, aynı zamanda belediyeler için de geçerli olmalı. Kaynaklar artırılıp ve denetim güçlendirilmedikçe yapılan her şey sadece yüzeysel kalır. Kaynakların artırılması ve denetimin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir yaşam biçimi haline getirilmediği sürece, yapılan her şey sadece yüzeysel kalır. Kartal, 1999 depreminden önce yapılmış binalarla dolu. Bu da bizim için büyük bir mücadele alanı. En büyük sorunlarımızdan biri, eski ve dayanaksız binaların iklim değişikliği ve doğal afet riskleri ile birleşmesidir. 2023 yılında yaşadığımız büyük afet, doğal afetlerin her zaman önceliklerimizi değiştirdiğini bir kez daha gösterdi. İklim krizi, odağımızın değişmemesi gereken bir konu başlığıdır. Kentsel dönüşüm yaparken ya da yeni binalar inşa ederken, mutlaka enerji ihtiyacını kendi kaynaklarından karşılayabilen binalar yapmalıyız. Yeni binalarda, güneş enerjisi panelleri ile kendi enerjisini üreten, atık yönetimini doğru şekilde uygulayan, su ve diğer enerji tasarrufu sağlayan sistemler olmalı. Türkiye'de bu alanda çok değerli adımlar atılmakta, ancak sürecin hızlanması gerekiyor. Belki de kuralları biraz daha katı hale getirmemiz lazım. Bu konuda bir yasa tasarısı da gündemde ve kuralların daha katı bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Kartal'da yeni planladığımız bir bölge var ve burada hedefimiz, bu bölgeyi akıllı bir kent yapmak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Yüksel: İklim Krizi ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü Önemli - Son Dakika

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