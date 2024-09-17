Biga\'da 5 Yaşındaki Ediz Kayboldu

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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde parkta annesinin yanında oynarken kaybolan Ediz Taşkan (5) için ekipler arama çalışması başlattı.

Biga ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında annesinin yanında parkta oynayan Ediz Taşkan, ortadan kayboldu. Annesi çevrede yaptığı aramada Ediz'e ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, Ediz Taşkan için ilçede arama çalışması başlattı. Biga Belediyesi ekipleri de hoparlörden anons yaparak arama çalışmalarına destek veriyor.