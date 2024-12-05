Bebek Ölümleri Komisyonu Toplandı - Son Dakika
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Bebek Ölümleri Komisyonu Toplandı

Özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerini araştırmak üzere Meclis Komisyonu toplandı.

05.12.2024 14:47
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Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu toplandı.

Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Şan, toplantıda, Sağlık Bakan Yardımcıları Yasin Erkoç, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ülker Kuğu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz'in hazır bulunduğunu belirtti.

Şan, daha sonra komisyonun çalışmalarına görsel basın olmadan devam edeceğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, toplantının görsel basına açık şekilde devam etmesini istedi. Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve eski Sağlık Bakanlarının komisyona gelmesini talep etti.

Komisyon Başkanı Şan ise görüşmelerin insicamının bozulmaması için görsel basının çıkarılacağını, görüşmeleri yazılı basının takip edebileceğini belirtti.

Daha sonra komisyon toplantısı, görsel basına kapalı olarak devam etti.

Şan, kendisine dinlenilmesi için 55 isim bildirildiğini anlatarak, "15'ini davet ettik. SGK'dan isimler var, diğer kurumlardan da isimler var. Hangi açıklardan faydalanmışlar onu öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şan, konunun içeriğini ve kronolojisini anlamak için bürokratları çağırdıklarını söyleyerek, ilerde ihtiyaç duyulması halinde Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu da çağırabileceklerini bildirdi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise olayın yaşandığı tarihte İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Memişoğlu ve AK Parti döneminde görev yapmış tüm Sağlık Bakanlarının komisyonda dinlenmesi gerektiğini anlattı.

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da bakan yardımcılarının konuya hakim olamayacağını, konuyu en iyi Bakan Memişoğlu'nun bileceğini belirtti. Kasap, "Bu bakış açısıyla olmaz, bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Tartışmaların ardından, bakan yardımcıları sunuma başladı.

Kaynak: AA

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