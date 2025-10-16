Bina Kaydı: İnşaat Çalışmaları Endişe Yaratıyor - Son Dakika
Bina Kaydı: İnşaat Çalışmaları Endişe Yaratıyor

16.10.2025 20:27
Bina Kaydı: İnşaat Çalışmaları Endişe Yaratıyor
Mamak'ta inşaat çalışması sırasında 17 katlı binanın çevresinde çökme meydana geldi. Sakinler tedirgin.

Ankara'da bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında bitişikteki 17 katlı binanın çevresinde kayma meydana geldi.

TEMEL KAZARKEN, 17 KATLI BİNANIN ÇEVRESİNDE KAYMA YAŞANDI

Mamak İlçesi Duralı Aliç Mahallesi 981. Sokak'ta bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında, bitişikte bulunan 17 katlı binanın çevresinde kayma yaşandı. Belediye ekipleri, binanın otopark kısmına şerit çekerek giriş çıkışları kapattı.

BİNA SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Çevresinde çatlaklar oluşan binada yaşayan vatandaşlar ise evlerine girmeye çekiniyor. Binanın sakinleri, inşaat çalışmasının kendi binalarına zarar verdiğini ve bir an önce durdurulması gerektiğini belirtiyor. 300 kişinin yaşadığı bina tahliye edildi.

Ankara'da korkutan toprak kayması: 300 kişinin yaşadığı 17 katlı bina boşaltıldı

"ÖNCE YOLUMUZ, ŞİMDİ DE BURASI KAYDI"

Bina sakini Buket Nayır, "Misafirim vardı bizleri arayıp buranın kaydığını söylediler. Bizler de kaydığını gördük. Bir hamleyle evden çıktık. Arabalarımızı inanın zor kurtardık. Bu sorunu 4 aydır yaşıyoruz. Önce yolumuz, şimdi de burası kaydı." dedi.

"BU APARTMAN ÇÖKSE İNSANLARIN ÖLÜMNDEN KİM SORUMLU OLACAK?"

Tuncay Gür ise "Böyle bir durumda dünyanın neresinde olursanız olun iş durur. Çalışmaya devam ediyorlar. İşi de durdurmuyorlar. Orada güvenlik tedbirlerine uymadan devam ediliyor. Bu apartman çökse bu kadar kişinin ölümünden kim sorumlu olacak?" ifadelerini kullandı.

Ankara'da korkutan toprak kayması: 300 kişinin yaşadığı 17 katlı bina boşaltıldı

"ŞU AN KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Temeli kazılan binanın müteahhidi Semih Kırşan ise korkulacak bir durum olmadığını ileri sürerek, "Bu zamana kadar mimari projemizde fore kazık yoktu. Hafriyatı almaya başlayıp ufak tefek çökmeler olduğunu görünce belediyeyle ortak bir karar aldık. Fore kazıklarımızı çaktık. Şu an korkulacak bir durum yok." diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Mamak Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 981. Sokak'ta bulunan Deniz Sitesi çevresinde, bitişik parselde süren inşaat faaliyetleriyle ilgili olarak alanında uzman üniversite öğretim üyeleri ve ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla teknik incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Ankara'da korkutan toprak kayması: 300 kişinin yaşadığı 17 katlı bina boşaltıldı

Yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir yapısal risk tespit edilmediği bildirilen açıklamada, "Söz konusu durum, inşaat alanındaki otopark kısmında meydana gelen dolgu oturmasından ibarettir. Bu gece söz konusu alanda kayayla dolgu yapılması için hazırlıklara başlanmıştır. Çalışmaların güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbir hazırlıkları yapılmaktadır. Belediyemiz, ilgili kurumlarla süreci yakından takip etmekte olup, incelemeler bu gece ve ilerleyen günlerde de devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Bina Kaydı: İnşaat Çalışmaları Endişe Yaratıyor

SON DAKİKA: Bina Kaydı: İnşaat Çalışmaları Endişe Yaratıyor - Son Dakika
