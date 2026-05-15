Özgür Özel'den Bayraklı'da spor kompleksi ve 38 araç açılışı

(İZMİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Bayraklı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törende, belediyenin öz kaynaklarıyla hizmete alınan 38 yeni hizmet aracı da tanıtıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın ev sahiliğinde yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen spor kompleksinin açılış törenine CHP Genel Başkanı Özel'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CAO Politika Kurulu Başkanları, PM üyeleri, milletvekilleri, Ferdi Zeyrek Vakfı Başkanı Nurcan Zeyrek, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin tanıtımı ile Bayraklı Belediyesi'nin hizmetlerini anlatan film gösterimi yapıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, törende yaptığı konuşmada, Bayraklı'nın geleceğine dair güçlü bir iradeyi hep birlikte ortaya koyduklarını söyledi. İlçedeki çalışmaların her birinin emeğin, planlamanın, dayanışmanın ve sorumluluk duygusunun sonucu olduğunu vurgulayan Önal, şöyle devam etti:

"2024 yerel seçimlerinde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde partimiz, örgütten yetişen genç kadrolara önemli bir sorumluluk verdi. Bizlere yalnızca makam değil, halkın umudunu büyütme sorumluluğu da üstlendik. Ben de adaylık sürecinden bugüne kadar bana güvenen Genel Başkanımıza, parti yönetimimize ve oyuyla yanımızda duran Bayraklı halkına karşı büyük bir sorumluluk bilinciyle çalıştım. Biz Bayraklı'da günü kurtaran değil, geleceği kuran bir anlayışla yola çıktık. Kolay bir dönemde göreve gelmedik. Artan maliyetlerin, ekonomik sıkıntıların ve siyasi baskıların kurumlarımızı zorladığı bir süreçte belediyecilik yapıyoruz. Ama mazeret üretmedik. 'İmkan yok' deyip geri çekilmedik. Tam tersine alın teriyle, planlamayla ve kamu kaynaklarını doğru kullanmanın vicdanıyla çalıştık. Kaynaklarımızı doğru yöneterek zorlukları akılcı çözümler üreterek Bayraklı Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirdik. Çünkü biz biliyoruz güçlü belediyecilik sadece proje açıklamak değildir. Sürdürülebilir mekanizmalarla halka kesintisiz hizmet ulaştırmaktır. Kamu kaynaklarını doğru yönetmek, toplumun ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirebilmektir. Bugün burada gördüğünüz her hizmette belediye emekçilerimizin, saha çalışanlarımızın, mühendislerimizin ve tüm çalışma arkadaşlarımın emeği vardır. Bu başarı Bayraklı Belediyesi ailesinin ortak emeğidir. Ben çalışma arkadaşlarıma güveniyorum. Daha nice güzel hizmetleri el birliğiyle gerçekleştireceğiz."

"BAYRAKLI'NIN SOSYAL YAŞAMINA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK"

Açılışı yapılan Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin anlamanın kendileri için çok büyük olduğunu dile getiren Önal, "Bazı insanlar vardır; bulundukları makamlarla değil, dokundukları hayatlarla hatırlanırlar. Ferdi Başkan da böyle bir insandı. İnsanlara umut veren, bulunduğu kente yüreğini koyan çok kıymetli abimiz, yol arkadaşımız. Onun adını taşıyan bu tesisi açarken aslında yalnızca bir spor kompleksini açmıyoruz; bir umudu büyütüyoruz. Uzun yıllar boyunca atıl durumda kalan, kaderine terk edilen bu 40 bin metrekarelik alan, toplumun her kesiminin nefes alacağı yaşayan bir merkeze dönüştü. Tam dört mahallemizin kesişim noktasında yer alan Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi, halı sahasıyla, basket sahasıyla, çok amaçlı kortlarıyla, çocuk parkıyla ve dev yeşil alanıyla Bayraklı'nın sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek. Burada gençler şiddet yerine sporu, bağımlılık yerine sağlığı, umutsuzluk yerine hedef koymayı, yalnızlaşmak yerine takım olmayı ve dayanışmayı öğrenecek. Tam da Ferdi Başkan'ın isteyeceği gibi" ifadelerini kullandı.

38 YENİ ARAÇ ALINDI

Bayraklı Belediyesi araç filosuna belediyenin öz kaynaklarıyla 38 yeni hizmet aracınının eklendiğini belirten Önal, "Bu araçlar, Bayraklı Belediyesi'nin hizmet büyümesinin somut göstergesidir. Bu yalnızca bir filo yatırımı değildir; daha hızlı asfalt hizmeti demektir, daha güçlü temizlik hizmeti demektir, sorunlara daha hızlı müdahale demektir. İşte bugün burada gördüğünüz her yatırım bunun somut göstergesidir. Günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni araç filomuz, güçlenen saha ekiplerimiz ve hız vereceğimiz asfalt çalışmalarımızla Bayraklı'nın her mahallesinde bu anlayışın sonuçlarını daha güçlü şekilde göreceksiniz. Çünkü bu kent daha iyisini hak ediyor" dedi.

ZEYREK'TEN ÖNAL'A TEŞEKKÜR

Ferdi Zeyrek Vakfı Başkanı Nurcan Zeyrek de konuşmasında kompleksin açılışında olamaktan dolayı duygulandığını belirterek "Ferdi'nin vefatından çok kısa bir süre sonra, 15 Temmuz'da katılımın yoğun olduğu futbol turnuvasına katıldım. O gün ilk defa bir topluluğa çıktım; çok ağlayarak, zor ayakta durarak başkanımla beraberdik. Konuşmamı yaparken çok ağladığımı hatırlıyorum. O yüzden, başkanımıza önce futbol turnuvası, daha sonrasında da böyle güzel bir yapıyı eşimin adına Bayraklı'ya kazandırdığı için bu vefasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUGAY: "SPORUN KALBİNİN ATTIĞI YER OLACAK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da CHP'li belediyeler olarak kentte yaşam kalitesini artıran, her alanda halkın ihtiyaçlarını gözeten pek çok yeni projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Açılışı yapılan Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'ne ilişkin de Tugay, "İzmir'de sporun kalbinin attığı yerlerden birisi olacak. Çocuklar, gençler, her yaştan İzmirli Bayraklı'yı buradan dilediği gibi kullanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız yaklaşırken, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Ata'mızın mirasına yakışır bir tesisi kazandırmış oldu Bayraklı Belediyemiz. 10 yıl önce Batman'da şehit düşen Aybüke öğretmenimiz de unutulmadı. Şenay Aybüke Yalçın Parkı da yenilenerek bugün hizmete açılıyor" diye konuştu.

"CHP'Lİ BELEDİYELER ARI GİBİ ÇALIŞIYOR"

CHP'li belediyelerin arı gibi çalıştığını ifade eden Tugay, şunları kaydetti:

"Hem dayanışmayla, ortak akıl ve işbirliğiyle hem de bütün olumsuz şartlara rağmen çalışıyorlar. Diyoruz ki bize çok çalışmak yakışır. Kentlerde yarattığımız farkı, halkımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerimizi, projelerimizi yandaş medyada göremezsiniz. Ama bugün İzmir'deki bu açılış maratonumuza kimse kayıtsız kalamayacak; çünkü herkesin yaşamına doğrudan dokunan işler karşılarına çıkacak. O işlerden biri de Bayraklı Belediyemizin tamamen kendi imkanlarıyla, öz kaynaklarıyla hizmet filosuna kazandırdığı 38 yeni araç. Bu araçlar kentimizin hizmetlerinde temel ihtiyaç malzemeleri. Asfalt, yol bakımı, temizlik gibi pek çok saha hizmetinde kullanılan bu araçlarla yaşam kalitesi artıran çalışmalar yapılacak. Belediyemizin teknik hizmet kapasitesi artacak. Sosyal demokrat belediyeler olarak sosyal belediyecilikte fark yaratmaya, ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya, halkımızla hep yan yana yürümeye devam edeceğiz. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizin bütün hizmetlerinde, bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa onların yanında yer almaya devam edeceğiz."

"BAYRAKLI İZMİR'İN GÖZ BEBEĞİ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçedeki hizmetlerini de aktaran Tugay, Bayraklı Belediyesi'nin önündeki yolun yer altına alınmasıyla halkın doğrudan denize ulaşabilmesine ilişkin verilen sözün yerine getirileceğini söyledi. Tugay, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın; Bayraklı bu dönemde çehresi değişmiş, insanların çok daha fazla gözetildiği bir yer olacak. Bayraklı İzmir'in göz bebeği ilçelerinden biridir, hakkını alacaktır" dedi.

"İZMİR'İN BOYNUNU ASLA EĞDİRMEYECEĞİZ"

Tugay, Bayraklı'da Millet Bahçesi yapılmak üzere ayrılan alana ilişkin de şunları kaydetti:

"Bize engel olmak için her şeyi yapıyorsunuz. İzmir'den 2025 yılında 951 milyar vergi toplamışsınız, sadece 32 milyarlık yatırım yapmışsınız. Zahmet olacak ama bu kadar güzel bir alanı, molozlarla kaplı bu alanı yeşil ve güzel bir alana dönüştüren belediyeniz var. Şu millet bahçesini yapın da görelim. Yapmalarını istiyorum. 'İzmir'e hizmet getiriyoruz' diyorlar geçenlerde İzmir Fen Lisesi'nin bahçesinin açılışı için Milli Eğitim Bakanı geldi. Milli Eğitim Bakanı yanında iktidarın milletvekilleri, il başkanı İzmir Fen Lisesi'nin bahçesini açtılar. Ellerine sağlık demek isterim ama öyle büyük bir sahte durumla karşı karşıyayız ki o bahçeyi yapan tamamen özel bir şirket ve projesini yapan onlar, fikir sahibi onlar. Projeyi yapan onlar, uygulamayı yapan onlar, ceplerinden tek bir kuruş harcamadılar. 32 tane daha okulu bu şekilde yapacağız diyorlar. Onlar da tamamen o fikrin sahibi olan grubu aydılar. Bunları utanmadan kamuoyuna 'biz yaptık' diye anlatmaya çalışıyorlar. İnsanları kandırmaya çalışıyorlar. Bu şehre vermedikleri değeri görüyoruz ama halkımıza seslenmek istiyorum. Biz sizin içinizden çıkan insanlarız. Biz sizin evlatlarınızız. İzmir'in boynunu asla eğdirmeyeceğiz."

Tören, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.