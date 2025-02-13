Beykoz'da İstinat Duvarı Çöken Bina Tahliye Edildi

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BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN BİNA BOŞALTILDI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Armağan GÖKMEN - Emre KURT/ BEYKOZ'da, 2 katlı binanın istinat duvarında çökme meydana geldi. Olay sonrası bina tahliye edilirken, çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Battalgazi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın önündeki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis zabıta ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çöken istinat duvarı ve üst tarafında bulunan binada yaptığı incelemeler sonucu, binada yaşayan 7 kişi tahliye edilirken daireler, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayan vatandaşların yakınlarının evine gittiği öğrenildi.

Polis ve zabıta ekipleri, çökmenin yaşandığı bölgeye demir bariyer çekerek önlem alırken, binalar hakkındaki kesin karar, yapılacak detaylı inceleme ve kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan, çökme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarının çökmesi ve toprak yığının yola doğru kayması kaydedilirken, sesi duyan vatandaşların panikle evlerinin penceresine çıktığı görüldü.

Görüntü dökümü

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(Güvenlik kamerası)

Duvarın çökme anı

(Aktüel görüntü)

-İstinat duvarı çöktükten sonra olay yeri

-Genel ve detay

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2- BEYOĞLU'NDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, İKİ BİNA TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, - BEYOĞLU'nda yağmur nedeniyle bir binanın önündeki istinat duvarı çöktü. Sokakta paniğe neden olan çökme sebebiyle iki bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta meydana geldi. Yağmur nedeniyle yumuşayan toprağın kayması sebebiyle bir binanın önündeki istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde çökme nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği tespit edildi. Çöken istinat duvarının üst kısmındaki 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binalarda inceleme başlatıldı. Yapılacak inceleme sonucunda boşaltılan binalar ile ilgili karar verileceği öğrenildi.

'BAKTIM, DUVAR KOPMUŞ'

Boşaltılan binadan valiziyle birlikte çıkan Ali Rıza Polat, "İstinat duvarı çöktü. Evdeydim, 'Güm' diye bir ses geldi. Camı açtım, baktım, duvar kopmuş. Binada bir zarar yok, ama tedbir amaçlı tahliye ettiler. Binada kimse kalmadı. Bekliyoruz, bakalım nereye gideceğiz" şeklinde konuştu.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI GÜNEY: 'BİNADA BİR HAREKETLENME OLMADIĞI SÖYLENDİ'

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Yağmurdan kaynaklı binanın yanındaki boş arsanın zemininde, bahçesinde bir kayma oldu. Şimdi zabıta ekiplerimizle, fen işleri ekiplerimizle, AFAD ekiplerimizle bölgeye geldik. Şu an bina sahiplerimiz de buradalar. Bu ufak kaymadan kaynaklı olarak binada bir hareketlenme olmadığı söylendi. Biz yine de önlem olarak binayı nüfustan arındırdık. Şu anda binayı mühürledik. Yarın sabah mülk sahipleriyle bir araya gelip, zemin etütlerini yapacağız. Gerekli önlemleri alacağız. Ona göre, tekrar oturulur durumdaysa komşularımızı binaya yerleştireceğiz. Yoksa, onlarla birlikte bir çözümün parçası olacağız. Cana gelmesin diyoruz. Cana gelmedikten sonra her şey hallolur. Bölgemizdeki binalar, kayma olmasa da, eski binalar. 90'lı yıllarda ben de bu bölgede doğup, büyüdüm. Bunlar 90'lı yıllarda göz yordamıyla, deniz kumuyla yapılmış binalar. O nedenle bir kez daha komşularımıza söyleyelim. Bölge, imarı olan bir bölge. Kentsel dönüşümde hem bakanlığın yarısı bizden kampanyası var, hem büyükşehir belediyemizin desteği var. Dolayısıyla asıl çözüm buraları bir an önce bir araya gelerek, hep beraber dönüştürmek. Belediye de komşularımızın yanında, sürecin hızlanması için elinden gelen desteği verecek. Her 2 binayı da şu an önlem amacıyla nüfustan arındırdık. Zemin etüdü yapıp durumu görmeden de burada tekrar yerleşime müsaade etmeyeceğiz. Zabıtamız mühürledi, bina şu an boş. Etrafında da güvenlik şeritlerimizi çektik. Şu anda cana gelecek bir durum yok. Yarın da bina ile ilgili etütlerimizi yapacağız" dedi.