Boğayı Cumhurbaşkanı'na hediye etmek istiyoruz - Son Dakika
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Boğayı Cumhurbaşkanı'na hediye etmek istiyoruz

Boğayı Cumhurbaşkanı\'na hediye etmek istiyoruz
27.05.2025 16:30
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ESENYURT'taki kurbanlık çadırında 650 bin liradan satışa çıkardığı 'Şampiyon' lakabıyla bilinen Poyraz adındaki boğayı satmaktan vazgeçen sahibi Cüneyt Taş, "Barış süreci için yapmış olduğu liderlikten dolayı bu boğayı Cumhurbaşkanı'na hediye etmek istiyoruz" dedi.

ESENYURT'taki kurbanlık çadırında 650 bin liradan satışa çıkardığı 'Şampiyon' lakabıyla bilinen Poyraz adındaki boğayı satmaktan vazgeçen sahibi Cüneyt Taş, "Barış süreci için yapmış olduğu liderlikten dolayı bu boğayı Cumhurbaşkanı'na hediye etmek istiyoruz" dedi.

Ağırlığı 1,5 tonu aşan ve 'Türkiye'nin Şampiyonu' lakabıyla anılan 'Poyraz' adındaki boğa, geçen hafta Esenyurt'taki kurbanlık çadırında 650 bin lira fiyatla satışa çıkarıldı. Kayseri'den getirilen danayı satmaktan vazgeçtiğini söyleyen sahibi Cüneyt Taş, boğayı çözüm sürecinde yaptığı liderlik sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirtti.

'CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUM'

Cüneyt Taş, "Bu danayı internette gördüm. Kayseri'de bir arkadaş paylaşmıştı. Sonra bana linkini attılar. Bizim bir aile dostunun vasıtasıyla dananın sahibine ulaştım. Telefonla bir pazarlığımız oldu, danayı yakından görünce daha da çok beğendim. Orada tekrar bir pazarlık yaptık. Pazarlık sonucu danayı 540 bin liraya satın aldım. Satın aldıktan sonra Sakarya'ya getirdim. Sakarya'da da 1-2 gün durduktan sonra Esenyurt'ta bulunan kurbanlık çadırına getirdim. Bir fiyat istedim, müşteriler düşük fiyat teklif etti. Ben de danayı satıştan kaldırdım. Dedim ki, 'Bu dana Cumhurbaşkanımıza yakışır' Barış süreci için yapmış olduğu liderlikten dolayı bu danayı kendisine hediye etmek istiyoruz. Buradan da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Dananın ağırlığı 1,5 tonun üzerinde. Danamızı 650 bin liradan satışa çıkartmıştım. Satıştan kaldırdım, Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyoruz. Ekibinin bizimle iletişime geçmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

barış süreci, Esenyurt, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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