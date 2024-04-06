Bayram Tatili Boyunca Ülkede Sağanak Yağış Bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir." bilgisini verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu değerlendirdi.
Bayramda ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini bildiren Özhaseki, bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşları araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün telkinlerini dikkate almaları konusunda uyardı.
Bakan Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Bayramda yağış var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın ilk günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin, bayramın 2. günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.
Ankara, İstanbul ve İzmir parçalı bulutlu
Bayramdaki hava durumu tahminlerine göre, Ankara genellikle parçalı bulutlu, cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak.
İstanbul genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek.
İzmir ise genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak.
Son Dakika › Güncel › Bayram Tatili Boyunca Ülkede Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
Samsun Otomobil Sporları Kulübü (SAMOSK), Vezirköprü ilçesinde bir restoranda düzenlediği iftar programına Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, davetliler ve kulüp üyelerini ağırladı. Kulüp başkanı Bilal Altunay, katılımcılara teşekkür ederek, aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle otoyolun Ankara yönünde, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadük ile Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı ile Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. D-100 kara yolunda ise Ankara yönünde Abant kavşağı, Yumrukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Nevzat Kaya isimli şahsın, konuk olduğu bir YouTube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri gündem oldu. Kaya, yayında "Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" ifadelerini kullandı.
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