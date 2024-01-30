- Blinken: "1973'ten bu yana Orta Doğu'da şu anda olduğu kadar tehlikeli bir durum görmedik"
WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail- Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana geçen sürece değinerek, "Şu anda Orta Doğu'da inanılmaz derecede değişken bir dönem yaşıyoruz. 1973'ten bu yana bölge genelinde şu anda karşı karşıya olduğumuz kadar tehlikeli bir durum görmedik" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington'da ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye- Ürdün sınırındaki ABD üssüne düzenlenen ve 3 askerin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Blinken, hayatını kaybeden askerler için yas tuttuklarını ifade etti. Bir daha böyle saldırıların olmaması için gerekli her tedbiri aldıklarını ifade eden Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin askeri karşılık seçeneklerini değerlendirdiğini hatırlattı. Blinken, "Dün Başkan'ın da belirttiği gibi bu saldırıya karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak. Aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana geçen sürece değinen Blinken, "Şu anda Orta Doğu'da inanılmaz derecede değişken bir dönem yaşıyoruz. 1973'ten bu yana bölge genelinde şu anda karşı karşıya olduğumuz kadar tehlikeli bir durum görmedik" dedi.
"Rehinelerin serbest bırakılmasına dönük umut var"
İsrail-Filistin çatışmasına da değinen Blinken, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik sürecin devam etmesini "kesinlikle" çok istediğini vurguladı. Blinken, "İnanıyorum ki İsrail liderliği ve İsrail toplumu bu konuda çok ama çok güçlü hisler besliyor. O yüzden göreceğiz. Bundan daha fazlasını söyleyemem ama çok önemli ve verimli bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. İleriye dönük gerçek bir umut var" diye konuştu.
" Ukrayna'ya ek yardım yapılmazsa tüm çabalar tehlikeye girer"
Biden yönetiminin Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ek yardım sağlamaya dönük çabalarına dikkat çeken Blinken, "Basitçe ifade etmek gerekirse bu olmadan Ukraynalıların başardığı ve bizim de onlara yardım ettiğimiz her şey tehlikeye girecektir. Bu ek yardım yapılmadığı takdirde tüm düşmanlarımıza özgürlüğün ve demokrasinin savunulması konusunda ciddi olmadığımız yönünde güçlü ve yanlış bir mesaj vermiş olacağız" dedi. Blinken, bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ve ABD'ye karşı üstün gelebileceğine dair inancını pekiştireceğini vurguladı.
Stoltenberg: "Putin'in kazanması trajedi olur"
ABD Kongresi'nin üyeleri ile görüşeceğini ve Ukrayna'ya desteğin önemini anlatacağını belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, "Başkan Putin'in kazanması Ukraynalılar için bir trajedi olacak ama aynı zamanda dünyayı daha tehlikeli, hepimizi daha güvensiz hale getirecek. Bu sadece Başkan Putin'i değil, Kuzey Kore, İran ve Çin gibi diğer ülkelerin otoriter liderlerini de güç kullanma konusunda cesaretlendirecek" diye konuştu. Stoltenberg, bu kapsamda oluşacak riskin ileride Tayvan için de geçerli olabileceğini belirtti.
"Türkiye sözünü tuttu"
İsveç'in NATO üyeliği sürecine de değinen Stoltenberg, "İsveç'in üyeliği konusunda Türkiye'nin parlamentodaki kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onay sürecini tamamlamış olmasını elbette memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Türkiye'nin geçtiğimiz yaz Vilnius'taki NATO zirvesinde hepimize verdiği sözü yerine getirdiğini ve NATO'nun kapısının açık olduğunu göstermektedir" dedi. Onay sürecini henüz tamamlamamış olan tek ülkenin Macaristan olduğunu hatırlatan Stoltenberg, "Parlamentonun kısa bir süre sonra onay sürecini tamamlayacağını umuyorum" diye konuştu. Stoltenberg, "İsveç'in ittifaka tam üye olacağından, bunun NATO'yu güçlendireceğinden, Moskova'ya açık bir mesaj vereceğinden ve kimin üye olacağına NATO müttefiklerinin karar vereceğini ve Moskova'nın NATO'nun genişlemesi üzerinde veto hakkının olmadığını göstereceğinden eminim" ifadelerini kullandı.
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Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
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