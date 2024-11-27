Biden'dan İsrail-Hizbullah Arasında Ateşkes - Son Dakika
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Biden'dan İsrail-Hizbullah Arasında Ateşkes

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ABD, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasını açıkladı; çatışmalar sona erdi.

27.11.2024 10:28
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, bugünden itibaren geçerli olacak ateşkes anlaşmasıyla İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınırı boyunca devam eden çatışmaların sona ereceğini açıklamıştı. Ateşkes, yerel saatle 04.00'te, Türkiye saati ile 05.00'te başladı. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden 60 gün içerisinde kademeli olarak çekilmesi beklenirken bölgeye geri dönüşler başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin, Fransa ve müttefiklerinin tam desteğiyle, bu düzenlemenin tam olarak uygulanmasını sağlamak için İsrail ve Lübnan ile birlikte çalışacağını dile getirmişti. Ateşkes antlaşmasının yerel saatle 04.00 itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından İsrail saldırılarının durduğu bildirildi.

Geri dönüşler başladı

Lübnan'da sabah 07.00 itibarıyla ateşkese yönelik ihlallerle ilgili herhangi bir rapor bildirilmezken Beyrut'un güney banliyölerinde yer yer kutlama amaçlı silah sesleri duyuldu ancak silahların kutlama amaçlı patlatıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkesin başlamasından kısa bir süre sonra, bölgeye dönmeye başlayan Güney Lübnan sakinlerine, İsrail ordusu mevzilerine ve İsrail ordusu tarafından tahliye edilmesi emredilen köylere yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İsrail ordusu sözcülerinden Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden, "Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ve bu anlaşmanın hükümleri doğrultusunda, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) güney Lübnan'daki mevzilerinde konuşlanmış durumda... IDF'nin tahliye edilmesini emrettiği köylere veya bölgedeki IDF kuvvetlerine yaklaşmanız yasaktır" mesajını paylaştı.

Ateşkes anlaşması nasıl uygulanacak?

Anlaşmaya göre Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerekiyor. Lübnan ve İsrail arasındaki savaşın 2006 yılında sona erdirilmesinin ardından imzalanan ateşkesin anlaşmasının önemli bir unsuru olan karar, İran destekli Hizbullah'ın, İsrail sınırından yaklaşık 30 kilometre geri çekilmesini ve Litani Nehri'nin gerisine çekilmesini gerektiriyor.

Ateşkes kapsamında İsrail ordusu 60 gün içinde kademeli güney Lübnan'dan çekilecek. Lübnan ordusu ise Hizbullah'ın kuzey İsrail'e yönelik hava saldırılarının çoğunu başlattığı güneydeki sınır bölgesine konuşlanarak Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmesini engelleyecek.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib ise daha önce yaptığı açıklamada, Lübnan ordusunun İsrail birlikleri geri çekilirken güney Lübnan'da en az 5 bin asker konuşlandırmaya hazır olacağını ifade etmişti. Bölgede yaşayan siviller, yerleşim bölgelerine geri dönecek.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ateşkes ihlallerini izlemek ve önlemek için Lübnan ordusuyla işbirliği yapacak. İsrail, ABD ile koordinasyonunu sürdürecek ve Hizbullah tarafından yapılacak herhangi bir ihlale yanıt verebilecek. Lübnan yetkilileri ateşkes anlaşmasına güçlü bir destek ifade ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise olası ihlallere karşı kararlı bir şekilde harekete geçeceklerinin altını çizdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar Lübnan'da 3 bin 823 kişinin ölümüne ve 15 bin 859 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Biden\'dan İsrail-Hizbullah Arasında Ateşkes
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Biden'dan İsrail-Hizbullah Arasında Ateşkes - Son Dakika

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