9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Böcek ilaçlama faciasında 2 tutuklama - Son Dakika
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9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Böcek ilaçlama faciasında 2 tutuklama

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Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması sonucu zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı hayatını kaybetti, annesi yoğun bakımda. Olayla ilgili ev sahibi ve ilaçlama firması yetkilisi tutuklandı.

Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı'nın (9) öldüğü, annesi Sevda Çanlı'nın da hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ev sahibi Z.B. ve ilaçlama firmasının yetkilisi Ö.E. tutuklandı. Firma çalışanı diğer şüpheli B.E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Böcek ilaçlama faciasında 2 tutuklama

ANNENİN YOĞUM BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi Derya Apartmanı'ndaki bir dairede meydana geldi. Akşam eve gelen Uğur Çanlı (41), eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha Çanlı'yı baygın halde buldu. Bunun üzerine Uğur Çanlı, eşi ve çocuğunu otomobiliyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne ve çocuğu, burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Sevda ve Yusuf Talha Çanlı'nın zehirlendiği tespit edildi. Durumu ağırlaşan Yusuf Talha Çanlı, ambulans helikopterle İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Çanlı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sevda Çanlı'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Anne ve oğlunun yan dairede yapılan böcek ilacından zehirlendiği iddia edilirken, ev sahibi Z.B. ile ilaçlama yapan firma yetkilisi Ö.E. ve çalışan B.E.S. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ev sahibi Z.B. ile ilaçlama firmasının yetkilisi Ö.E. tutuklandı, B.E.S., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Böcek ilaçlama faciasında 2 tutuklama

MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ'NDEDOĞAN İLK BEBEK

Öte yandan Yusuf Talha Çanlı'nın, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde dünyaya gelen ilk bebek olduğu belirtildi. Poliklinik hizmete girdikten bir gün sonra 22 Ekim 2017'de Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Serkan Satılmış Ertuğrul tarafından sezaryen ile gerçekleştirilen doğumda 2 kilogram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine Sevda Çanlı ve Uğur Çanlı çifti, Yusuf Talha adını verdi. Baba Uğur Çanlı, o dönem, kendisinin tedavisini ve ameliyatını gerçekleştiren, baba olmasını sağlayan, hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez'in ismini oğluna verdiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti: Böcek ilaçlama faciasında 2 tutuklama - Son Dakika

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