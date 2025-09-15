4 kişilik ailenin katledildiği silahlı saldırıda gözaltı sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
4 kişilik ailenin katledildiği silahlı saldırıda gözaltı sayısı 18'e yükseldi

15.09.2025 12:59
Batman'ın Beşiri ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda 65 yaşındaki Mehmet Şanlı, eşi Takibe ve çocukları Elanur ile Akıncan hayatını kaybetti. Saldırı sonrası gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde köy yolunda seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda ölen Mehmet Şanlı (65) ve eşi Takibe (43) ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan Şanlı (6) toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Eskihamur köyü yolunda meydana geldi. Mehmet Şanlı yönetimindeki hafif ticari araca, pusu kuran kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda sürücü Şanlı ile birlikte araçta bulunan eşi Takibe Şanlı, kızları Elanur ve oğulları Akıncan Şanlı kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçtaki çift ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTILAR ART ARDA GELDİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gece saatlerinde 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok yönlü olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

ANNE MERKEZDE, BABA VE ÇOCUKLARI KÖY MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet ve Takibe Şanlı çiftiyle çocukların cenazeleri, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Takibe Şanlı'nın cenazesi Batman merkezde toprağa verilirken, Mehmet Şanlı ve çocukları ise Eskihamur köyünde yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi de alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Şanlı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Beşiri, Batman, Suç, Son Dakika

