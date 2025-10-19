64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi - Son Dakika
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

19.10.2025 10:09
Beyoğlu'nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bir kişinin dumandan etkilendiği olayla ilgili yapılan incelemelerde yangını 21 yaşındaki kadının çıkardığı tespit edildi. 64 yaşındaki sevgilisi tarafından hem iş yeri hem de ev olarak kullanılan daireye alınmadığı gerekçesiyle binayı kundakladığı iddia edilen genç kadın gözaltına alındı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Piyalepaşa Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında bitişikteki apartmanlarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

SEVGİLİSİ İÇERİ ALMAYINCA BİNAYI ATEŞE VERDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, yapılan incelemede binanın kundaklandığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda K.A. (21) isimli kadın yakalandı. Yapılan çalışmalarda, K.A. ile sevgilisi olduğu iddia edilen iş yeri sahibi A.K. (64) arasında gün içinde tartışma yaşandığı, K.A.'nın sabah saatlerinde yeniden olay yerine gelerek iş yeri ve ev olarak kullanılan daireye girmek istediği, A.K. kapıyı açmayınca binayı ateşe verdiği belirlendi.

GENÇ KADIN GÖZALTINDA

Gözaltına alınan şüpheli K.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İtfaiye, Beyoğlu, Güncel, Suç

