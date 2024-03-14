- Binali Yıldırım: "Kurallara dayalı uluslararası sistem, Suriye, Yemen, Libya, Ukrayna ve Gazze'de bitmek bilmeyen savaşı durdurmakta yetersiz kaldı"
" Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadele eden tek NATO müttefiki olarak Suriye'nin parçalanmasını ve 'küçük terör devletlerine' dönüşmesini engelledi"
BAKÜ - Azerbaycan'da düzenlenen 11. Küresel Bakü Forumu'na katılan eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Kurallara dayalı uluslararası sistem, Suriye, Yemen, Libya, Ukrayna ve Gazze'de bu bitmek bilmeyen savaşı durdurmakta yetersiz kaldı" dedi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Parçalanmış dünyayı düzeltmek" temalı 11. Küresel Bakü Forumu başladı. Foruma katılan eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, "Savaş ve Barış Üzerine: Reelpolitik Dönüşüm" başlıklı panelde konuşma yaptı.
Panelin temasının çok güzel olduğunu belirten Yıldırım, "Savaş ve barış arasındaki ince çizgi kayboluyor, güce dayalı reel politik ise kurallara dayalı uluslararası sisteme giderek daha fazla hakim oluyor. Bir yanda Birinci Dünya Savaşı'nı anımsatan büyük çaplı cephe savaşları, diğer tarafta da nükleer tehdit bir yerlerde hala kalıyor. Diğer taraftan vekil örgütler üzerinden asimetrik savaşların artması, farklı bölgelerde birbirini tetikleyen çatışmalar ve mevcut sözde 'kurallara dayalı uluslararası sistem', bu savaşları önleme ve bunlara yanıt verme konusunda yetersiz kalıyor. Aynı zamanda, özellikle Güney Kafkasya'da kalıcı ve kapsamlı barışa yönelik yeni fırsatlar ortaya çıkıyor" dedi.
"Kurallara dayalı uluslararası sistem, bitmek bilmeyen savaşı durdurmakta yetersiz kaldı"
Tarihi İpek Yolu üzerinde Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattını inşa ettiklerini hatırlatan Yıldırım, "Savaşmak yerine işbirliğini güçlendirmek için yaptık. Bölgede yeni çekişmeler yaşansın diye değil. İşbirliği bölgede güvenlik, istikrar sağlanmasına hizmet edecektir. Bildiğiniz gibi bu savaşların büyük çoğunluğu Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanıyor. Türkiye, Suriye, Irak, Ukrayna ve Rusya savaşlarından direk olarak etkileniyor. Bunun sonucunda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye oluyor. Ne yazık ki, bazı dost ve müttefiklerimizi 40 yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütüyle aynı safta görüyoruz. Bu üzücü bir durum. Mevcut sözde "kurallara dayalı uluslararası sistem", başta Suriye, Yemen, Libya, Ukrayna ve son olarak da Gazze'de bu bitmek bilmeyen savaşı durdurmakta yetersiz kaldı" dedi.
"Milli güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almak zorundayız"
Uluslararası sistemin çöküşünün en iyi Gazze'de gördüğünü belirten Yıldırım, "Dünya İsrail'in etnik temizlemesine şahit oluyor ve kurallara dayalı uluslararası sistem hiçbir şey yapmıyor. Kadınlar, çocuklar öldürülüyor ve insanlık her geçen gün ölüyor. BM Güvenlik Konseyi, doğuştan gelen kusurları nedeniyle felç olmuş ve neredeyse soykırıma varabilecek bitmek bilmeyen İsrail katliamları karşısında temel sorumluluklarını yerine getirememiştir. Mevcut uluslararası düzende güvenin olmadığı bir ortamda 'reel politik' hem sahada hem de masada güçlü bir dış politikayı dayatıyor. Bu ortamda milli güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almak zorundayız. Geçtiğimiz ay beşinci nesil savaş uçağımızın ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Biz savaşı değil, çevremizde kalıcı bir barışı amaçlıyoruz. Nihai amacımız, ulusal sınırların ötesinde, çevremizde kalıcı bir barış, güvenlik ve refah kuşağı oluşturmaktır" dedi.
Suriye'nin DEAŞ, PKK/YPG/PYD terör örgütlerinin tarafından neredeyse parçalanmanın eşiğine geldiğini vurgulayan Yıldırım, "Türkiye, DEAŞ'la sahada mücadele eden tek NATO müttefiki olarak Suriye'nin parçalanmasını ve 'küçük terör devletlerine' dönüşmesini engelledi. Azerbaycan 30 yıldır Karabağ'ın işgalinden acı çekiyordu. Bu hukuksuz işgale son vermek ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için Azerbaycan'la 'tek millet, iki devlet' olarak dayanışmamızı ortaya koyduk. Artık kalıcı barış, istikrar ve refah için bir fırsat penceresi açıldı. Güney Kafkasya'da barışa her zamankinden daha yakın olduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin küresel bir gıda krizini önlemek amacıyla Karadeniz Tahıl Girişimi'ne aracılık ederek küresel savaş sınırlarını hafifletmeye çalıştığını belirten Yıldırım, 2Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Cuma günü Türkiye'yi ziyaret eden Devlet Başkanı Zelenskiy'e söylediği gibi, Rusya'nın da katılımıyla bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Türkiye'nin her iki tarafla da açıkça konuşabilmesi herkes için bir avantajdı. Bu diplomasinin erdemidir" dedi.
11. Küresel Bakü Forumu
Yaklaşık 350'den fazla davetlinin katıldığı forum kapsamında "Parçalanmış dünyayı düzeltmek", "Savaş ve Barış Üzerine: Reelpolitik Dönüşüm", "Küresel Yönetimi Düzeltmek/Geleceğin Zirvesi" başlıklı paneller düzenlenecek. 16 Mart'a kadar devam edecek Küresel Bakü Forumu'nda, küresel tartışmalar, güvenlik meselesi, barışın sağlanmasına yönelik beklentiler, bölünmüş dünyada istikrarın tesisi, bunun küresel barışa etkisi, iklim sorunları, mega tehditler, gıda ve nükleer güvenlik konuları da dahil olmak üzere tartışmalar yapılacak.
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