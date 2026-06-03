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Bir Türkiye'nin Yükselişi

03.06.2026 16:24
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Bakan Kacır, Gaziantep'te yapılan yatırımlarla Türkiye'nin kalkınma hedeflerini açıkladı.

'DAHA ÜST BASAMAKLARA YÜKSELEN BİR TÜRKİYE VAR'

İpekyolu Kalkınma Ajansı-GAP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri ile Özel Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyesi Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Kacır, "Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata pek çok alanda çığır açan başarılara imza attık. Artık, bulunduğu coğrafyanın tüm sınamalarına rağmen güven veren, istikrar üreten ve kalkınma yolculuğunu kararlılıkla sürdüren bir Türkiye var. Güçlenen sanayi altyapısıyla, nitelikli üretim kapasitesiyle ve teknoloji odaklı atılımlarıyla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara yükselen bir Türkiye var. Savunma sanayiinden uzay teknolojilerine, otomotivden yenilenebilir enerjiye kadar uzanan geniş bir alanda; artık kendi teknolojisini tasarlayan, geliştiren ve dünyayla rekabet eden bir Türkiye'den söz ediyoruz. Ülkemizin tarihinde 'altın dönem' olarak nitelendirilebilecek 23 yıllık zaman diliminde, 81 ilimizin tamamında; üretimi, istihdamı, yatırımı ve yerel potansiyeli harekete geçiren eserler kazandırdık" ifadelerini kullandı.

'9 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLADIK'

KOBİ'lere KOSGEB aracılıyla 9 milyar liralık destek sağladıklarını belirten Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Gaziantep'in kalkınmasına hız kazandırdık. Nitekim son 23 yılda; planlı sanayileşmenin önünü açmak, yatırımcılarımızı daha nitelikli üretim alanlarıyla buluşturmak ve Gaziantep'in sanayi altyapısını büyütmek için şehrimize 5 yeni organize sanayi bölgesi kazandırdık. Organize sanayi bölgelerimizin toplam büyüklüğünü 2 bin 570 hektardan 9 bin 326 hektara çıkardık. Geçtiğimiz yıl açılışını gerçekleştirdiğimiz Fırat-Gaziantep OSB Su İsale Hattı Projesi ile Gaziantep sanayisinin su ihtiyacını yüksek verimlilikle karşılamak üzere tarihi bir adım attık. Fırat Nehri'nden organize sanayi bölgemize ulaştırdığımız su sayesinde, su temininde yer altı kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırdık. Gaziantep sanayisinin yenilikçilik kapasitesini artırmak ve üretimde katma değeri yükseltmek amacıyla şehrimize 11 Ar-Ge merkezi, 1 tasarım merkezi ve 2 teknopark kazandırdık. Gaziantep'imizin büyüme ve kalkınmasında önemli pay sahibi KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle 9 milyar liralık destek sağladık" diye konuştu.

'7,7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM BAŞVURUSU ALDIK'

Bakan Kacır, "Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde gerçekleşecek 742 milyar lira yatırımın ve 116 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle de alın ve akıl teriyle; 'Bu ülkenin kalkınmasında ben de varım' diyen müteşebbislerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Gaziantep'te organize sanayi bölgelerimizde hayata geçirilecek yatırımlarda, istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payının yarısını 4 yıl boyunca Bakanlığımız tarafından karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30,1 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 50'ye varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin sac ayaklarından biri olan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile atıl potansiyeli üretime dönüştüren, yerelin ihtiyaçlarına cevap veren ve şehirlerimizin yetkinliğini teknolojiyle geliştiren bir kalkınma seferberliği yürütüyoruz" dedi.

'DEPREMDE ZARAR GÖREN KADIN KOOPERATİFLERİMİZİ YENİDEN FALİYETE GEÇİRDİK'

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği 'Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar' projesi ile depremden sonra zarar gören kadın kooperatiflerinin biber işleme tesisini yeniden faaliyete geçirdiklerini belirten Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılında yerel kalkınma hedeflerimizi güçlü bir zemin üzerinde, kararlılıkla inşa ederken, şehrimizin sahip olduğu zenginliği, potansiyeli ve nitelikli insan kaynağını yansıtan projeleri hayata geçirmek önceliğimizdir. Bu anlayışla, İpekyolu Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 633 kalkınma projesine 1,9 milyar lira destek sağladık. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı kapsamında 6 projeye 413 milyon lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz aracılığıyla da tarımsal üretimden kırsal kalkınmaya, sosyal altyapıdan turizme, kültürel mirasın korunmasından istihdam odaklı projelere kadar geniş bir yelpazede, toplam 106 projeye 1 milyar lira kaynak aktardık. Bugün de İpekyolu Kalkınma Ajansımız ve GAP İdaremiz aracılığıyla, şehrimizin çok boyutlu kalkınmasına ivme kazandıracak 23 projenin açılışını gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansımızın destek verdiği 'Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar' projesi ile depremden sonra zarar gören kadın kooperatifimizin biber işleme tesisini yeniden faaliyete geçirdik. Açılışını yapacağımız diğer ajans projelerimiz ile de kadın ve gençlerimize mesleki beceriler kazandıracak ve sanayimizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak merkezleri şehrimize kazandırdık. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz desteğiyle de 'Gaziantep Can Suyum Sulama Rehabilitasyonu Projesi' ile İslahiye, Nizip, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde sulama kanalı imalatı ve rehabilitasyonunu sağladık. İlimizde tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sunduk. Yine GAP İdaremizin desteklediği 'Sarımsak İşleme, Paketleme ve Soğuk Hava Deposu Tesisi' vasıtasıyla, bölgenin stratejik tarımsal ürünlerinden biri olan Araban sarımsağını katma değerli hale getirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, nüfusun ortanca yaşının 35 olmasından dolayı birçok Avrupa ülkesine göre genç, dinamik ve bir o kadar da teknolojiyle bütünleşmiş bir nüfusa sahip olunduğunu belirterek bu demografik avantajı kalıcı bir rekabet üstünlüğüne dönüştürmenin anahtarının gençleri çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatmaktan geçtiğini söyledi. Bakan Kacır, "Bugün aynı zamanda GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilecek 6 projenin imzalarını atıyoruz. Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Bilim Şehitkamil ve Bilim Şahinbey ile gençlerimizin merak duygusunu besliyor; onları erken yaşlardan itibaren araştırmaya, tasarlamaya, üretmeye ve problem çözmeye teşvik ediyoruz. Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kuracağımız Milli Teknoloji Atölyesiyle de gençlerimizin fikirlerini projeye, projelerini ürüne dönüştürebilecekleri nitelikli bir üretim ve uygulama altyapısını şehrimize kazandıracağız. Bu atölyede öğrencilerimiz, yapay zeka uygulamalarından robotik sistemlere kadar geniş bir alanda kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyesiyle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetişmesine katkı sağlayacak önemli bir adımı hayata geçiriyoruz. Toplam 17 bin metrekare kapalı alana sahip atölye binasında yer alan toplamda 43 atölye ve laboratuvarla; gençlerimize uygulamalı eğitim imkanı sunacağız. Önümüzdeki dönemde, Gaziantep'in kalkınma yolculuğumuza hız katacak eser ve hizmetleri devreye almaya devam edeceğiz" dedi.

OSB Koleji bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri ile kurulan laboratuvarları inceleyen Bakan Kacır, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Gaziantep, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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