Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Altyapı Yatırımlarını Yerince İnceledi

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe genelinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Mandalinci, "İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde kent genelinde devam eden tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarını yakından takip etmeye ve daha güzel bir Bodrum için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanı Nazif Erdoğan ile AYDEM yetkilileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte mahallelerde yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Çalışmalara ilişkin bilgi alan Mandalinci, altyapı çalışmalarının ardından başlayacak üstyapı çalışmaları için de ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda Kızılağaç Mahallesi'nde, Torba Mahallesi'ni Kızılağaç Mahallesi'ne bağlayan Kayırlı Caddesi'nde, Umurca Mahallesi Derviş Görgün Caddesi'nde, Cevat Şakir Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde, Gümbet Mahallesi İnönü ve Adnan Menderes Caddelerinde, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, İshamhaneleri Mahallesi'nde, Akçaalan Mahallesi'nde ve Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi'nde MUSKİ, AYDEM ve Telekom tarafından gerçekleştirilen çalışmalar incelendi.

Mandalinci, Bodrum'un geleceği için yürütülen çalışmalar kapsamında yaşanan mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini belirterek, çalışmaların hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanması için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Kızılağaç Mahallesi

Tüm çalışma bölgelerinde detaylı bir inceleme gerçekleştiren Mandalinci, şunları kaydetti:

"Bodrum'da yapımı devam eden altyapı yatırımlarını yerinde incelemek üzere bir teknik gezi yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Bodrumumuzun birçok mahallesinde, özellikle son yıllarda artan kayıp kaçağı engellemek adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın talimatlarıyla MUSKİ Genel Müdürlüğümüzün girişimiyle hayata geçirilen duktil boruyla değişim çalışmalarını yerinde incelemek üzere bugün sahada, Kızılağaç Mahallemizdeyiz. Torba Kavşağı'ndan başlayıp Kayırlı Caddesi boyunca devam eden ve ileride Ata Caddesi'ne bağlanan yolumuzdayız. Bu yolda 2 bin 400 metre boyunca HDPE dediğimiz plastik borularımız vardı. Bu boruların sık sık patlaması, vatandaşlarımızın suya ulaşmasını hem geciktiriyor hem de kayıp-kaçak oranımızı son derece artırıyordu."

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekiplerimiz burada 2 bin 400 metrelik mesafede 300'lük duktil, yani basınç mukavemeti yüksek borularla değişim faaliyetlerini an itibarıyla tamamladı. Şu anda kazılan alanın asfalt yama çalışmaları da yapıldı. ve böylelikle çok kısa bir süre sonra Kızılağaç Mahallemizdeki Torba Kavşağı ile Ata Sokak arasındaki Kayırlı Caddesi'nden giden bütün bağlantıyı tamamlamış olacağız."

Umurca Mahallesi

Umurca Mahallesi'ndeki incelemelerin ardından konuşan Mandalinci, "Şu anda Umurca Mahallemizdeyiz. Derviş Görgün Caddesi boyunca yaklaşık 1 kilometrelik hatta Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ve AYDEM ekiplerinin altyapı çalışmaları devam ediyor. AYDEM'in altyapı çalışması tamamlandı. MUSKİ ekiplerimizin çalışmasının tamamlanması akabinde bizler de Bodrum Belediyesi olarak yaklaşık 1 kilometrelik hatta 7 bin metrekare sıcak asfalt ve 350 metre yağmur suyu imalatı yapacağız" ifadelerini kullandı.

MUSKİ İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanı Nazif Erdoğan da "Derviş Görgün Caddesi üzerinde mevcutta bulunan asbest hatlarımız sık sık patlıyordu. Bunları mukavemeti yüksek olan duktil borularla yeniledik. Bu cadde üzerinde 600 metreye yakın 300'lük duktil boru imalatımız oldu. Yan sokaklarda da yine asbest olan hat yenileme çalışmalarımız devam etti. Bu kapsamda bin 200 metrelik bir hat yenileme çalışması oldu" dedi.

AYDEM ekipleri de bölgede 800 metre altyapı çalışmasını tamamladı.

Cevat Şakir Mahallesi

Mandalinci, Cevat Şakir Mahallesi'ndeki çalışmalarla ilgili ise şunları söyledi:

"Sadi Irmak Caddesi'nde sistemde halihazırda bulunan çelik hatta artık korozyon sebebiyle sık sık patlaklar söz konusuydu. MUSKİ ekiplerimiz burada 800 metrelik hatta duktil boruyla değişim faaliyeti gerçekleştirdi. Şu anda 700 metrelik yol boyunca sıcak asfalt çalışması tamamlanmış durumda. Bu caddenin devamında Adnan Menderes Caddesi ve onun devamında da Bergamut Caddesi var. O hatta 2 bin 300 metrelik hat boyunca sistemde bulunan borular duktil boruyla değişecek."

Gümbet Mahallesi

Cevat Şakir Mahallesi'ndeki çalışmaların devamı için Gümbet Mahallesi'ne geçen Mandalinci, çalışmaların bulunan lahit mezar nedeniyle durduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"MUSKİ ekiplerimiz altyapı çalışmaları yaptığı sırada burada bir lahit mezara rastladılar. Bodrum bildiğiniz gibi birçok alanı sit ya da arkeolojik alan. Öngöremediğimiz hadiseler yaşandığı zaman yağmur, sit alanları gibi çalışmalarımız maalesef aksayabiliyor. Kurul kararı hızlı bir şekilde perşembe alınırsa, 3 haftalık bir takvimde burası artık tamamen yeni bir asfalt olacak."

Nazif Erdoğan ise "Bergamut Caddesi'nden Adnan Menderes ve Sadi Irmak Caddesi'ne kadar olan mesafede 2 bin 300 metrelik boru değişimi söz konusuydu. Bu bölgede 500'üncü metrede lahit mezar bulduk. Şu an kazı çalışmalarımız durdurulmuş durumda. Anıtlar Kurulundan çıkacak rapora göre çalışmalarımıza yön vereceğiz" dedi.

Yahşi Mahallesi

MUSKİ ve AYDEM ekiplerinin çalışma yaptığı Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde ise Mandalinci, "Burada vatandaşlarımızın her zaman söylediği şey şuydu 'Bir kere kazılsın, hepsi beraber tamamlansın.' Kargı Caddesi'nde yaşanan olay da tam olarak bu. İçme suyu, elektrik şebeke hatları, Telekom fiber altyapı çalışmaları yapılacak. ve sonra Bodrum Belediyesi 5 bin metrelik yol boyu sıcak asfalt, kaldırım ve bordür çalışmasını yapacak" diye konuştu.

İslamhaneleri Mahallesi

İslamhaneleri Mahallesi Aytur Caddesi ve çevresindeki çalışmaları da inceleyen Mandalinci, bölge halkının talep ve önerilerini de yerinde dinledi. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla yapılacak üstyapı çalışmaları içinde ön incelemelerde bulundu.

Bahçelievler Mahallesi

Son olarak Bahçelievler Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Mandalinci, "Özellikle Kuzey isale hattında meydana gelen patlaklardan sonra depo seviyelerinin dolumu beklendiği için burası en mağdur olan mahallelerimizin başında geliyordu. Ahmet Aras'ın talimatıyla burada bir Denizden İçme Suyu Arıtma Tesisi (Reverse Osmosis) kurulacak. Toplam 100 bin kişilik nüfusa yetecek bu tesisle Bahçelievler'in bu kronikleşmiş sorunu çözülmüş olacak. Üst yapıyı da Kurban Bayramı öncesine kadar bitirmeyi amaçlıyoruz" dedi.