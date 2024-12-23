Bornova Gençlik Meclisi Seçimleri Yapıldı

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(İZMİR)- Bornova Kent Konseyi'nde Gençlik Meclisi seçimleri yapıldı. İkinci turda 41 oy alarak başkan seçilen Mehmet Burak Bülbül, gençlerin sesini duyurmayı ve sosyal projelerle ilçeye katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin projelerini destekleyecek, onlarla birlikte daha yaşanabilir bir Bornova inşa edeceğiz" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin öncülüğünde yeniden aktif hale getirilen Bornova Kent Konseyi'nde Kadın Meclisi'nden sonra Gençlik Meclisi seçimleri de tamamlandı. Bornova Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda, Mehmet Burak Bülbül ikinci turda 41 delegenin oyunu alarak, Gençlik Meclisi Başkanı seçildi.

"Gençlik, Bornova'nın dinamizmi ve geleceğidir"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençliğin önemine dikkat çekerek, "Bornova'nın gelişmesinde gençlerin dinamizmine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Kent Konseyimiz, vatandaşların yerel yönetimlere taleplerini iletebilmesi için güçlü bir köprü görevi görüyor. Bugün gençlerimizin bu yapıda aktif rol alacak olmaları bizler için büyük bir umut kaynağı. Mehmet Burak Bülbül ve yönetim ekibine başarılar diliyorum. Bornova Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin projelerini destekleyecek, onlarla birlikte daha yaşanabilir bir Bornova inşa edeceğiz" diye konuştu.

"Çok sesliliğin gücünü arkamıza alarak çalışacağız"

29 yaşındaki Mehmet Burak Bülbül, Gençlik Meclisi Başkanlığı'na seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, ilçenin kalkınmasına yönelik projelere öncülük etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Gençlerin sesini daha güçlü duyuracak bir yapı oluşturacağız. Engelsiz bir Bornova, hayvan hakları, kadın ve çocuk hakları gibi konularda duyarlılık kazandırmayı amaçlıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte çok sesliliğin gücünü arkamıza alarak çalışacağız" dedi.

Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu seçimlerinde Ceren İstanbul, Gizem Atsız, Leventcan Yılmaz, Dilşah Karayel ve Efsane Kardelen Kılıç yeni dönemde görev yapacak isimler olarak belirlendi.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nden katılım

Genel kurulda, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Danışma Kurulu Üyesi İlyas Aydınalp de bir sunum yaptı. Kent konseylerinin işlevlerini anlatan Aydınalp, bu yapıların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekti.