BM-HABITAT, İstanbul'da bölge ofisi kuracak - Son Dakika
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BM-HABITAT, İstanbul'da bölge ofisi kuracak

BM-HABITAT, İstanbul\'da bölge ofisi kuracak

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'in (BM) BM-HABITAT biriminin İstanbul'da bölge ofisi kurması ve pek çok alanda Türkiye ile iş birliği yapmasını öngören anlaşmaları Türkiye tarafı adına imzaladı.

29.01.2025 16:47  Güncelleme: 16:49
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler'in (BM) BM-HABITAT biriminin İstanbul'da bölge ofisi kurması ve pek çok alanda Türkiye ile iş birliği yapmasını öngören anlaşmaları Türkiye tarafı adına imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve mütevelli heyetini kabul etti. Bakan Kurum, Sıfır Atık Vakfı ile BM-HABITAT arasında İstanbul Bölge Ofisi'nin açılmasıyla ilgili anlaşmayı imzaladı. Bakan Kurum, Sıfır Atık Vakfı ile BM-HABITAT arasında birçok alanda iş birliğini kapsayan stratejik anlaşmaları ev sahibi ülke adına imzaladı.

Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projemizde Sıfır Atık Vakfımız ile iş birliğimizi daha da güçlendirecek anlaşmamızı Vakıf Başkanımız Samed Ağırbaş ile imzaladık. Anlaşmayla; atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, çevre eğitimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi kritik alanlarda ortak projeler geliştirerek; bu alanlarda uluslararası düzeyde farkındalığı artırmak için çalışacağız. Ayrıca BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi için ev sahibi ülke anlaşması da bu ofisin küresel bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

BM GENEL KURULU'NDA HİTAP EDEN İLK TÜRK LİDER EŞİ

Sıfır Atık, 7 yıllık süreçte ulusal 10 eylem planı ve strateji belgesinde yer aldı. BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu Sıfır Atık kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edildi. Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özel davetiyle 2023'te ilki düzenlenen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine ve BM özel oturumuna katıldı. Burada, Guterres ile bir araya gelen Emine Erdoğan, BM 77'nci Genel Kurul Başkanı tarafından düzenlenen, Sıfır Atık konulu, eş sunucu 105 ülkenin yer aldığı özel oturumda katılımcılara hitap etti. Emine Erdoğan bu toplantıda, Guterres'in teklifi üzerine, 'BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun başkanlığını üstlendi.

KÜRESEL SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI'NA 99 ÜLKE İMZA ATTI

BM 78'inci Genel Kurul toplantılarında da Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkevi'nde 'Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru' etkinliği düzenlendi. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan attı. 'https://zerowastecommitment.com' internet adresi, halihazırda bugün 99 ülkeden 14 bine yakın Sıfır Atık gönüllüsünün de iyi niyet beyanını imzaladığı bir mecra haline geldi.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, İklim Değişikliği, Murat Kurum, İstanbul, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM-HABITAT, İstanbul'da bölge ofisi kuracak - Son Dakika

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