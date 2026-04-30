Beyoğlu\'nda evine davet ettiği kadın tuzak kurdu; eşi önce darp sonra gasbetti

30.04.2026 11:41  Güncelleme: 11:42
BEYOĞLU'nda Ali Ç. (24), vakit geçirmek için sosyal medyada tanıştığı Meltem G.'yi (27) evine çağırdı.

Olay, 21 Nisan Salı günü saat 04.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ç., sosyal medyada tanıştığı Meltem G.'yi evine davet etti. İkili birlikteyken, Meltem G. eve eşi Ali G. ile S.T.'yi çağırdı. Eve giren 2 kişi, Ali Ç.'yi darbederek 20 bin lirayla, 2 cep telefonu ve kişisel eşyalarını aldı. Şüpheliler daha sonra Meltem G. ile birlikte evden ayrıldı. Olayın ardından Ali Ç. polise giderek tanımadığı bir kadın tarafından gasbedildiğini söyleyip şikayetçi oldu.

POLİS GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Çalışmalarda şüphelilerin olay yerine hafif ticari araçla geldikleri tespit edildi. Ekipler aracın plakasını belirleyerek sürücüsüne ulaştı. Sürücüyle yapılan görüşmede, korsan taksi olarak çalıştığı ve araçla aldığı 3 kişiyi otele bıraktığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri sözkonusu otele operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER OTELDE YAKALANDI

Operasyonda Meltem G., eşi Ali G. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları odalarda yapılan aramalarda Ali Ç.'ye ait olduğu değerlendirilen 13 bin 910 lira nakit para, 2 cep telefonu, kişisel eşyaların bulunduğu 2 valiz, motosiklete ait ruhsat ve anahtarlar ele geçirildi. Aramalarda 1,3 gram metamfetamin de bulundu.

111 BİN 610 LİRA PARA CEZASI

Diğer yandan Sivil trafik ekiplerince korsan taksi sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Araçta bulunan 3 şüpheliye ise kişi başı 3 bin 870 lira olmak üzere toplam 11 bin 610 lira para cezası kesildi. Sürücü ve şüphelilere toplamda 111 bin 610 lira idari para cezası uygulandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Meltem G., eşi Ali G. ve S.T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'Yağma' (gasp) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meltem G.'nin 7, eşi Ali G.'nin 4, S.T.'nin 3; Ali Ç.'nin ise poliste 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler ve Ali Ç.'nin daha önceden toplam 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.

'KALACAK EV ARIYORDUM'

Meltem G.'nin ifadesinde, yaklaşık 1,5 aydır kalacak ev aradığını, bu süreçte Ali Ç. ile tanıştığını, Ali Ç.'nin kendisine birkaç ev gösterdiğini ancak beğenmemesi üzerine Ali Ç.'nin "Benim evime gel" diyerek davet ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ederson Fenerbahçe’den ayrılıyor Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor
Bakan Fidan: Avrupa Birliği’nde Türkiye’yi kabul edecek bir siyasi irade yok Bakan Fidan: Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi kabul edecek bir siyasi irade yok
Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
MİT “çok gizli“ belgeyi paylaştı İşte Humeyni’nin Türkiye’deki adresi ve kod adı MİT "çok gizli" belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
İYİ Parti’den CHP’ye geçen Arif Kocabıyık’ın tartışma yaratacak görüntüleri İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri
TMSF’nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
33 yaş büyük şarkıcı ile aşk yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma 33 yaş büyük şarkıcı ile aşk yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!
Altın için kritik saatler Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı

12:16
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
11:59
Farioli’nin Porto’sunu tutabilene aşk olsun
Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun
11:44
Geceye damga vuran görüntü Sahaya attıkları hayrete düşürdü
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:31
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme “Güle güle“ dedi
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme "Güle güle" dedi
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:52
Galatasaray’ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı
Galatasaray'ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
10:17
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’u almaya geldiler
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler
09:44
Bomba iddia: İran’ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
09:43
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?
