BM, İran ve ABD\'ye Müzakere Çağrısı Yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Ağustos (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran ve ABD'yi çatışmaya kalıcı bir çözüm bulunması için müzakereleri yeniden başlatmaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günkü basın toplantısında, 17 Haziran tarihli İran-ABD mutabakat zaptı kapsamında müzakere yoluyla nihai bir anlaşmaya varılması için belirlenen 60 günlük sürenin dolması hakkında açıklama yaptı.

Guterres'in müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini belirten Dujarric, "Genel Sekreter'in mesajı başından beri ilettiği mesajla aynı: Bu çatışmanın askeri bir çözümü yok. Guterres, İran İslam Cumhuriyeti ve ABD'yi, askeri harekatı önlemek ve son günlerde duyduğumuz sert söylemleri yumuşatmak amacıyla barışçıl ve kalıcı bir çözüm için müzakereleri bir an önce yeniden başlatmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

İki ülke mutabakat zaptında "en fazla 60 gün içinde nihai anlaşmayı müzakere edip sonuçlandırmayı ve bu sürenin karşılıklı rıza ile uzatılabileceğini" taahhüt etmişti.