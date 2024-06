Bayramda Kapuz Plajı'na Yoğun İlgi

Güncel

Bayramda plajlara akın ettiler

ZONGULDAK - Zonguldak Kurban Bayramı'nda vatandaşlar Kapuz Plajı'na akın etti.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nda halk plajı olan Kapuz Plajı yoğun ilgi gördü. 9 günlük bayramı tatili fırsat bilen vatandaşlar plaja akın etti. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek geçirdi.

Kapuz Plajı'nda doluluk oranını 4 bin kişiyi buldu. Hava sıcaklığı 27 derecelere kadar buldu. Can kurtaran Muzaffer Kaya, "Her yıl olduğu gibi can kurtaran arkadaşlarımızla hazırlığımızı yaptık. Beklediğimiz bir yoğunluk. 4 can kurtaran arkadaşımızla beraber il dışından yurt dışından olsun vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayabilmek için cansiperane çalışıyoruz. Şuanda 3 bin 500, 4 bin kişi serinlemek için denize giriyor. Bayramın son gününde de bu yoğunluk devam edecek. Bugün iki kişiyi boğulmak üzereyken denizden aldık. Sezon öncesinde bu hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" dedi.