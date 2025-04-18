Belediye Başkanları, Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'nı Anka Haber Ajansı'na Değerlendirdi - Son Dakika
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Belediye Başkanları, Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'nı Anka Haber Ajansı'na Değerlendirdi

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10. Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı, dört yıllık aranın ardından yeniden kapılarını açtı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan belediye başkanları, belediyecilik anlayışının değiştiğini, teknoloji ve yapay zekaya dikkati çekti.

18.04.2025 17:17  Güncelleme: 18:39
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Haber: Fatoş SUNAR

(ANTALYA) - 10. Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı, dört yıllık aranın ardından yeniden kapılarını açtı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan belediye başkanları, belediyecilik anlayışının değiştiğini, teknoloji ve yapay zekaya dikkati çekti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2010 yılında Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı döneminde başlattığı ve 2021 yılından itibaren yapılmayan "Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu" dört yılın ardından yeniden kapılarını açtı. Fuara katılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Cayan, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca ve fuara ev sahipliği yapan Başkan Böcek, ANKA Haber Ajansı'na fuarı değerlendirdi.

"Tek sorun belediyelerin biraz daha çalışabilir imkanlara erişmesi"

Zeydan Karalar: Gelişen dünyada teknolojinin ilerlediği, yapay zekanın artık hakim sürdüğü, dijitalleşme gibi böyle bu teknolojiyle ilgili fuar çok faydalı oluyor. Eğer belediyeyi geziyoruz, çok ciddi yenilikler var, ondan faydalanırlar. Çevre korumayla yani çevreyle ilgili ve başka sorunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar, seminerler var. Çok faydalı olacak. Tek sorun belediyelerin biraz daha çalışabilir imkanlara erişmesi. Bu da tabii Ankara'nın meselesi.

"Bizim belediyecilik anlayışımız insanların yaşamını kolaylaştırmak"

Muhittin Böcek: Daha önce de Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığım süreciyle ilgili bu fuarı başlamıştım. Ben dört dönem yapmıştım. Büyükşehir olmadan önce de sonra nedense yapılamadı ama biz göreve tekrar geldik. Şimdi Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz, mevkidaşım Zeydan Karalar Başkanımız ve aslında bütün belediye başkanlarımızla hep birlikte buradayız. İştiraklerimiz var. Son derece önemsediğim bir fuardı benim bu. Belediyecilik, bizim anlayışımız, öz türkçesi; insanların yaşamını kolaylaştırmak her alanda. Hem dünyayla iç içe olacağız. Teknolojiye, yapay zekayla konuşmalarımızda da söylediğimiz gibi bu güzellikleri hep birlikte birbirimizin projelerini paylaşarak yapacağız. Burada akademisyenlerimiz, hocalarımız var. Onlarla beraber sempozyumda konuşmacılarımız var. Birlik beraberlik içerisinde. Akdeniz Belediyeler Birliği olarak Türkiye Belediyeler Birliği olarak biz bunları bir araya getiriyoruz. Belediye başkanlarımızla her beldenin, ilçenin, ilin büyük şehirlerimizin kendine özel çalışmaları var. Bu projelerimizi hem birbirimize aktarma şansımız oluyor. Belediye teknolojileri olunca belediyelerimizin kullanmış olduğu her türlü cihaz ve ekipmanları onların katkılarıyla sergiliyoruz. Onları da görüyoruz. Atamızın 'Şüphesiz dünyanın en güzel yeri' dediği güzel Antalyamızda böylesi güzel insanlarla bir arada olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Bunu devam ettireceğiz hep birlikte. Ekrem Başkanımız ile sözleşmiştik. Buradan Silivri'ye Ekrem Başkanımıza selamınızı da gönderdik. İnşallah o da özgürlüğüne kavuşacak. İnşallah adalet tecelli edecek. Herkesin özgürce yaşayabileceği güzel günleri özledik. Hep beraber bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok farklı iş insanlarımızın yani buraya katılan ekipmanla ilgili de destekleri var. Stantlarımız şimdi hepsini tek tek dolaşacağız. Fuarımızın, birlikteliğimizin devamını diliyorum inşallah başarılı bir fuar olacak.

" Burdur Belediyesi'nin belediyecilik anlamında yaptığı doğru uygulamaları buraya taşımak"

Ali Orkun Ercengiz: Evet City Expodayız. Biz size her yıl olduğu gibi daha doğrusu açık olduğu her dönemde olduğu gibi Burdur Belediyesi olarak City Expo'ya katıldık. Amacımız Burdur Belediyesi'nin belediyecilik anlamında yaptığı doğru uygulamaları buraya taşımak. Aynı zamanda buradaki doğru uygulamaları görüp, ilgili arkadaşlarımızla gerekli değerlendirmeleri yapıp Burdur'da uygulayabilecekleri bize bakmak. Bir tarafından da tedarikçilerle görüşüp bir araya gelip Burdur Belediyemizin eksiklerini tamamlamak üzere yerimizi aldık. Aslında çok özel bir fuar. Özüne baktığınızda belediyecilik artık biraz önce de açılış konuşmalarında sizlerin de dinlediği gibi yol yapmak, kaldırım yapmak, altyapı yapmaktan ibaret değil. Biraz daha inovatif üzerine daha fazla şey konarak teknolojileri kullanarak teknolojik gelişmelerden fayda sağlayarak belediyecilik hizmetlerini insan yaşamını kolaylaştırmak üzere daha sağlıklı hale getirmek gibi bir amacımız var. Bu fuarın da bize böyle bir katkısı oluyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

"Yerinde inceleme fırsatı oluyor"

Saniye Cayan: Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliği içerisinde böyle bir fuarın Antalya'mıza kazandırılması geleceğimize olan yatırım. Artık günümüzde teknolojileşmenin giderek artması sebebiyle çok önemli bir fuardı. Burada tüm il ve ilçe, Türkiye'deki tüm belediye başkanlarımız ile birlikte STK başkanlarımızla birlikte, iş adamlarımız, bilim insanlarımız buradayız. Yerinde inceleme fırsatı oluyor. Aynı zamanda belediyelerimizin yapmış olduğu hem kendini tanıtım hem de bunu gelecek nesillere aktarmak aktarmaya bir vesile oluyor. Daha önce görmemiş olan örnek vermek gerekirse, Agdaş ürünü makinasını burada yerinde inceleme fırsatı buluyor. Bu ve bu gibi birçok standımız burada. O yüzden buna vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanımız Muhittin Böcek'i gönülden tebrik ediyorum katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

"Teknolojiyi takip eden belediyelerimizi örnek alıyoruz"

İlkay Akca: Bugün belediyelerimizin büyük yoğun katılımı sağlandı gerçekten. Teknolojiye yakın, teknolojiyi takip eden belediyelerimizi biz de örnek alıyoruz. Bugün bazı statlardan gerçekten etkilendim. Kendileri ile iş birliği içerisinde Akseki Belediyemize bu konuda destek sağlayacağız, katkı sağlayacağız. Teşekkür ederiz.

"Bu fuarların her zaman olması gerektiğini düşünüyorum"

Mustafa Geyikçi: Fuarımız bizim için çok önemli. Fuarlar ve yeni teknolojilerle karşılaşmak her zaman bizim için iyidir. Bilhassa çalışan elemanlarımızın yani belediyede görev yapan müdür ve teknik arkadaşlarımızın bu konuda gelip burada bilgi almaları bizim için çok önemli. Bu fuarların her zaman olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim önümüzü açacak ufkumuzu açacağını düşünüyorum inşallah fuarımız Antalya'mıza hayırlı olur belediyelerimize hayırlı olur.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Belediye Başkanları, Antalya Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'nı Anka Haber Ajansı'na Değerlendirdi - Son Dakika

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