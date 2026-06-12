Batmanlı Öğrencilerden Ödüllü ALS Uygulaması

Batman'da 3 lise öğrencisi, ALS hastaları için geliştirdikleri mobil uygulamayla, ABD'de düzenlenen "Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması"nda 2 ödüle layık görüldü.

Batman Türk Telekom Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Eyüp Bilir, Eren Aygün ve Sinan Güneş, İngilizce öğretmenleri Emre Arslan'ın babasının Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) nedeniyle hayatını kaybetmesinden etkilenerek yapay zeka destekli bir mobil yazılım geliştirdi.

TÜBİTAK Türkiye Finallerinde ikincilik ve TEKNOFEST'te birincilik elde eden öğrenciler, 9-15 Mayıs'ta ABD'de düzenlenen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'na katıldı.

Yarışmada, büyük ödül (Grand Award) ve özel ödül (Special Award) elde eden öğrenciler, Batman'a döndü.

"Felçli hastaların sadece gözlerini kullanarak iletişim kurabilecekleri mobil uygulama yaptık"

Öğrencilerden Eyüp Bilir, gazetecilere yaptığı açıklamada, danışman öğretmenleri Arslan'ın babasının ALS nedeniyle vefat ettiğini belirterek, bu durumun kendilerini etkilediğini ve proje fikrinin böyle ortaya çıktığı söyledi.

ALS başta olmak üzere felçli hastaların tüm vücutları felç olsa bile gözlerini kullanabildiklerini dile getiren Bilir, şöyle devam etti:

"Felçli hastalar zamanla motor nöronlarını kaybettikleri için konuşma ve hareket etme yetilerini de kaybediyor ve iletişimde zorluk çekiyorlar. Konuşamıyorlar, hareket edemiyorlar. Fakat son raddeye kadar gözlerini kullanabiliyorlar. Biz de buradan yola çıkarak ALS hastaları başta olmak üzere tüm felçli hastaların sadece gözlerini kullanarak iletişim kurabilecekleri bir mobil uygulama yaptık."

Uygulamalarını ALS'li ve felçli hastalarda test ettiklerini dile getiren Bilir, "Yüksek oranda bir doğruluk oranı elde ettik. Onların bize verdiği duygular, bize verdiği geri dönütler olumlu şekilde oldu. Biz de bundan mutlu olduk, gurur duyduk. Bizim için en büyük gurur aslında onların hayatlarını kolaylaştırmamız, onların iletişim kurmasına yardımcı olmamız oldu." dedi.

Eren Aygün de uygulamanın mobil cihazlarda kullanılabildiğini, cihazın ön kamerası sayesinde hastaların göz hareketleriyle metinler yazabildiğini belirterek, "Bu metinleri ise karşısındaki kişiye sesli olarak iletebiliyor. Ayrıca bu metinleri uygulamanın içine gömülü olan sosyal medya platformuyla beraber yakınlarına veya kendisi gibi hasta olanlara atabiliyor ve bu sayede iletişim kurabiliyor." diye konuştu.

ABD'deki yarışmadan ödülle dönmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Aygün, "Ülkemizi ABD'de temsil ettiğimiz için çok gururluyuz. Bu projenin gelişim süreci daha epey olacak. Öncelikle uygulamayı dijital uygulama marketlerine yayınlayacağız. Ardından projeyi daha fazla geliştireceğiz ve daha fazla hastanın hayatına dokunacağız." ifadesini kullandı.

Sinan Güneş de 1350 proje arasından seçilerek 2 ödül elde ettiklerini belirterek, ödülden ziyade felçli insanların hayatına dokunmanın büyük mutluluk olduğunu dile getirdi. Güneş, "Felçli bireyler en temel ihtiyaçlardan biri olan iletişimden mahrum kalmakta. Biz de aslında bu uygulamayla onların hayatını kolaylaştırıyoruz." dedi.

"Ülkemiz ve şehrimiz adına çok gururluyuz"

Proje danışmanı öğretmen Arslan, projenin de ödüllerin de ALS nedeniyle kaybettiği babasına vefa borcu olduğunu söyledi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve şehrimiz adına çok gururluyuz. Öğrencilerimizle birlikte başta sadece ALS hastaları için göz hareketleriyle iletişim kurmalarını sağlayan bir proje geliştirdik. Projemiz çok gelişti. Şu anda bütün felçli bireylere destek oluyor ve bu yapay zeka destekli bir yazılım. Öğrencilerimizle birlikte önce TÜBİTAK ve TEKNOFEST'te Türkiye dereceleri aldık. Akabinde ABD'de ülkemizi temsil etme hakkı kazandık. ABD'deki yarışma, üniversite öncesi dünyanın en büyük bilim platformu. Bu başarıdan dolayı öğrencilerimi kutluyorum."