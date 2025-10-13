Doğurduğu bebeği terasa bırakan kadın tutuklandı - Son Dakika
Güncel

Doğurduğu bebeği terasa bırakan kadın tutuklandı

13.10.2025 17:17
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otelin personel lojmanının terasında bir bebeğin ölü bulunması olayında, Kırgızistan uyruklu 19 yaşındaki anne tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir bebeğin otelin personel lojmanında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan annesi tutuklandı.

19 YAŞINDAKİ ANNE TUTUKLANDI

Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan Kırgızistan uyruklu Z.U.K. (19), polis merkezine götürüldü. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ OTEL LOJMANINDA BULUNMUŞTU

Bodrum Devlet Hastanesi'ne 9 Ekim'de kanama şikayetiyle başvuran Z.U.K'nın doğum yaptığının anlaşılması üzerine polise haber verilmiş, otelin lojmanına giden polis ekibi, bebeği terasta havluya sarılı hareketsiz bulmuştu.

Sağlık ekibince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

23:38
