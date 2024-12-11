Bodrum'da Su Durumu Kritik: Kuraklık Endişesi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da Su Durumu Kritik: Kuraklık Endişesi Artıyor

Bodrum\'da Su Durumu Kritik: Kuraklık Endişesi Artıyor

Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik ve Mumcular Barajları'ndaki su seviyeleri, yağışlar sonrası artış gösterse de kuraklık riskinin devam ettiği uyarısı yapıldı. Uzmanlar, altyapı eksikliklerinin su baskınlarına yol açtığını belirtiyor.

11.12.2024 13:50  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik Barajı'nda su seviyesi yağışlar sonrası yüzde 7'den yüzde 14'e yükselirken, Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 5 oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Kuraklık etkileri devam ederse, gelecek yıl bölgenin tamamına yayılacak bir su sıkıntısı baş göstermesi mümkün olacaktır" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da kenti besleyen Mumcular ve Geyik barajlarındaki doluluk oranları 8 Kasım itibarıyla yüzde 7'ye geriledi. Bu süreçten sonra özellikle Milas ve Bodrum'da yağışlar etkisini göstermeye başladı. 6-9 Aralık tarihleri arasında Milas'ta metrekareye 61,8 kilogram, Bodrum'da metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düştü. Yağışlar sonrası Geyik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14'e yükselirken, Mumcular'da su seviyesi daha da gerileyerek yüzde 5 oldu. Bodrum'a Geyik Barajı üzerinden içme suyu sağlanırken, geçen sene aynı tarihte Geyik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 27, Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 5 olmuştu.

'YAĞIŞIN ÇOK OLMASI DEĞİL, ALANSAL DAĞILIMI ÇOK ÖNEMLİ'

Kuraklık etkilerinin devam ettiğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'da aylardır ciddi bir yağış olmamıştı gelen yağışlarla beraber kentsel alanda taşkınlara yol açtı. Kentsel altyapıdaki yetersizlik sonucu birçok noktada su baskınları yaşandı. Özellikle Turgutreis ve Akyarlar bölgesinde altyapı olmadığından dolayı birçok yeri su bastı. Bizim için yağışın çok olması değil, yağışın alansal dağılımı çok önemli. Yağış belli bir noktaya düştüğünde özellikle kentsel altyapı düzenli değilse, o noktada su baskınlarına yol açıyor" dedi.

'YÜZEYSEL SULARI DERLEYEN DRENAJ SİSTEMLERİ EN UFAK YAĞMURDA TIKANIYOR'

Bodrum'da düzenli yağmur suyu drenaj sistemi olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Yüzeysel suları derleyen drenaj sistemleri de en ufak yağmurda tıkanıyor. Bunun sonucunda belediye ekipleri, burayı temizleyerek su baskınlarını tahliye etmeye çalışıyor. Yağmur suyu drenaj olmadığından bu geçici bir çözüm. Yağmur suyu ıslahlarında yapmamız gereken en önemli adım, taşkın öncesi almamız gereken önlemler; bunun da başında kentin altyapısının hazır hale getirilmesidir. Yağışların üst havzalara yağması, bizim rezervuarlarımızın dolmasına yol açıyor. Maalesef yağışın büyük kısmı yarımadanın uç kısımları olan Turgutreis ve Akyarlarda meydana geldi. Bundan kaynaklı olarak Mumcular Barajı doluluk hala yüzde 5'ler civarında, Geyik Barajı yüzde 14 civarlarında" diye konuştu.

'BÖLGEDEKİ BARAJLARIN DURUMU OLDUKÇA KRİTİK'

Doç. Dr. Özçelik, "Aralık ve ocak aylarında bu bölgede toplam yağışın yüzde 40'ı düşüyor. Dolayısıyla bu noktada taşkın riski hala canlılığını koruyor. Bahar ve kış yağışlarını dikkate aldığımızda, önümüzdeki dönemde ne kadar risk altında olup olmadığımızı kestirmemiz mümkün olacak. Bölgedeki barajların durumu oldukça kritik. Sadece Milas'a içme ve sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı'nda su var. O da yüzde 40'lar civarında. Kuraklık etkileri devam ederse, gelecek yıl bölgenin tamamına yayılacak bir su sıkıntısı baş göstermesi mümkün olacaktır" dedi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güncel, Bodrum, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Su Durumu Kritik: Kuraklık Endişesi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
13:47 CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı
13:31 Hakan Fidan ABD’ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
19:17 TBMM’de dikkat çeken kare DEM’li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
19:02 Neymar, yılın transferi olacak Neymar, yılın transferi olacak
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:45 Affın ayak sesleri MHP’li isimden ’Yamalı bohça, değiştirelim’ çıkışı Affın ayak sesleri! MHP'li isimden 'Yamalı bohça, değiştirelim' çıkışı
18:43 Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 14:33:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Su Durumu Kritik: Kuraklık Endişesi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.